Игроки разочарованы в Warhorse Studios за использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и отменяют предзаказы игры

Вчера стало известно о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет защищена Denuvo и в отличии от оригинальной игры не выйдет в магазине GOG, по крайней мере на релизе.
Игроки остались сильно разочарованы решением Warhorse Studios и издательством Deep Silver использовать защиту в игре: пользователи опасаются, что у сиквела, как и у оригинальной игры, и без австрийской защиты наблюдались бы серьезные проблемы с производительностью, а теперь они лишь усугубятся.
За сутки в Steam появилось множество тем, в которых игроки сообщают о том, что решили отказаться от предзаказа игры/отменить имеющийся после того, как стало известно об использовании Denuvo - игроки говорят, что поддержали разработчиков в 2018 году, приобретя оригинальную игру и без наличия какой-либо защиты, и готовы были сделать тоже самое и с предстоящим сиквелом, но теперь изменили своё решение.
Хорошая новость заключается в том, что издательство Deep Silver до этого момента всегда удаляло защиту Denuvo спустя определенное время - обычно год или два. Так было, например, с Metro: Exodus и Agents of Mayhem. Защита Denuvo по-прежнему присутствует в Dead Island 2, но скорее всего её удаление так же дело времени - возможно что защиту уберут уже 22 октября, когда выйдет крупный патч для игры с Новой игрой + и режимом "Орды".
Поэтому игрокам, которые предпочитают не связываться с Denuvo, нужно лишь терпеливо дождаться удаления защиты самим издательством - вероятно к тому времени игра как раз получит ряд патчей с исправлением ошибок и запланированные сюжетные дополнения.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Желаю им падения продаж, может тогда поймут и уберут дерьмуву.
Полностью согласен.
За что желать такое? Они что-то вам плохое сделали? Не дали вам бесплатно поиграть?..
С чем и почему?
Это все слухи, но по какой-то непонятной причине, почему-то при удалении из игры денувы, немного улучшается производительность игры. Конечно ничего не доказано, возможны совпадения. но все же
за то что они хотели просто халяву)) обычная ненависть на ровном месте, на этом сайте это норма)
Что все так ссут кипятком с этой игры?Шляпа редкая...И бесплатно не стал бы играть,что я и сделал с первой частью...
Причем оптимизацией там не пахло с самого начала и это помойка до сих пор грузит железо, и тормозит))
Я планировал покупать, но теперь точно не куплю если будет денува. Хотя мне кажется она в любом случае будет. Прощай оптимизация.....
да да, купил бы)
А мне похер, думаю на 4070ти особо не замечу денуво там или еще что)
Конечно не заметишь, если будешь играть в жалкие 1080.
Уже давно не играю в фуллхд, монитор 2к, против длсс на качество ничего против не имею)
Обязательно заметишь.
Толку то от этой денувы когда есть офлайн активация, всё равно они продажи этим не повысят, ещё и часть хотевших купить отпугнут, 5 анрил и так то сам по себе лагучий с денувой вообще жесть будет.
Опять берут предзаказы...)))) вот глупый народ ни чему не хочет учиться!!!
Ну тогда оффлайн версия жди меня за
Оптимизация и так была под сомнением, а еще сюда денуво пихать? Я уже чувствую будут скандалы по поводу производительности
Не будет ее там, как и в первой части
Денуво?я помню первую часть на релизе с её отвратительной оптимизацией и без денуво((представляю что будет тут((прохожу мимо((
Вся суть современного игрока:
1) выходит Kingdom Come: Deliverance 2 — круто, игра без повестки, доверяю чехам;
2) в Deliverance 2 появится Denuvo — фууууу, игра отстой, предали наше доверие, желаю вам провала и все в таком же духе.
Тот кто действительно планировал кутить игру, тот ее и так купит, и ему неважно есть ли там денуво или нет, а вот кто хотел на халяву поиграть получил жесткий облом, а все остальное пустой треп.
Это не суть современного игрока, а суть токсичного комментатора с ПГ, Стима и других игровых сообществ. Их мало, но кричат они громче всех!
люди от бедности уже в животных превращаются, делая всех виноватых в том что у них нету возможности купить игру) хотя в снг это не желание платить за чужой труд)
лицемеры - это 90% аудитории здешнего сайта))
так игровое или кино- "сообщество" снг самое токсичное в мире. это факт 10-летней давности.
почитай комменты например португальцев по денуво,и т.д. и вообще ты бот недобитый как я понимаю,твои комменты самые херовые с кучей минусов,походу только бот может так пытатся поднять комменты на сайте,кстати ответа на очередной высер бот не жди...
согласен это отвлатительно, как теперь качнуть нормально то?)
я так понимаю тут уже целая орава тупых ботов которые оскорбляют людей которые не хотят видеть эту тормозящую дерьмуво в игре,таким способом поднимая комменты!
Значит подождём "патча на производительность" с вырезанной защитой // Артем Лещик
Ну возможно долго придётся ждать, вон сколько игр ещё не взломанных // Борис Мощенко
Ну как, дождался оптимизации для первой?
В вуконг тоже денуво вшит, но ведь это не помешало им продать 20 +миллионов копий игры. Так в чём проблема то?
В том что вуконга купили 90 процентов в Китае?
Школьники не могут ждать. Им надо сейчас, а купят они потом, когда её бесплатно будут раздавать.
АХАХАХАХ
Не такая игра чтобы ее покупать, я еще понимаю с онлайн функциями, но не это.
"Удачных" продаж в общем.)
А в чем проблема купить на скидке?
Я трилогию GTA в Стиме купил за 1500 по скидке 50 процентов.
Бомжи расстроились)
Когда уже сделают защиту которую не смогут взломать, вот тогда разработчикам достойна будет оплачен труды.
"Вчера стало известно о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет защищена Denuvo и в отличии от оригинальной игры не выйдет в магазине GOG"
Относительно комментов, ворьё опять в шоке, пипец, и так каждый раз, когда не дают своровать игру и играть на халяву, за счёт других, при этом и отмазки то одни и те же, я бы скачал поиграл и если понравиться то купил бы – ложь, в подавляющей массе, защита жутко тормозит игру – очередная ложь, если играешь не на откровенном ведре с гайками и т.д. Разрабы и издатели хотят заработать как можно больше на продукте, который они тяжело и долго разрабатывали – это нормально и они (разрабы и издатели) ничего не должны тем, кто ворует их игры, и это тоже нормально и это правильно.
p.s. Жизненные ситуации бывают разные, но уж если нет денег и не можешь купить, то что хочешь, не стоит обвинять тех, кто не хочет, чтобы у них воровали, в неуважении к тем, кто у них ворует, это .......
Просто за последние пару лет видимо прям совсем обнищали, потому что на тот же Resident Evil не было таких реакций)
Да просто эта денува практически никак не влияет на продажи, и примеров этому много. Пираты всё равно бы не купили, просто либо поиграют сразу, либо потом.
Хорошая попытка, но нет. Если ты внимательно прочитаешь новость, то заметишь, что бучу подняли люди КУПИВШИЕ игру по предзаказу, а не пираты. Так что все твои морализаторские плак - плак мимо кассы. При наличии денувы в играх, не остановит людей, которые хотели поиграть на халяву, они купят активашку по цене пачки чипсов. А честным Игорькам, которые готовы платить, издатель предлагает заплатить за свой собственный дискомфорт, т.к. цена денувы сидит в ценнике.
пусть дальше воняют. я уже купил и с удовольствием поиграю сразу на выходе. а заодно посмеюсь над визгом местных поросят под каждой новостью про баги и провал, за которым скрывается банальная жадность и нищета.
Ты свинья посмеешься с убитой оптимизации из за денуво!если у кого то хватает ума не платить конский ценник за игру то он не "нищета" а просто нормальный человек!а такие как ты банальные л.о.х.и для которых и придумана эта защита!
нищета запищала из подвала)
В мертвом острове шикарная оптимизация. Вообще денуво не заметил
Так там 4 анрил вроде как, а игры на 5 и без денувы лагают а с ней и подавно.
отменяют предзаказы балаболы, а не фанаты
Кто разочарован? кривозубые крестьяне, которые на торренте хотят поиграть?
Я разочарован, который перешел на лицензионные игры, но имеет не самый мощный комп. Чувствую я в этой игре за каждый фпс бороться буду. Денуво режет производительность игр, на средних или маломощных машинах, это факт.
Оптимизации и так не будет, еще и денуво, ну кушайте, не обляпайтесь.
а Вы, мусье, видимо из благородной семьи в которой родился дурачок?
а ты у нас кто????пан или граф???скоро болтаться будете на фонарях...такое уже было..или гильотина лучше всего....людовик весь в моче и слезах валялся под помостом и он тоже называл крестьян кривозубыми)))
Так они же сами заблочили для нас игру. Так что да, на торренте.