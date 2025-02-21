Игроки не спешат проходить Kingdom Come: Deliverance 2, проводя более 100 часов на первой карте

Менее 10 процентов (9,1 процента) геймеров в Steam дошли до конца Kingdom Come: Delieverance 2. Это все еще больше, чем на PlayStation 5 (по данным PSNProfiles) и, предположительно, на Xbox Series X/S, но, очевидно, большинство геймеров все еще бродят по виртуальной Богемии XV века.

Это не ускользнуло от внимания Даниэля Вавры. Босс студии Warhorse поинтересовался у пользователей, прошли ли они уже второй KCD и каково их мнение о финале.

Теоретически, чтобы увидеть финальные титры, требуется - в зависимости от стиля игры - от 48 до 110 часов. Однако, как обычно бывает в песочницах, многие люди не слишком торопятся увидеть кульминацию истории Индро.

Достаточно сказать, что один из пользователей (и не только он), комментирующий пост Вавры, провел 110 часов... на первой из двух карт игры. Судя по всему, он посчитал нужным пройти все квесты и задания, отказавшись использовать для этого систему быстрого перемещения. Другие фанаты тоже слишком заняты любованием видами, а один так и не смог добраться до Кутна-Горы спустя 184 часа.

Как видите, относительно скромное количество людей, завершивших игру, не связано с нежеланием игроков продолжать игру - совсем наоборот. Это, похоже, подтверждает слова Джоша Сойера, сказанные месяц назад: удовлетворение игроков не равнозначно их завершению игры.