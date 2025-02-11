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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 729 оценок

Игроки отыскали очень мрачную секретную концовку в Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz
Новости

Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 продолжают находить в игре неожиданные секреты. Одним из таких открытий стала скрытая концовка для самых отъявленных преступников. Если главный герой Индржих переступит все границы дозволенного, наказание окажется безвозвратным — никаких тюремных сроков или штрафов, в таком случае для героя заготовлен только один мрачный финал.

Видео, опубликованное пользователем Niktek, показывает, что если Индро совершит достаточно тяжкие преступления, его ждет публичная казнь. В ролике местный представитель закона объявляет, что Индржих перешел черту, и никакие оправдания уже не помогут. Главный герой без сопротивления сдается властям, после чего следует секретная концовка с отдельной кат-сценой.

Индро оказывается в тюремной камере, где у него, похоже, появляется возможность осознать свою судьбу. Затем его выводят к виселице, где толпа насмешливо провожает преступника в последний путь. Камера медленно отдаляется, звучит печальная музыка, и когда главный герой зажмуривает глаза, наступает финальная тишина. Последние слова палача, резкий звук… и титры:

Вы были казнены за свои преступления.

Этот неожиданный финал не оставляет игроку никаких шансов на побег — нет сценарных уловок, не предусмотрено побега из тюрьмы или амнистии. Единственный способ продолжить игру — загрузить сохранение и попытаться исправить ошибки прошлого.

Эта секретная концовка — далеко не единственное скрытое открытие в Kingdom Come: Deliverance 2. Ранее игроки обнаружили отсылку на легендарного игрока из Elden Ring, а также нашли неожиданное взаимодействие с Сигизмундом, что добавляет еще больше глубины проработанному миру игры.

В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли отсылку на легендарного игрока из Elden Ring
Убийство Сигизмунда без читов в Kingdom Come: Deliverence 2

Warhorse Studios продолжает доказывать, что даже после релиза в Kingdom Come: Deliverance 2 остается еще множество тайн, которые только предстоит раскрыть сообществу фанатов.

-11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
-zotik-

Так это до релиза и тут же на пг показывали

10
bubenson

На пегаче обитают суровые люди, которые знают ещё до выхода игры все пасхалки, концовки и уже предлагают скачать трейнер или сохранение . Они настолько брутальны, что до установки видеокарты в компьютер у них уже плавяться коннекторы питания.

0
вупсич пупсич

Я на эту "концовку" Уже минимум два раза залетел.

Она не секретная и вообще, зачем байтить. Я ненавижу того, кто сделал эту новость.

Когда будет резня в деревне Семин, заступитесь за местных жителей и получите эту "концовку".

9
murderer777

я заступился, все норм было

2
h1fter

Настолько секретная что про неё ещё до выхода игры писали

3
Пользователь ВКонтакте

Секретная концовка, которую авторы сами слили в одном из трейлеров? // Кейт Фостер

2
Пользователь ВКонтакте

Для такой концовки надо трахнуть лучшего друга да?
...и не обязательно в игре // Александр Королёв

1
Пользователь ВКонтакте

Ролевая свобода, называется. // Александр Ковалёв

1
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

С тебя пример берет // Vengel Bryde

0
Пользователь ВКонтакте

Кингдом Соме : Деливерансе два // Сергей Бегленко

-1
Пользователь ВКонтакте

Что-то Индржих слишком грустный - видно ... сосал невкусный // Мистер Бёрнс

-2