Игроки отыскали очень мрачную секретную концовку в Kingdom Come: Deliverance 2

Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 продолжают находить в игре неожиданные секреты. Одним из таких открытий стала скрытая концовка для самых отъявленных преступников. Если главный герой Индржих переступит все границы дозволенного, наказание окажется безвозвратным — никаких тюремных сроков или штрафов, в таком случае для героя заготовлен только один мрачный финал.

Видео, опубликованное пользователем Niktek, показывает, что если Индро совершит достаточно тяжкие преступления, его ждет публичная казнь. В ролике местный представитель закона объявляет, что Индржих перешел черту, и никакие оправдания уже не помогут. Главный герой без сопротивления сдается властям, после чего следует секретная концовка с отдельной кат-сценой.

Индро оказывается в тюремной камере, где у него, похоже, появляется возможность осознать свою судьбу. Затем его выводят к виселице, где толпа насмешливо провожает преступника в последний путь. Камера медленно отдаляется, звучит печальная музыка, и когда главный герой зажмуривает глаза, наступает финальная тишина. Последние слова палача, резкий звук… и титры:

Вы были казнены за свои преступления.

Этот неожиданный финал не оставляет игроку никаких шансов на побег — нет сценарных уловок, не предусмотрено побега из тюрьмы или амнистии. Единственный способ продолжить игру — загрузить сохранение и попытаться исправить ошибки прошлого.

Эта секретная концовка — далеко не единственное скрытое открытие в Kingdom Come: Deliverance 2. Ранее игроки обнаружили отсылку на легендарного игрока из Elden Ring, а также нашли неожиданное взаимодействие с Сигизмундом, что добавляет еще больше глубины проработанному миру игры.

Warhorse Studios продолжает доказывать, что даже после релиза в Kingdom Come: Deliverance 2 остается еще множество тайн, которые только предстоит раскрыть сообществу фанатов.