Игроки обвиняют Вавру в лицемерии и отменяют предзаказы KCD 2: в 2015 году он говорил, что черным не место в Богемии

Вчера Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, решил положить конец спекуляциям и наконец признался, что в игре действительно будет чернокожий персонаж - приезжий Муса из Мали:
Но похоже, что игроков такой ответ нисколько не убедил: пользователи обвиняют разработчика в лицемерии. По их словам, многие бы сейчас вполне спокойно отнеслись к такому минимальному "разнообразию" в игре, учитывая то, что неуместных чернокожих персонажей добавляют во многие современные западные игры и это уже нисколько не удивляет. Однако 9 лет назад Вавра сам себе "вставил палки в колеса" - в 2015-м году писал, что в средневековой Богемии не было чернокожих:
Объясните мне, пожалуйста, что расистского в том, чтобы говорить правду? В средневековой Богемии не было черных. Точка.
Похоже, что за прошедшие 9 лет принципы самого Вавры сильно пошатнулись, благодаря чему обнаружилось, что чернокожие в средневековой Богемии все-таки были по мнению Warhorse Studios.
Ряд пользователей сообщили, что не собираются финансово поддерживать разработчиков, которые сначала поступаются своими собственными принципами ради продвижения повестки, а затем несколько дней стыдливо отмалчиваются, когда информация об этом появилась в сети.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 4 февраля.
Как с повесткой задолбали, так и с антиповесткой. Разговор наверно был о том, что среди обычного населения конечно не было черных. Почему они не могут быть в качестве рабов или придворных обезьянок. В царской России вон было модно французов да немцев в прислуге держать, престижно.
тут большой вопрос кто у кого в прислуге был. лизать задницу иностранцам на руси ещё с петра повелось. впрочем, профита от этого было больше, чем вреда
То есть тебе нормально когда человек не отвечает за свой базар? За язык его никто не тянул. Строит из себя брутального мужика, а на деле беспринципная шкура.
Он прав, так как черный не из Богемии, а из Мали.
Жоско переиграл, хорош.
Умничка
Ну, жить захочешь, не так раскорячишься.
Ну не знаю... если там всего один или пара их и они реально откуда-то приехали из другой страны может и не совсем исторично, но как по мне терпимо в принципе. Он же не герцогов или королевскую семью местную темнокожими делает.
Ну началось, но мне плевать. Этот чёрный будет обворован и попущен как только наступит ночь.
Скаллицкий маньяк выходит на охоту.
AssTheKing, так сколько предзаказов отменено? один?) где пруфы?
Одного-двух купцы или знать вполне могли завести в те времена, или в качестве рабов, или в качестве диковинки, или в качестве охраны, или всё вместе. Какбэ международная торговля и движение народов в те времена тоже вполне существовали. Вот делать из негров простых граждан, не говоря уж о знати, которые спокойно живут посреди Европы как будто это нормально, вот это уже бред.