Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 недовольны дождем в игре

Некоторые игроки Kingdom Come: Deliverance 2 недавно поделились несколькими жалобами относительно обработки дождя в игре. Их жалобы знаменуют собой один из первых случаев концентрированной критики фанатов Kingdom Come: Deliverance 2, которая была высказана с момента выхода игры.

Волна критики была начата пользователем Reddit Hawk-Environmental, который назвал дождь в RPG «самым большим разочарованием» в посте от 21 февраля в сабреддите r/KingdomCome. Фанат утверждает, что дождь в игре выглядит устаревшим и лишенным атмосферы, в дополнение к тому, что он глючный, что подчеркивается ситуациями, где дождь идет в помещении.

Пост Hawk-Environmental собрал тысячи голосов и сотни комментариев в течение 24 часов после публикации, что говорит о том, что многочисленные фанаты Kingdom Come: Deliverance 2 согласны с жалобами. Некоторые игроки указали на другие проблемы с дождем в игре, например, на склонность NPC жаловаться на плохую погоду в совершенно солнечные дни, а также на случаи отображения эффекта дождя на экране инвентаря.

Несмотря на спорадические жалобы такого рода, общественное мнение о Kingdom Come: Deliverance 2 было в подавляющем большинстве положительным. На OpenCritic игра в настоящее время может похвастаться рейтингом в 89 баллов и почти безупречном рейтинге рекомендаций 97%. Прием фанатов RPG был столь же обнадеживающим, что подчеркивается ее «Очень положительными» отзывами в Steam и ее рейтингами 4,2 и 4,6 звезды в магазинах Xbox и PlayStation соответственно.