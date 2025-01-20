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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 469 оценок

Игроки обвиняют Вавру в лицемерии и отменяют предзаказы KCD 2: в 2015 году он говорил, что черным не место в Богемии

AceTheKing
Новости

Вчера Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, решил положить конец спекуляциям и наконец признался, что в игре действительно будет чернокожий персонаж - приезжий Муса из Мали:

Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2

Но похоже, что игроков такой ответ нисколько не убедил: пользователи обвиняют разработчика в лицемерии. По их словам, многие бы сейчас вполне спокойно отнеслись к такому минимальному "разнообразию" в игре, учитывая то, что неуместных чернокожих персонажей добавляют во многие современные западные игры и это уже нисколько не удивляет. Однако 9 лет назад Вавра сам себе "вставил палки в колеса" - в 2015-м году писал, что в средневековой Богемии не было чернокожих:

Объясните мне, пожалуйста, что расистского в том, чтобы говорить правду? В средневековой Богемии не было черных. Точка.

Похоже, что за прошедшие 9 лет принципы самого Вавры сильно пошатнулись, благодаря чему обнаружилось, что чернокожие в средневековой Богемии все-таки были по мнению Warhorse Studios.

Ряд пользователей сообщили, что не собираются финансово поддерживать разработчиков, которые сначала поступаются своими собственными принципами ради продвижения повестки, а затем несколько дней стыдливо отмалчиваются, когда информация об этом появилась в сети.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 4 февраля.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
PanKotovsky

Как с повесткой задолбали, так и с антиповесткой. Разговор наверно был о том, что среди обычного населения конечно не было черных. Почему они не могут быть в качестве рабов или придворных обезьянок. В царской России вон было модно французов да немцев в прислуге держать, престижно.

4
pol newman

тут большой вопрос кто у кого в прислуге был. лизать задницу иностранцам на руси ещё с петра повелось. впрочем, профита от этого было больше, чем вреда

0
Red 5

То есть тебе нормально когда человек не отвечает за свой базар? За язык его никто не тянул. Строит из себя брутального мужика, а на деле беспринципная шкура.

0
ZAUSA
Объясните мне, пожалуйста, что расистского в том, чтобы говорить правду? В средневековой Богемии не было черных. Точка

Он прав, так как черный не из Богемии, а из Мали.

2
Agentdead

Жоско переиграл, хорош.

0
vertehwost

Умничка

1
-zotik-
0
Odenochka02

Ну, жить захочешь, не так раскорячишься.

0
slim108

Ну не знаю... если там всего один или пара их и они реально откуда-то приехали из другой страны может и не совсем исторично, но как по мне терпимо в принципе. Он же не герцогов или королевскую семью местную темнокожими делает.

0
вупсич пупсич

Ну началось, но мне плевать. Этот чёрный будет обворован и попущен как только наступит ночь.

Скаллицкий маньяк выходит на охоту.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

AssTheKing, так сколько предзаказов отменено? один?) где пруфы?

0
Gords

Одного-двух купцы или знать вполне могли завести в те времена, или в качестве рабов, или в качестве диковинки, или в качестве охраны, или всё вместе. Какбэ международная торговля и движение народов в те времена тоже вполне существовали. Вот делать из негров простых граждан, не говоря уж о знати, которые спокойно живут посреди Европы как будто это нормально, вот это уже бред.

0