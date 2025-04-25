Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 хотят, чтобы функция быстрого гайда стала стандартом индустрии

Фанаты Kingdom Come: Deliverance 2 предлагают сделать функцию быстрого гайда обязательной для других игр. Она показывает напоминание о механиках игры, если игрок вернулся после перерыва, и предлагает открыть меню обучения.
Пользователи отметили, что такая система полезна, особенно после длительных пауз. Также игроки предложили добавить в игры краткие пересказы сюжета, как в Dragon Quest 11, чтобы не теряться в истории.
После успешного запуска (1 миллион копий в день релиза) Kingdom Come: Deliverance 2 получает обновления и новые функции. Разработчики из Warhorse Studios прислушиваются к сообществу, и, как отмечал директор Даниэль Вавра, в будущем искусственный интеллект может ускорить внедрение подобных улучшений.
фик его отключаю подсказки отключаю обучение один фиг первые миссии как обучение идут и никуда ты не денешься
Ну, касаемо пересказа - шняга, чёт. Память развивать надо, а не в тиктоке сидеть.
А вот управление - это да. В каждой игре свои мелочи (кроме самого распространённого), и в управлении реально уже путаешься. Не все игры вспоминаются в этом отношении.