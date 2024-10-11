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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 303 оценки

Игроки разочарованы в Warhorse Studios за использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 и отменяют предзаказы игры

AceTheKing
Новости

Вчера стало известно о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет защищена Denuvo и в отличии от оригинальной игры не выйдет в магазине GOG, по крайней мере на релизе.

В Kingdom Come: Deliverance 2 может появиться ненавистная всеми антипиратская защита Denuvo

Игроки остались сильно разочарованы решением Warhorse Studios и издательством Deep Silver использовать защиту в игре: пользователи опасаются, что у сиквела, как и у оригинальной игры, и без австрийской защиты наблюдались бы серьезные проблемы с производительностью, а теперь они лишь усугубятся.

За сутки в Steam появилось множество тем, в которых игроки сообщают о том, что решили отказаться от предзаказа игры/отменить имеющийся после того, как стало известно об использовании Denuvo - игроки говорят, что поддержали разработчиков в 2018 году, приобретя оригинальную игру и без наличия какой-либо защиты, и готовы были сделать тоже самое и с предстоящим сиквелом, но теперь изменили своё решение.

Хорошая новость заключается в том, что издательство Deep Silver до этого момента всегда удаляло защиту Denuvo спустя определенное время - обычно год или два. Так было, например, с Metro: Exodus и Agents of Mayhem. Защита Denuvo по-прежнему присутствует в Dead Island 2, но скорее всего её удаление так же дело времени - возможно что защиту уберут уже 22 октября, когда выйдет крупный патч для игры с Новой игрой + и режимом "Орды".

Поэтому игрокам, которые предпочитают не связываться с Denuvo, нужно лишь терпеливо дождаться удаления защиты самим издательством - вероятно к тому времени игра как раз получит ряд патчей с исправлением ошибок и запланированные сюжетные дополнения.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

52
73
Комментарии: 73
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Желаю им падения продаж, может тогда поймут и уберут дерьмуву.

37
AndruhaGruz

Полностью согласен.

2
ZAUSA

За что желать такое? Они что-то вам плохое сделали? Не дали вам бесплатно поиграть?..

-4
ZAUSA AndruhaGruz

С чем и почему?

-21
VenomTRat ZAUSA

Это все слухи, но по какой-то непонятной причине, почему-то при удалении из игры денувы, немного улучшается производительность игры. Конечно ничего не доказано, возможны совпадения. но все же

17
ApparentYousif ZAUSA

за то что они хотели просто халяву)) обычная ненависть на ровном месте, на этом сайте это норма)

-10
pudovik1704

Что все так ссут кипятком с этой игры?Шляпа редкая...И бесплатно не стал бы играть,что я и сделал с первой частью...

12
Диванный Боец

Причем оптимизацией там не пахло с самого начала и это помойка до сих пор грузит железо, и тормозит))

0
TastelessGerman

Я планировал покупать, но теперь точно не куплю если будет денува. Хотя мне кажется она в любом случае будет. Прощай оптимизация.....

11
ApparentYousif

да да, купил бы)

-8
MadDarkGuard

А мне похер, думаю на 4070ти особо не замечу денуво там или еще что)

-2
as1c MadDarkGuard

Конечно не заметишь, если будешь играть в жалкие 1080.

2
MadDarkGuard as1c

Уже давно не играю в фуллхд, монитор 2к, против длсс на качество ничего против не имею)

-1
Max P MadDarkGuard

Обязательно заметишь.

0
tvorog8088

Толку то от этой денувы когда есть офлайн активация, всё равно они продажи этим не повысят, ещё и часть хотевших купить отпугнут, 5 анрил и так то сам по себе лагучий с денувой вообще жесть будет.

6
askazanov

Опять берут предзаказы...)))) вот глупый народ ни чему не хочет учиться!!!

5
TILL0910
5
ilya6969

Ну тогда оффлайн версия жди меня за

4
Krio_ru

Оптимизация и так была под сомнением, а еще сюда денуво пихать? Я уже чувствую будут скандалы по поводу производительности

4
Диванный Боец

Не будет ее там, как и в первой части

1
Arik 8100

Денуво?я помню первую часть на релизе с её отвратительной оптимизацией и без денуво((представляю что будет тут((прохожу мимо((

4
Gruz_

Вся суть современного игрока:
1) выходит Kingdom Come: Deliverance 2 — круто, игра без повестки, доверяю чехам;

2) в Deliverance 2 появится Denuvo — фууууу, игра отстой, предали наше доверие, желаю вам провала и все в таком же духе.

Тот кто действительно планировал кутить игру, тот ее и так купит, и ему неважно есть ли там денуво или нет, а вот кто хотел на халяву поиграть получил жесткий облом, а все остальное пустой треп.

2
Game_overrrr

Это не суть современного игрока, а суть токсичного комментатора с ПГ, Стима и других игровых сообществ. Их мало, но кричат они громче всех!

4
ApparentYousif

люди от бедности уже в животных превращаются, делая всех виноватых в том что у них нету возможности купить игру) хотя в снг это не желание платить за чужой труд)

-1
MovableAlbin

лицемеры - это 90% аудитории здешнего сайта))

-5
BigusDickus ApparentYousif

так игровое или кино- "сообщество" снг самое токсичное в мире. это факт 10-летней давности.

-3
Mihanbo BigusDickus

почитай комменты например португальцев по денуво,и т.д. и вообще ты бот недобитый как я понимаю,твои комменты самые херовые с кучей минусов,походу только бот может так пытатся поднять комменты на сайте,кстати ответа на очередной высер бот не жди...

0
ze1n_82

согласен это отвлатительно, как теперь качнуть нормально то?)

2
Mihanbo

я так понимаю тут уже целая орава тупых ботов которые оскорбляют людей которые не хотят видеть эту тормозящую дерьмуво в игре,таким способом поднимая комменты!

2
Пользователь ВКонтакте

Значит подождём "патча на производительность" с вырезанной защитой // Артем Лещик

1
Пользователь ВКонтакте

Ну возможно долго придётся ждать, вон сколько игр ещё не взломанных // Борис Мощенко

0
Диванный Боец

Ну как, дождался оптимизации для первой?

0
BadEvgen

В вуконг тоже денуво вшит, но ведь это не помешало им продать 20 +миллионов копий игры. Так в чём проблема то?

1
Buzill

В том что вуконга купили 90 процентов в Китае?

0
ZAUSA
Поэтому игрокам, которые предпочитают не связываться с Denuvo, нужно лишь терпеливо дождаться удаления защиты самим издательством - вероятно к тому времени игра как раз получит ряд патчей с исправлением ошибок и запланированные сюжетные дополнения.

Школьники не могут ждать. Им надо сейчас, а купят они потом, когда её бесплатно будут раздавать.

0
BushmasterFireArms

АХАХАХАХ

0
Pirat13666

Не такая игра чтобы ее покупать, я еще понимаю с онлайн функциями, но не это.

"Удачных" продаж в общем.)

-4
ZNGRU

А в чем проблема купить на скидке?
Я трилогию GTA в Стиме купил за 1500 по скидке 50 процентов.

-4
Изя Шпульман

Бомжи расстроились)

-5
ALUCARD007

Когда уже сделают защиту которую не смогут взломать, вот тогда разработчикам достойна будет оплачен труды.

-6
AllConforD

"Вчера стало известно о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет защищена Denuvo и в отличии от оригинальной игры не выйдет в магазине GOG"

Относительно комментов, ворьё опять в шоке, пипец, и так каждый раз, когда не дают своровать игру и играть на халяву, за счёт других, при этом и отмазки то одни и те же, я бы скачал поиграл и если понравиться то купил бы – ложь, в подавляющей массе, защита жутко тормозит игру – очередная ложь, если играешь не на откровенном ведре с гайками и т.д. Разрабы и издатели хотят заработать как можно больше на продукте, который они тяжело и долго разрабатывали – это нормально и они (разрабы и издатели) ничего не должны тем, кто ворует их игры, и это тоже нормально и это правильно.

p.s. Жизненные ситуации бывают разные, но уж если нет денег и не можешь купить, то что хочешь, не стоит обвинять тех, кто не хочет, чтобы у них воровали, в неуважении к тем, кто у них ворует, это .......

-12
ApparentYousif

Просто за последние пару лет видимо прям совсем обнищали, потому что на тот же Resident Evil не было таких реакций)

-5
MadDarkGuard

Да просто эта денува практически никак не влияет на продажи, и примеров этому много. Пираты всё равно бы не купили, просто либо поиграют сразу, либо потом.

1
as1c

Хорошая попытка, но нет. Если ты внимательно прочитаешь новость, то заметишь, что бучу подняли люди КУПИВШИЕ игру по предзаказу, а не пираты. Так что все твои морализаторские плак - плак мимо кассы. При наличии денувы в играх, не остановит людей, которые хотели поиграть на халяву, они купят активашку по цене пачки чипсов. А честным Игорькам, которые готовы платить, издатель предлагает заплатить за свой собственный дискомфорт, т.к. цена денувы сидит в ценнике.

0
BigusDickus

пусть дальше воняют. я уже купил и с удовольствием поиграю сразу на выходе. а заодно посмеюсь над визгом местных поросят под каждой новостью про баги и провал, за которым скрывается банальная жадность и нищета.

-13
Arik 8100

Ты свинья посмеешься с убитой оптимизации из за денуво!если у кого то хватает ума не платить конский ценник за игру то он не "нищета" а просто нормальный человек!а такие как ты банальные л.о.х.и для которых и придумана эта защита!

4
Изя Шпульман Arik 8100

нищета запищала из подвала)

-4
Гамер132

В мертвом острове шикарная оптимизация. Вообще денуво не заметил

-14
tvorog8088

Так там 4 анрил вроде как, а игры на 5 и без денувы лагают а с ней и подавно.

2
Юрий Пенкин

отменяют предзаказы балаболы, а не фанаты

-19
DanteAwake

Кто разочарован? кривозубые крестьяне, которые на торренте хотят поиграть?

-23
North235

Я разочарован, который перешел на лицензионные игры, но имеет не самый мощный комп. Чувствую я в этой игре за каждый фпс бороться буду. Денуво режет производительность игр, на средних или маломощных машинах, это факт.

11
Big and Fat

Оптимизации и так не будет, еще и денуво, ну кушайте, не обляпайтесь.

3
DarkRiley

а Вы, мусье, видимо из благородной семьи в которой родился дурачок?

5
Grognac

а ты у нас кто????пан или граф???скоро болтаться будете на фонарях...такое уже было..или гильотина лучше всего....людовик весь в моче и слезах валялся под помостом и он тоже называл крестьян кривозубыми)))

3
Кей Овальд

Так они же сами заблочили для нас игру. Так что да, на торренте.

1