Игроки благодарят Warhorse Studios за то, что отказались от Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и обещают купить игру

В октябре появилась информация о том, что ожидаемая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse будет защищена Denuvo. Новость об этом вызвала сильный негатив в PC-сообществе - в Steam появилось множество тем, в которых игроки заявили о том, что откажутся приобретать игру, если она будет защита Denuvo. В первую очередь их опасения были вызваны тем, что оригинальная игра итак была крайне плохо оптимизирована на Cryengine, и в случае с сиквелом ситуация могла лишь усугубиться:

5 ноября, в ходе стрима, разработчики сообщили о том, что в игре не будет "Denuvo или любой другой защиты", добавив, что не стоит верить всему, что пишут в интернете.

Игроки считают, что разработчики явно лукавят: вероятно студия действительно планировала внедрить защиту в игру, но, скорее всего, отказалась от нее на фоне крайне острой реакции аудитории. На это намекает то, что в отличии от первой части, Kingdom Come: Deliverance 2 до сих пор не анонсирована для магазина GOG, и, вероятно, причина этому как раз крылась в защите Denuvo: GOG не допускает игры с DRM. Если до релиза игры ситуация изменится и сиквел будет анонсирован для GOG - это лишь подтвердит данную теорию.

Тем не менее, игроки рады, что разработчики одумались: за последнее время в Steam появилось множество тем, в которых они поблагодарили студию за шаг навстречу аудитории. Игроки обещают приобрести сиквел - так же как сделали это и с оригинальной игрой.

Примечательно, что некоторые игроки заявили о том, что теперь "не купят игру, поскольку разработчики отказались от Denuvo, позволяя пиратам скачать проект". И если случаи отказа от покупки игры из-за Denuvo еще можно объяснить обеспокоенностью ряда игроков влиянием на производительность игры и привязки к серверам защиты, то по всей видимости игроками, которые отказываются от покупки при отсутствии защиты движет не реальное желание поддержать разработчика, а скорее жадность и желание насолить людям из более бедных стран (или тем, кто по каким-то обстоятельствам не могут себе позволить покупку игры в данный момент), не позволив им ознакомиться со своей "священной коровой".

Тем не менее, разработчики заявили, что довольны предзаказами игры. Вряд ли они жалеют о том, что не используют защиту Denuvo:

Правило о том, что хорошей игре не нужна защита, поскольку её итак купят - по всей видимости в очередной раз сработало.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.