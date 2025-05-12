Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 заметили деталь, которая разрушает атмосферу игры

Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 всё чаще делятся наблюдениями, которые ставят под сомнение стремление игры к полной исторической достоверности. Несмотря на масштабный успех и богатое наполнение сиквела, одна деталь заметно портит атмосферу погружения — реакция неигровых персонажей на внешний вид главного героя.
Как отмечают пользователи Reddit, по ходу прохождения Индржих (Генри) быстро обзаводится дорогими латными доспехами и оружием, характерным для знати. Однако даже после этого жители городов и деревень продолжают обращаться с ним как с обычным ремесленником. Один из игроков пишет:
Да, формально Индржих не рыцарь. Но к середине игры у большинства уже есть полное рыцарское облачение, стоящее дороже целой жизни крестьянина. А тебя продолжают воспринимать как простолюдина. Я теперь стараюсь не носить доспехи во время заданий, чтобы не ломать себе атмосферу.
В обсуждениях пользователи вспоминают, что в первой части игры NPC реагировали на внешний вид героя — если он был в доспехах, то его нередко называли рыцарем или господином. В Kingdom Come: Deliverance 2 эта система, по мнению некоторых, либо была упрощена, либо полностью исключена. Особенно это заметно в большом городе Куттенберге, где Индржих часто оказывается по сюжету.
Однако не все игроки считают это упущением. Некоторые указывают, что Куттенберг — это крупный город, где люди привыкли видеть рыцарей и знать на улицах, и потому не испытывают к ним особого трепета. Это объяснение кажется логичным, но всё же для части аудитории оно не снимает ощущения, что игра делает шаг назад в плане проработки мира и реакции на действия игрока.
Кроме этой особенности, пользователи также жалуются, что даже самые слабые разбойники угрожают герою, одетому в полное латное снаряжение и вооружённому элитным оружием. Подобные эпизоды не редкость в видеоиграх, но именно в Kingdom Come, где реализм — основа геймплея, такие детали особенно бросаются в глаза.
Как бы там ни было, игроки активно и с интересом продолжают осваивать мир Kingdom Come: Deliverance 2. Об этом свидетельствует свежая статистика от разработчиков:
Уже на этой неделе приключения Индржиха получат продолжение — 15 мая выходит первое сюжетное дополнение для игры под названием Brushes With Death. Игроков ждёт самостоятельная история, доступная практически с самого начала игры. Её главным героем станет таинственный художник по имени Мастер Войта, а события обещают раскрыть новую грань жизни в Богемии XIV века.
А, это очередная новость про дурачков с Reddit.
хз в бандицкой крепости она рыцарем меня называла я в доспехах был хотя может и так это спрашивать будет если в лохмотьях буду
Да ладно, такие условности или тупость в любой игре есть, например, в Skyrim тот же довакин по сути один из влиятельных, если не самый влиятельный в Тамриэле, но помнят об этом лишь часть НПС.
Только Варвар же заявлял, что уж у него-то все по пиркоду
Это просто отсылка к скайриму
Да. Доспехи бруцвика - жесть. Второй раз прохожу без них
То есть дань классике: будь ты хоть сто раз Довакином, убившим сотню драконов, но за лутук должен сесть в тюрьму // Александр Королёв
Ну хоть где то законы справедливые :)
Я в первой части находил качели с резиновым колесом. А по поводу реакции NPC на доспехи, я как понял, это связано с обоснованностью сюжета. В начале же пытаешься попасть на прием к Бергову, только вот не удивительно, что всё ломается, так как игрок волен путешествовать по всей локации и можно найти части доспеха Брунцвика, которые закопаны в разных частях локации. Потом с этим надетым доспехом начинаешь проходить сюжет, а по сюжету Индрих должен был выглядеть как постой бродяга, папин симпатяга, поэтому NPC реагируют согласно сюжету, а не тому факту, что уже носишься в богато выглядящем доспехе Брунцвика.
Мы наверное в разные игры играли,меня крестьяне господином называли.
Почему здесь постоянно пытаются писать негативные блоги, высасывая информацию из пальца?