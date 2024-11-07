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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 325 оценок

Игроки благодарят Warhorse Studios за то, что отказались от Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и обещают купить игру

AceTheKing
Новости

В октябре появилась информация о том, что ожидаемая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse будет защищена Denuvo. Новость об этом вызвала сильный негатив в PC-сообществе - в Steam появилось множество тем, в которых игроки заявили о том, что откажутся приобретать игру, если она будет защита Denuvo. В первую очередь их опасения были вызваны тем, что оригинальная игра итак была крайне плохо оптимизирована на Cryengine, и в случае с сиквелом ситуация могла лишь усугубиться:

Игроки разочарованы в Warhorse Studios за использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и отменяют предзаказы игры

5 ноября, в ходе стрима, разработчики сообщили о том, что в игре не будет "Denuvo или любой другой защиты", добавив, что не стоит верить всему, что пишут в интернете.

Игроки считают, что разработчики явно лукавят: вероятно студия действительно планировала внедрить защиту в игру, но, скорее всего, отказалась от нее на фоне крайне острой реакции аудитории. На это намекает то, что в отличии от первой части, Kingdom Come: Deliverance 2 до сих пор не анонсирована для магазина GOG, и, вероятно, причина этому как раз крылась в защите Denuvo: GOG не допускает игры с DRM. Если до релиза игры ситуация изменится и сиквел будет анонсирован для GOG - это лишь подтвердит данную теорию.

Тем не менее, игроки рады, что разработчики одумались: за последнее время в Steam появилось множество тем, в которых они поблагодарили студию за шаг навстречу аудитории. Игроки обещают приобрести сиквел - так же как сделали это и с оригинальной игрой.

Примечательно, что некоторые игроки заявили о том, что теперь "не купят игру, поскольку разработчики отказались от Denuvo, позволяя пиратам скачать проект". И если случаи отказа от покупки игры из-за Denuvo еще можно объяснить обеспокоенностью ряда игроков влиянием на производительность игры и привязки к серверам защиты, то по всей видимости игроками, которые отказываются от покупки при отсутствии защиты движет не реальное желание поддержать разработчика, а скорее жадность и желание насолить людям из более бедных стран (или тем, кто по каким-то обстоятельствам не могут себе позволить покупку игры в данный момент), не позволив им ознакомиться со своей "священной коровой".

Тем не менее, разработчики заявили, что довольны предзаказами игры. Вряд ли они жалеют о том, что не используют защиту Denuvo:

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 похвастались высокими предзаказами игры, особенно на самое дорогое издание

Правило о том, что хорошей игре не нужна защита, поскольку её итак купят - по всей видимости в очередной раз сработало.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
ilyakingcud

Примечательно, что некоторые игроки заявили о том, что теперь "не купят игру, поскольку разработчики отказались от Denuvo, позволяя пиратам скачать проект". - ну это я вообще не понимаю
Нравится игра/хочешь ачивки/лень ждать взлома пару часов - какая тебе разница кто купит,кто скачает?

8
NochnoiGid

Таковы тенденции современной молодёжи. Они любят страдать. И не важно, от чего. От реальной причины или надуманной. Их всё оскорбляет и задевает, таков мир.

3
PeaceDuke72

А что по показателям? Покажите статистику: чего больше отмен, или новых предзаказов?
Если будет статистика, то даже издатели поймут, что никто не любит денуво

4
AceTheKing

Точными предзаказами игры могут поделиться лишь сами разработчики, а вот количество тех, кто добавил в список желаемого известен.

10 октября - стало известно про Denuvo

5 ноября - про то что её не будет.

Судя по графику за месяц (на котором нет ни резкого всплеска добавлений в список желаемого, ни резкого падения) - большинству потенциальных покупателей в Steam просто плевать на её наличие/отсутствие, и желание купить игру у них зависит в первую очередь от самой игры, а не от того, запретят/разрешат им скачать с торрента или нет:

За последние 7 дней в список желаемого добавили +768 человек.

Игра сейчас на 19-м месте в списке желаемых в Steam.

А вот что действительно повлияло на массовое добавление - недели показа геймплея в августе на Gamescom:

С середины августа по середину сентября игру добавили в список желаемого почти 30 тысяч человек.

Другим разработчикам стоит прежде всего обратить внимание на грамотный пиар своих игр с помощью массовых мероприятий и в соцсетях, а не пытаться австрийским поводком заставить купить игру.

1
001fess

Обещаю не обещать.

3
-zotik-

Я куплю на плойку, только не решил предзаказ делать или после. Если она будет не хуже 1 во всем это уже успех.

3
ZAUSA
и обещают купить игру

Когда-нибудь потом... по скидке... или когда бесплатно будут раздавать.

2
AceTheKing

При наличии активаций за 100р в день релиза, защищать игру Денувой - все равно что огородить сарай 3 метровым забором с колючей проволокой, но оставить ключ в замке.

Кто не хочет купить - не купит и с Денуво, дожидаясь годами пиратки/взяв активацию/пропустив игру.

Кто хочет купить - купит и без Денуво.

Помогла ли ремейку Dead Space (и ряду других примеров) Денува? Нет.
Если основная масса игроков не заинтересована в игре, добавлением защиты разработчик не сможет заставить их купить её.

3
ZAUSA AceTheKing

Если Denuvo ограничит количество установок, то будут проблемы.

Продавец покупает лицензионную версию официально, за полную стоимость на свой профиль и предоставляет услуги по активации. Как обладатель аккаунта, он имеет право установить не только на один какой-то компьютер, а на достаточно большое количество, и вправе активировать игру на 5 компьютерах каждые 24 часа. При покупке вы входите в число счастливых обладателей этих пяти компов и получаете клиент, позволяющий находиться в автономном режиме.

-1
AceTheKing ZAUSA

Даже уменьшив до 1 активации в день они в итоге лишь создадут проблемы собственным покупателям. Запустил игру -> прилетели обновления на драйвера/Виндоус -> жди следующий день чтобы поиграть, ибо токен Денувы под твоё железо больше не действителен. Много желающих будет купить игру при таких вводных?

При этом через несколько недель у продавцов активаций все равно накопятся свободные активации под продажу, хоть и меньше + по увеличившейся цене, но лазейку это не прикроет в любом случае. Будут стоить не через день-два по 100р, а через неделю-две и по 200р. Сильно ли прожженый пират, который готов ждать годами, от этого расстроится? Вряд ли.

Лишь полная привязка к онлайну гарантирует отсутствие активаций, но тогда издателям придется тратиться на обслуживание серверов - далеко не факт, что доход от 5-10% переубежденных пиратов перевесит стоимость обслуживания серверов за 5-10 лет. Это не говоря о том, что это очередные навязанные неудобства покупателям, ибо при каждом падении серверов игра будет недоступна.

Поэтому все попытки издателей переучить пиратов - лишь выстрел себе в ногу с разной степенью интенсивности. В ряде случаев пиратство даже полезно, ибо работает как сарафанное радио - им стоит с этим просто смириться.

-1
Raf9111 AceTheKing
Если основная масса игроков не заинтересована в игре, добавлением защиты разработчик не сможет заставить их купить её.

никто не заставляет их покупать игру ставя защиту, что за бред? Они просто не хотят чтоб ты вообще играл тогда в эту игру. Ведь если тебе игра не интересна - не играй пожалуйста, не надо двойных стандартов)

-1
Dark1994

Качну пиратку гляну на оптимизон, если все ок, то затарю ключик

2
Кей Овальд

Донуву удалили, но заблокированная игра осталась. Так что покупать, конечно, не обещаю.

1
tvorog8088

Интересно какая там неустойка прописана, возможно контракт они подписали ранее.

1
kedmaker

Вряд ли. Наверное, это было бы глупо со всех сторон. думаю, контракт становится действительным в тот самый момент нажатия кнопки “релиз зе кракен)

0
ilyakingcud

Почему ни одна компания не выкладывает статистику?
Чтобы раз и навсегда был ответ - нужна ли денуво или нет(какова степень её влияния на продажи)
Какой нибудь крупный ААА проект
Все равно есть те
1)Кто купит,раз денуво нет(компы слабые и тд)
2)Купит в любом случае
3)Не купит в любом случае
4)Не купит, раз денуво нет(можно спиратить)

Просто есть куча примеров, что вроде хорошей игре вообще без разницы - есть защита или нет, тот же РДР 2 взломали через год только, но продажи были збс, то есть купили несмотря на защиту

0
tvorog8088

Игры от рокстар покупают в любом случае, если они заявят что выходить будет только на хвох все пойдут и купят хвох, сравнивать надо игры попроще.

0
MunchkiN 616

как вы представляете себе статитику. нужно две вселенные где игра вышла вышла с зашитой и без.
а так есть много факторов при выходе можно анализировать и поробовать сделать какие то косвенные выводы.
мне с прямым подходом и прямой извилиной кажется что скорее сильные дрм должны быть распространены чтоб у пиратов просто небыло привычки пририобретать каким то альтернативным образом. и можно сделать общий рынок однопользовательских игр прибыльнее от 20 до 30% на некоторое обозримое прогностическое время. а может и больше кто знает...
при непрямом подходе может там то благодаря пиратву апаосредованно стиумлируются или можно хайповать на разных играх и мнениях игроков таким образом и иметь большие продажи в ограниченном диапазони случаев. но с фри ту плей индустрией на самом деле сложнее это себе представить.

0
Raf9111

Такую статистику сделать нереально, как вы этого не понимаете то, боже

0
sergeu78 tvorog8088

скорее будут ждать выхода на пк или купят xbox по скидке(что вряд ли)

0
ilyakingcud Raf9111

Ну тогда методом проб и ошибок, пусть ставят на все игры денуво или не ставят и просто смотрят,что им выгоднее

0
NochnoiGid

Не играл в первую часть особо, но, скорее-всего однажды я пройду её и куплю вторую, ибо студия - реально, одна из немногих, кто делает что-то уникальное и своё.

0
inkomniak

Обещать не значит женится)))

0
Matpoc2

Возьму в аренду, в зелёном магазине.

-2
MunchkiN 616

...и обещают купить в зеленом маркете. фикс пек-пек

-3
XeNTRoN

А ха хха ха пираты благодарят за то что смогут своровать игру.Разрабы конечно убогие,ну пусть потом не ноют что миллионы будут играть без платно.

-8
ilyakingcud

ну ты немного преувеличил, после выхода посмотрят сделают выводы, если все будет как ты говоришь - начнут добавлять денуво везде

0
Grognac

аххаахаххах обосрался ...так т....бе и надо)))))

0