Игроки разочарованы в Warhorse Studios за использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и отменяют предзаказы игры

Вчера стало известно о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет защищена Denuvo и в отличии от оригинальной игры не выйдет в магазине GOG, по крайней мере на релизе.

Игроки остались сильно разочарованы решением Warhorse Studios и издательством Deep Silver использовать защиту в игре: пользователи опасаются, что у сиквела, как и у оригинальной игры, и без австрийской защиты наблюдались бы серьезные проблемы с производительностью, а теперь они лишь усугубятся.

За сутки в Steam появилось множество тем, в которых игроки сообщают о том, что решили отказаться от предзаказа игры/отменить имеющийся после того, как стало известно об использовании Denuvo - игроки говорят, что поддержали разработчиков в 2018 году, приобретя оригинальную игру и без наличия какой-либо защиты, и готовы были сделать тоже самое и с предстоящим сиквелом, но теперь изменили своё решение.

Хорошая новость заключается в том, что издательство Deep Silver до этого момента всегда удаляло защиту Denuvo спустя определенное время - обычно год или два. Так было, например, с Metro: Exodus и Agents of Mayhem. Защита Denuvo по-прежнему присутствует в Dead Island 2, но скорее всего её удаление так же дело времени - возможно что защиту уберут уже 22 октября, когда выйдет крупный патч для игры с Новой игрой + и режимом "Орды".

Поэтому игрокам, которые предпочитают не связываться с Denuvo, нужно лишь терпеливо дождаться удаления защиты самим издательством - вероятно к тому времени игра как раз получит ряд патчей с исправлением ошибок и запланированные сюжетные дополнения.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.