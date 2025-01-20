Игроки обвиняют Вавру в лицемерии и отменяют предзаказы KCD 2: в 2015 году он говорил, что черным не место в Богемии

Вчера Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, решил положить конец спекуляциям и наконец признался, что в игре действительно будет чернокожий персонаж - приезжий Муса из Мали:

Но похоже, что игроков такой ответ нисколько не убедил: пользователи обвиняют разработчика в лицемерии. По их словам, многие бы сейчас вполне спокойно отнеслись к такому минимальному "разнообразию" в игре, учитывая то, что неуместных чернокожих персонажей добавляют во многие современные западные игры и это уже нисколько не удивляет. Однако 9 лет назад Вавра сам себе "вставил палки в колеса" - в 2015-м году писал, что в средневековой Богемии не было чернокожих:

Объясните мне, пожалуйста, что расистского в том, чтобы говорить правду? В средневековой Богемии не было черных. Точка.

Похоже, что за прошедшие 9 лет принципы самого Вавры сильно пошатнулись, благодаря чему обнаружилось, что чернокожие в средневековой Богемии все-таки были по мнению Warhorse Studios.

Ряд пользователей сообщили, что не собираются финансово поддерживать разработчиков, которые сначала поступаются своими собственными принципами ради продвижения повестки, а затем несколько дней стыдливо отмалчиваются, когда информация об этом появилась в сети.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 4 февраля.