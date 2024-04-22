Игроки спорят о этническом разнообразии в средневековой Богемии KCD2

Приготовьтесь погрузиться в мир средневековой Богемии с ролевым экшеном Kingdom Come: Deliverance 2. Игра перенесёт вас в самое сердце бурных событий XV века, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Вы окажетесь в роли простого человека по имени Индржих из Скалицы, чья жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.
Индржих начинал свой путь скромным кузнецом, но судьба уготовила ему иную стезю. Движимый жаждой отмщения за предательство, он отправляется в опасное путешествие по прекрасным, но жестоким землям средневековой Богемии. На своём пути Индржих столкнётся с множеством испытаний, повстречает ярких персонажей и раскроет тёмные тайны, скрытые за фасадом королевского двора. Его история — это история превращения из простого честолюбивого солдата в бесстрашного мятежника, готового бросить вызов самым могущественным силам своего времени.
Трагическая гибель родителей становится отправной точкой в судьбе юного Индржиха. Потеряв самых близких людей, он клянётся отомстить виновным и восстановить справедливость. Но месть — это лишь начало его эпического приключения. Индржиху предстоит столкнуться с грозным противником — королём Венгрии Сигизмундом, прозванным Рыжим Лисом за свою хитрость и коварство. Заручившись поддержкой могущественных союзников, Сигизмунд представляет серьёзную угрозу для всей Богемии. Только Индржих, объединив вокруг себя верных соратников и используя все свои навыки и мужество, сможет дать отпор тирану и изменить ход истории.
В Kingdom Come: Deliverance 2 каждое ваше решение будет иметь последствия, формируя уникальную историю Индржиха. От ваших действий зависит не только судьба главного героя, но и отношение к нему других персонажей. Вам предстоит определить нравственную позицию героя в разворачивающихся событиях. Будете ли вы благородным защитником справедливости или безжалостным мстителем — выбор за вами. А ещё вы сможете настроить внешность Индржиха по своему вкусу, развивать его навыки и подбирать подходящую экипировку.
Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 уделили огромное внимание исторической достоверности, чтобы подарить вам незабываемое путешествие в Богемию XV века. У вас будет возможность в полной мере ощутить дух этой эпохи, исследуя детально проработанный мир игры. Прогуляйтесь по оживлённым городским улочкам, пообщайтесь с колоритными персонажами из разных сословий — от простых крестьян до знатных дворян. Или отправьтесь в путешествие по обширным сельским просторам, где вас ждут таверны с хмельными напитками, купальни для отдыха, величественные замки и многое другое. Каждая деталь игрового мира тщательно воссоздана, чтобы обеспечить максимальное погружение в атмосферу Средневековья.
И разумеется, вторая часть вновь порадует вас правдоподобными баталиями. Звон стали, лязг доспехов и крики сражающихся — всё это будет сопровождать вас на полях битв. Игра предлагает широкий выбор исторически достоверного оружия и разнообразные боевые стили. Вы можете сражаться в качестве пешего воина, умело орудуя мечом или мощным ударным оружием. Или, возможно, вы предпочтёте вступить в бой верхом на боевом коне, сметая врагов на своём пути. А для любителей скрытности есть возможность наносить смертоносные удары из теней или поражать противников на расстоянии с помощью лука. Выберите свой стиль боя и покажите всем, на что способен Индржих из Скалицы.
Надеюсь у Вавры остался стержень не прогибаться под всех этих вечно ущемлённых и сделать такой же хороший продукт.
Дело не в том, чтоб прогнуться. Мега корпорация Blackrock платит разрабам бабки, если тебя добавляют повестку в игры. Это утрировано, но суть примерно такая
Всё должно быть исторически достоверно. Если в Богемии были жители Африки, пусть будут. Но именно в том количестве, как было на самом деле (а не каждый второй).
Ну ПК сделают на всю игру 1-2 персонажей негров и уже поднимется вой
Они же уже говорили, что будут верны истории.Как и в первой части были верны истории. Не будет там всяких нигродов и подобной бесовщины
Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточка сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько
Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточку сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько
делала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненькоделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько
Вот как это вообще произошло с моим комментарием? Даже исправлять не буду, как и те кто отвечает за работу сайта
Не сметь!
мде, сколько уже подобных высказываний было на манер "вы не так поняли" и какое овно в итоге выходило... надеюсь мое предположение будет ошибочным, но я в этом ой как сомневаюсь
Ну, всякие африканцы действительно появлялись при дворах в средневековье. Тут главное как это показать.
даже Пушкин был незаконорожденный наверно, поэтому няня воспитывала
Были да но как зверушки для развлечения высокородных гостей
Отело
Если вы про пьесу Уильяма Шекспира то Отелло был мавром и они были смуглыми а не черными
И да Пушкин так же не был негроидом был белым а так да предки у него из эфиопии
Индржих
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Учитывая, как они скурвились и лицемерно блокернули свою игру только для России, хотя тоже самое сейчас делает пол мира, то не удивлюсь, если и негры появятся и прочее.
на самом деле любая национальность могла быть в средневековой Европе. Мавр был бы не выше слуги, осман был бы купцом или стражником, лекарь из Поднебесной.
Игра окунает нас в локальные события средневековья, вероятность встретить там негра, азиата, индуса трансгендера и прочих лгбткпик+++ близится к 0.
От повестки уже тошнит как от агрессивной так и от скрытой.
а крестовые походы, связи Европы с викингами
К сожалению "голубые" были всегда и везде. Но, в те времена за подобное можно было прямехонько угодить на костер (как тамплиеры) или на ветку близстоящего дерева в качестве висячего украшения (как прочие всякие простолюдины).