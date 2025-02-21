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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 853 оценки

Игроки не спешат проходить Kingdom Come: Deliverance 2, проводя более 100 часов на первой карте

Procy_on
Новости

Менее 10 процентов (9,1 процента) геймеров в Steam дошли до конца Kingdom Come: Delieverance 2. Это все еще больше, чем на PlayStation 5 (по данным PSNProfiles) и, предположительно, на Xbox Series X/S, но, очевидно, большинство геймеров все еще бродят по виртуальной Богемии XV века.

Это не ускользнуло от внимания Даниэля Вавры. Босс студии Warhorse поинтересовался у пользователей, прошли ли они уже второй KCD и каково их мнение о финале.

Теоретически, чтобы увидеть финальные титры, требуется - в зависимости от стиля игры - от 48 до 110 часов. Однако, как обычно бывает в песочницах, многие люди не слишком торопятся увидеть кульминацию истории Индро.

Достаточно сказать, что один из пользователей (и не только он), комментирующий пост Вавры, провел 110 часов... на первой из двух карт игры. Судя по всему, он посчитал нужным пройти все квесты и задания, отказавшись использовать для этого систему быстрого перемещения. Другие фанаты тоже слишком заняты любованием видами, а один так и не смог добраться до Кутна-Горы спустя 184 часа.

Как видите, относительно скромное количество людей, завершивших игру, не связано с нежеланием игроков продолжать игру - совсем наоборот. Это, похоже, подтверждает слова Джоша Сойера, сказанные месяц назад: удовлетворение игроков не равнозначно их завершению игры.

30
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Лобо

На 1 карте? Стоп значит эта не вся игра?

9
Stalker608

Да))) там еще вторая карта побольше

3
Yoshemitsu

Учитывая что количество игроков упало в два раза, половина уже и не пройдет.

8
FlyRazer

ну да, избалованные казуалы отсеялись сами собой

-6
Лидер 666

половина? тут и 10% не пройдет даже))) мне хватило 5 дней что бы закрыть все допы, выиграть все турики, и открыть все топ вещи для себя и лошади. еще и за интулигенцию заплатил по приколу 10к честно заработанных

-10
Kykyryzec Лидер 666

ужо 9%)

1
Денис Сидоров 5 FlyRazer

Ну постоянно выполнять 90% одинаковых побочных квестов это не каждому дано)))

0
Grognac

я так и играю))))с момента выхода только вчера вечером перешел на вторую карту)))игра щедевр

6
Alkatraz7N7

Затягивает пипец) Сам только перешёл во второй регион

2
Grognac Alkatraz7N7

я хожу практически только пешком))))на лощади пояти не езжу)))хожу по лесам наслаждаюсь чириканьем птичек и природой и мочу разбойников))))прокачал только бег быстрый и все)))лошадь у меня чисто как вещевой мешок)))нашел седло топовое и теперь у меня грузоподьемность лошадки 369 кг)))

1
Alkatraz7N7 Grognac

Главное как говорится - не забывай трогать траву) ну на крайняк снежок)))

0
TRADS80

Их там что две?

5
Sprintin

да)

2
BewitchingBaron

нафига её проходить :) можно бухать, собирать цветы, резать бандитов :)

5
Деиман

Ну да, я сейчас уже в Куттенберг значит пошел я по допкам сделал почти всех, ну думаю щас буду идти по сюжету, открываю карту и еще 5 появились думаю что после этих еще 5 появится) ну контента знатно много напихали, но и много допок есть такие себе, много болтовни, а эти квесты укради что нибудь у меня вызывают отврощения ну как и в первой части, ну так если идти по сюжету очень годно сделано.

4
BadDog382

65 часов спустя, пройдя все побочки, перешел на вторую карту и уже часов 5 бегаю по миру и побочкам. Еще часов 100 наверное потрачу на нее))

4
Kykyryzec

А я решил до выхода хардкора только сюжет пройти, почти не трогая квесты побочные, да карту поизучать

2
ZAUSA

А "не спешу играть" сколько процентов?

1
gegod

как говорится, "детей я не очень чтобы так сильно люблю, но сам процесс..." ))

-3
Ольга Бузова gegod
-2
alpol186

Видимо, они так усердно тренируются с мечом и учатся ковать, что забыли, что есть ещё целый мир. Генрих бы одобрил такой подход к реализму

1
SnobbishGhost

Кавел?

0
Денис Сидоров 5

Когда попадут на вторую карту многие скорей всего пойдут тупо по сюжету, да и в сюжет разрабы напихали всяких миссий очень похожие на слабые побочные квесты

0
KANSERVATOR

в смысле там ещё есть карта? я думал это всё, на второй скучно? а 3 карта есть?

2
Лидер 666 KANSERVATOR

всего 2 локации, вторая больше, но не по контенту)

0
Денис Сидоров 5 KANSERVATOR

Ну если тебе нравятся квесты без режессуры, интересных сюжетов, драмы и т. д и т .п , типо поговорить с одним, потом с другим, потом убить , вылечить или украсть у кого нибудь и квест сразу закончится ,то тебе понравится))))

0
WerGC

я неделю на первой карте бегал

0
IIIXV

Я уже часов 250-300 провел, но становится скучно)

-1
-zotik-

30ч а я еще сюжет не начал) в 1й части я так же поступил, вместо охоты с яном я проходил все

-2
BigusDickus

https://youtu.be/WYthw_-rqPs?si=mp6Qrd0emMpkn0B2

-4
hKKK33

Я так и Ведьмака 3, RDR 2, GTA 5 не прошёл. Масс эффект 2 тоже не прошёл, заспойлерил финал 3 части себе...и отбил желание играть.

-6
lokdogg

Вот потому и не надо делать огромные игры. Мне даже самые интересные игры надоедает играть после 50+ часов

-10
Гамер132

Так игра не прям огромная. Это геймеры фанатики от нечего делать

1
Комментарий удален
-zotik- grobor root

Геймеры играю в игры и наслаждаются играми. Фанатики ноют на форумах

8
Комментарий удален
-zotik- grobor root

Поплачь еще

3
1barac9U7ada7

Да просто все забили уже на это днище про ведроголовых. Ну какой нормальный человек будет в это играть? Вышло уже куча класных игр, весь народ уже там, забудьте про это дно как про страшный сон. Онлайн упал, продажи на дне, в конце финансового года вообще может крах и обвал акции. очнитесь уже.

-14
My life is a game

например?что из ААА вышло в этом году?ну кроме павука 2

0
Котян Сутоевич

Всё ноешь и ноешь, прям мимо пройти не можешь. Ты дурачок, или садомазер?)

2
Kykyryzec

Какой-то слишком жирный троллинг

2
HoganHog

То есть вёдра на голове тебя не устраивают, а грибы на роже норм!?
Да, Avowed это реально одна из кучи классных игр . Продолжай играть и держи нас в курсе. Не забудь про Like a dragon: pirate yakuza

3
1barac9U7ada7 My life is a game

а это ааа? уверен? за 3 цента сделанное ? Например Avowed, сегодня якудза вышел. Вот сразу навскидку

-2