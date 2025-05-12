Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 заметили деталь, которая разрушает атмосферу игры

Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 всё чаще делятся наблюдениями, которые ставят под сомнение стремление игры к полной исторической достоверности. Несмотря на масштабный успех и богатое наполнение сиквела, одна деталь заметно портит атмосферу погружения — реакция неигровых персонажей на внешний вид главного героя.

Как отмечают пользователи Reddit, по ходу прохождения Индржих (Генри) быстро обзаводится дорогими латными доспехами и оружием, характерным для знати. Однако даже после этого жители городов и деревень продолжают обращаться с ним как с обычным ремесленником. Один из игроков пишет:

Да, формально Индржих не рыцарь. Но к середине игры у большинства уже есть полное рыцарское облачение, стоящее дороже целой жизни крестьянина. А тебя продолжают воспринимать как простолюдина. Я теперь стараюсь не носить доспехи во время заданий, чтобы не ломать себе атмосферу.

В обсуждениях пользователи вспоминают, что в первой части игры NPC реагировали на внешний вид героя — если он был в доспехах, то его нередко называли рыцарем или господином. В Kingdom Come: Deliverance 2 эта система, по мнению некоторых, либо была упрощена, либо полностью исключена. Особенно это заметно в большом городе Куттенберге, где Индржих часто оказывается по сюжету.

Однако не все игроки считают это упущением. Некоторые указывают, что Куттенберг — это крупный город, где люди привыкли видеть рыцарей и знать на улицах, и потому не испытывают к ним особого трепета. Это объяснение кажется логичным, но всё же для части аудитории оно не снимает ощущения, что игра делает шаг назад в плане проработки мира и реакции на действия игрока.

Кроме этой особенности, пользователи также жалуются, что даже самые слабые разбойники угрожают герою, одетому в полное латное снаряжение и вооружённому элитным оружием. Подобные эпизоды не редкость в видеоиграх, но именно в Kingdom Come, где реализм — основа геймплея, такие детали особенно бросаются в глаза.

Как бы там ни было, игроки активно и с интересом продолжают осваивать мир Kingdom Come: Deliverance 2. Об этом свидетельствует свежая статистика от разработчиков:

Уже на этой неделе приключения Индржиха получат продолжение — 15 мая выходит первое сюжетное дополнение для игры под названием Brushes With Death. Игроков ждёт самостоятельная история, доступная практически с самого начала игры. Её главным героем станет таинственный художник по имени Мастер Войта, а события обещают раскрыть новую грань жизни в Богемии XIV века.