Игроки не спешат проходить Kingdom Come: Deliverance 2, проводя более 100 часов на первой карте

Менее 10 процентов (9,1 процента) геймеров в Steam дошли до конца Kingdom Come: Delieverance 2. Это все еще больше, чем на PlayStation 5 (по данным PSNProfiles) и, предположительно, на Xbox Series X/S, но, очевидно, большинство геймеров все еще бродят по виртуальной Богемии XV века.
Это не ускользнуло от внимания Даниэля Вавры. Босс студии Warhorse поинтересовался у пользователей, прошли ли они уже второй KCD и каково их мнение о финале.
Теоретически, чтобы увидеть финальные титры, требуется - в зависимости от стиля игры - от 48 до 110 часов. Однако, как обычно бывает в песочницах, многие люди не слишком торопятся увидеть кульминацию истории Индро.
Достаточно сказать, что один из пользователей (и не только он), комментирующий пост Вавры, провел 110 часов... на первой из двух карт игры. Судя по всему, он посчитал нужным пройти все квесты и задания, отказавшись использовать для этого систему быстрого перемещения. Другие фанаты тоже слишком заняты любованием видами, а один так и не смог добраться до Кутна-Горы спустя 184 часа.
Как видите, относительно скромное количество людей, завершивших игру, не связано с нежеланием игроков продолжать игру - совсем наоборот. Это, похоже, подтверждает слова Джоша Сойера, сказанные месяц назад: удовлетворение игроков не равнозначно их завершению игры.
На 1 карте? Стоп значит эта не вся игра?
Да))) там еще вторая карта побольше
Учитывая что количество игроков упало в два раза, половина уже и не пройдет.
ну да, избалованные казуалы отсеялись сами собой
половина? тут и 10% не пройдет даже))) мне хватило 5 дней что бы закрыть все допы, выиграть все турики, и открыть все топ вещи для себя и лошади. еще и за интулигенцию заплатил по приколу 10к честно заработанных
ужо 9%)
Ну постоянно выполнять 90% одинаковых побочных квестов это не каждому дано)))
я так и играю))))с момента выхода только вчера вечером перешел на вторую карту)))игра щедевр
Затягивает пипец) Сам только перешёл во второй регион
я хожу практически только пешком))))на лощади пояти не езжу)))хожу по лесам наслаждаюсь чириканьем птичек и природой и мочу разбойников))))прокачал только бег быстрый и все)))лошадь у меня чисто как вещевой мешок)))нашел седло топовое и теперь у меня грузоподьемность лошадки 369 кг)))
Главное как говорится - не забывай трогать траву) ну на крайняк снежок)))
Их там что две?
да)
нафига её проходить :) можно бухать, собирать цветы, резать бандитов :)
Ну да, я сейчас уже в Куттенберг значит пошел я по допкам сделал почти всех, ну думаю щас буду идти по сюжету, открываю карту и еще 5 появились думаю что после этих еще 5 появится) ну контента знатно много напихали, но и много допок есть такие себе, много болтовни, а эти квесты укради что нибудь у меня вызывают отврощения ну как и в первой части, ну так если идти по сюжету очень годно сделано.
65 часов спустя, пройдя все побочки, перешел на вторую карту и уже часов 5 бегаю по миру и побочкам. Еще часов 100 наверное потрачу на нее))
А я решил до выхода хардкора только сюжет пройти, почти не трогая квесты побочные, да карту поизучать
А "не спешу играть" сколько процентов?
как говорится, "детей я не очень чтобы так сильно люблю, но сам процесс..." ))
Видимо, они так усердно тренируются с мечом и учатся ковать, что забыли, что есть ещё целый мир. Генрих бы одобрил такой подход к реализму
Кавел?
Когда попадут на вторую карту многие скорей всего пойдут тупо по сюжету, да и в сюжет разрабы напихали всяких миссий очень похожие на слабые побочные квесты
в смысле там ещё есть карта? я думал это всё, на второй скучно? а 3 карта есть?
всего 2 локации, вторая больше, но не по контенту)
Ну если тебе нравятся квесты без режессуры, интересных сюжетов, драмы и т. д и т .п , типо поговорить с одним, потом с другим, потом убить , вылечить или украсть у кого нибудь и квест сразу закончится ,то тебе понравится))))
я неделю на первой карте бегал
Я уже часов 250-300 провел, но становится скучно)
30ч а я еще сюжет не начал) в 1й части я так же поступил, вместо охоты с яном я проходил все
https://youtu.be/WYthw_-rqPs?si=mp6Qrd0emMpkn0B2
Я так и Ведьмака 3, RDR 2, GTA 5 не прошёл. Масс эффект 2 тоже не прошёл, заспойлерил финал 3 части себе...и отбил желание играть.
Вот потому и не надо делать огромные игры. Мне даже самые интересные игры надоедает играть после 50+ часов
Так игра не прям огромная. Это геймеры фанатики от нечего делать
Геймеры играю в игры и наслаждаются играми. Фанатики ноют на форумах
Поплачь еще
Да просто все забили уже на это днище про ведроголовых. Ну какой нормальный человек будет в это играть? Вышло уже куча класных игр, весь народ уже там, забудьте про это дно как про страшный сон. Онлайн упал, продажи на дне, в конце финансового года вообще может крах и обвал акции. очнитесь уже.
например?что из ААА вышло в этом году?ну кроме павука 2
Всё ноешь и ноешь, прям мимо пройти не можешь. Ты дурачок, или садомазер?)
Какой-то слишком жирный троллинг
То есть вёдра на голове тебя не устраивают, а грибы на роже норм!?
Да, Avowed это реально одна из кучи классных игр . Продолжай играть и держи нас в курсе. Не забудь про Like a dragon: pirate yakuza
а это ааа? уверен? за 3 цента сделанное ? Например Avowed, сегодня якудза вышел. Вот сразу навскидку