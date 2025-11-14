Игроки разочарованы финалом Kingdom Come: Deliverance 2 - оценки DLC в Steam упали до смешанных

Финальное запланированное дополнение для ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2, "Эпидемия в монастыре", судя по реакции игроков, провожает игру не с громким финалом, а с тихим, разочарованным вздохом. Ранние отзывы в Steam с "В основном положительных" уже упали до "смешанных", закрывая историю грандиозной саги посредственным пост-релизным дополнением.

На данный момент у "Эпидемии в монастыре" 495 отзывов, из которых только 62% положительных, что и дало ярлык "Смешанные". Игроки единодушно указывают на чрезмерную зависимость от стелс-механик, отсутствие новых крупных локаций для исследования, минимальное влияние сюжета дополнения на основную игру и никакого прощания с Индро.

Примечательно, что предыдущие сюжетные дополнения для KCD2 - "Наследие кузни" и "Лики смерти" - также имеют "смешанные" оценки в Steam. Однако теперь игроки смотрят на них более благосклонно. Ведь те дополнения, в конце концов, добавляли новые механики, с которыми можно было взаимодействовать и за пределами их коротких сюжетных линий.

Если сравнивать его с другими DLC, вы получаете практически ничего: один меч, один шлем и одну накидку, - говорится в одном отзыве. - Меч бесполезен, пока не выполнено определенное условие. Здесь нет новых механик, систем или активностей за пределами монастыря, так что это, по сути, разовый побочный квест.

Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему остается одной из лучших игр в жанре открытого мира, выпущенных в этом году, и посредственное DLC не отнимет этого достижения. Но, по общему мнению, оно и не добавляет практически ничего существенного.

Когда Warhorse готовят, они готовят на отлично, - пишет ещё один игрок, - и мне определенно понравились некоторые моменты этого DLC, но, черт возьми, в целом оно было крайне разочаровывающим.