Игроки благодарят Warhorse Studios за то, что отказались от Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и обещают купить игру

В октябре появилась информация о том, что ожидаемая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse будет защищена Denuvo. Новость об этом вызвала сильный негатив в PC-сообществе - в Steam появилось множество тем, в которых игроки заявили о том, что откажутся приобретать игру, если она будет защита Denuvo. В первую очередь их опасения были вызваны тем, что оригинальная игра итак была крайне плохо оптимизирована на Cryengine, и в случае с сиквелом ситуация могла лишь усугубиться:
5 ноября, в ходе стрима, разработчики сообщили о том, что в игре не будет "Denuvo или любой другой защиты", добавив, что не стоит верить всему, что пишут в интернете.
Игроки считают, что разработчики явно лукавят: вероятно студия действительно планировала внедрить защиту в игру, но, скорее всего, отказалась от нее на фоне крайне острой реакции аудитории. На это намекает то, что в отличии от первой части, Kingdom Come: Deliverance 2 до сих пор не анонсирована для магазина GOG, и, вероятно, причина этому как раз крылась в защите Denuvo: GOG не допускает игры с DRM. Если до релиза игры ситуация изменится и сиквел будет анонсирован для GOG - это лишь подтвердит данную теорию.
Тем не менее, игроки рады, что разработчики одумались: за последнее время в Steam появилось множество тем, в которых они поблагодарили студию за шаг навстречу аудитории. Игроки обещают приобрести сиквел - так же как сделали это и с оригинальной игрой.
Примечательно, что некоторые игроки заявили о том, что теперь "не купят игру, поскольку разработчики отказались от Denuvo, позволяя пиратам скачать проект". И если случаи отказа от покупки игры из-за Denuvo еще можно объяснить обеспокоенностью ряда игроков влиянием на производительность игры и привязки к серверам защиты, то по всей видимости игроками, которые отказываются от покупки при отсутствии защиты движет не реальное желание поддержать разработчика, а скорее жадность и желание насолить людям из более бедных стран (или тем, кто по каким-то обстоятельствам не могут себе позволить покупку игры в данный момент), не позволив им ознакомиться со своей "священной коровой".
Тем не менее, разработчики заявили, что довольны предзаказами игры. Вряд ли они жалеют о том, что не используют защиту Denuvo:
Правило о том, что хорошей игре не нужна защита, поскольку её итак купят - по всей видимости в очередной раз сработало.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Примечательно, что некоторые игроки заявили о том, что теперь "не купят игру, поскольку разработчики отказались от Denuvo, позволяя пиратам скачать проект". - ну это я вообще не понимаю
Нравится игра/хочешь ачивки/лень ждать взлома пару часов - какая тебе разница кто купит,кто скачает?
Таковы тенденции современной молодёжи. Они любят страдать. И не важно, от чего. От реальной причины или надуманной. Их всё оскорбляет и задевает, таков мир.
А что по показателям? Покажите статистику: чего больше отмен, или новых предзаказов?
Если будет статистика, то даже издатели поймут, что никто не любит денуво
Точными предзаказами игры могут поделиться лишь сами разработчики, а вот количество тех, кто добавил в список желаемого известен.
10 октября - стало известно про Denuvo
5 ноября - про то что её не будет.
Судя по графику за месяц (на котором нет ни резкого всплеска добавлений в список желаемого, ни резкого падения) - большинству потенциальных покупателей в Steam просто плевать на её наличие/отсутствие, и желание купить игру у них зависит в первую очередь от самой игры, а не от того, запретят/разрешат им скачать с торрента или нет:
За последние 7 дней в список желаемого добавили +768 человек.
Игра сейчас на 19-м месте в списке желаемых в Steam.
А вот что действительно повлияло на массовое добавление - недели показа геймплея в августе на Gamescom:
С середины августа по середину сентября игру добавили в список желаемого почти 30 тысяч человек.
Другим разработчикам стоит прежде всего обратить внимание на грамотный пиар своих игр с помощью массовых мероприятий и в соцсетях, а не пытаться австрийским поводком заставить купить игру.
Обещаю не обещать.
Я куплю на плойку, только не решил предзаказ делать или после. Если она будет не хуже 1 во всем это уже успех.
Когда-нибудь потом... по скидке... или когда бесплатно будут раздавать.
При наличии активаций за 100р в день релиза, защищать игру Денувой - все равно что огородить сарай 3 метровым забором с колючей проволокой, но оставить ключ в замке.
Кто не хочет купить - не купит и с Денуво, дожидаясь годами пиратки/взяв активацию/пропустив игру.
Кто хочет купить - купит и без Денуво.
Помогла ли ремейку Dead Space (и ряду других примеров) Денува? Нет.
Если основная масса игроков не заинтересована в игре, добавлением защиты разработчик не сможет заставить их купить её.
Если Denuvo ограничит количество установок, то будут проблемы.
Продавец покупает лицензионную версию официально, за полную стоимость на свой профиль и предоставляет услуги по активации. Как обладатель аккаунта, он имеет право установить не только на один какой-то компьютер, а на достаточно большое количество, и вправе активировать игру на 5 компьютерах каждые 24 часа. При покупке вы входите в число счастливых обладателей этих пяти компов и получаете клиент, позволяющий находиться в автономном режиме.
Даже уменьшив до 1 активации в день они в итоге лишь создадут проблемы собственным покупателям. Запустил игру -> прилетели обновления на драйвера/Виндоус -> жди следующий день чтобы поиграть, ибо токен Денувы под твоё железо больше не действителен. Много желающих будет купить игру при таких вводных?
При этом через несколько недель у продавцов активаций все равно накопятся свободные активации под продажу, хоть и меньше + по увеличившейся цене, но лазейку это не прикроет в любом случае. Будут стоить не через день-два по 100р, а через неделю-две и по 200р. Сильно ли прожженый пират, который готов ждать годами, от этого расстроится? Вряд ли.
Лишь полная привязка к онлайну гарантирует отсутствие активаций, но тогда издателям придется тратиться на обслуживание серверов - далеко не факт, что доход от 5-10% переубежденных пиратов перевесит стоимость обслуживания серверов за 5-10 лет. Это не говоря о том, что это очередные навязанные неудобства покупателям, ибо при каждом падении серверов игра будет недоступна.
Поэтому все попытки издателей переучить пиратов - лишь выстрел себе в ногу с разной степенью интенсивности. В ряде случаев пиратство даже полезно, ибо работает как сарафанное радио - им стоит с этим просто смириться.
никто не заставляет их покупать игру ставя защиту, что за бред? Они просто не хотят чтоб ты вообще играл тогда в эту игру. Ведь если тебе игра не интересна - не играй пожалуйста, не надо двойных стандартов)
Качну пиратку гляну на оптимизон, если все ок, то затарю ключик
Донуву удалили, но заблокированная игра осталась. Так что покупать, конечно, не обещаю.
Интересно какая там неустойка прописана, возможно контракт они подписали ранее.
Вряд ли. Наверное, это было бы глупо со всех сторон. думаю, контракт становится действительным в тот самый момент нажатия кнопки “релиз зе кракен)
Почему ни одна компания не выкладывает статистику?
Чтобы раз и навсегда был ответ - нужна ли денуво или нет(какова степень её влияния на продажи)
Какой нибудь крупный ААА проект
Все равно есть те
1)Кто купит,раз денуво нет(компы слабые и тд)
2)Купит в любом случае
3)Не купит в любом случае
4)Не купит, раз денуво нет(можно спиратить)
Просто есть куча примеров, что вроде хорошей игре вообще без разницы - есть защита или нет, тот же РДР 2 взломали через год только, но продажи были збс, то есть купили несмотря на защиту
Игры от рокстар покупают в любом случае, если они заявят что выходить будет только на хвох все пойдут и купят хвох, сравнивать надо игры попроще.
как вы представляете себе статитику. нужно две вселенные где игра вышла вышла с зашитой и без.
а так есть много факторов при выходе можно анализировать и поробовать сделать какие то косвенные выводы.
мне с прямым подходом и прямой извилиной кажется что скорее сильные дрм должны быть распространены чтоб у пиратов просто небыло привычки пририобретать каким то альтернативным образом. и можно сделать общий рынок однопользовательских игр прибыльнее от 20 до 30% на некоторое обозримое прогностическое время. а может и больше кто знает...
при непрямом подходе может там то благодаря пиратву апаосредованно стиумлируются или можно хайповать на разных играх и мнениях игроков таким образом и иметь большие продажи в ограниченном диапазони случаев. но с фри ту плей индустрией на самом деле сложнее это себе представить.
Такую статистику сделать нереально, как вы этого не понимаете то, боже
скорее будут ждать выхода на пк или купят xbox по скидке(что вряд ли)
Ну тогда методом проб и ошибок, пусть ставят на все игры денуво или не ставят и просто смотрят,что им выгоднее
Не играл в первую часть особо, но, скорее-всего однажды я пройду её и куплю вторую, ибо студия - реально, одна из немногих, кто делает что-то уникальное и своё.
Обещать не значит женится)))
Возьму в аренду, в зелёном магазине.
...и обещают купить в зеленом маркете. фикс пек-пек
А ха хха ха пираты благодарят за то что смогут своровать игру.Разрабы конечно убогие,ну пусть потом не ноют что миллионы будут играть без платно.
ну ты немного преувеличил, после выхода посмотрят сделают выводы, если все будет как ты говоришь - начнут добавлять денуво везде
аххаахаххах обосрался ...так т....бе и надо)))))