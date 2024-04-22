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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 120 оценок

Игроки спорят о этническом разнообразии в средневековой Богемии KCD2

Gruz_
Новости

Недавно стало известно, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет отличаться этническим разнообразием. А поскольку в наши дни этот вопрос может быть для многих немного чувствительным, среди геймеров разгорелась бурная дискуссия.

Кто-то успокаивает наиболее обеспокоенных интернет-пользователей, указывая, что под этническим разнообразием, скорее всего, подразумеваются такие национальности, как поляки, немцы, венгры или турки, которые и в самом деле проживали в средневековой Богемии.

При этом игроки подчеркивают, что, когда они слышат слово "разнообразие", то многие начинают сразу же думать, что в KCD2 появятся "все народы мира". По их мнению, для них это равносильно необоснованному недоверию к Warhorse Studios, которая, как-никак, в оригинальной игре очень много внимания уделила реализму и постаралась как можно лучше показать исторический период, о котором идет речь.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S предположительно во второй половине 2024 года.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
borsic

Надеюсь у Вавры остался стержень не прогибаться под всех этих вечно ущемлённых и сделать такой же хороший продукт.

11
simiola

Дело не в том, чтоб прогнуться. Мега корпорация Blackrock платит разрабам бабки, если тебя добавляют повестку в игры. Это утрировано, но суть примерно такая

1
Олег Дудин

Всё должно быть исторически достоверно. Если в Богемии были жители Африки, пусть будут. Но именно в том количестве, как было на самом деле (а не каждый второй).

6
simiola

Ну ПК сделают на всю игру 1-2 персонажей негров и уже поднимется вой

0
Alumiel

Они же уже говорили, что будут верны истории.Как и в первой части были верны истории. Не будет там всяких нигродов и подобной бесовщины

5
Randpass

Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточка сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточку сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

делала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненькоделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

1
Randpass

Вот как это вообще произошло с моим комментарием? Даже исправлять не буду, как и те кто отвечает за работу сайта

1
Mokou

Не сметь!

1
DowncastKylian

мде, сколько уже подобных высказываний было на манер "вы не так поняли" и какое овно в итоге выходило... надеюсь мое предположение будет ошибочным, но я в этом ой как сомневаюсь

0
Slayer_v

Ну, всякие африканцы действительно появлялись при дворах в средневековье. Тут главное как это показать.

0
sergeu78

даже Пушкин был незаконорожденный наверно, поэтому няня воспитывала

1
darcs600

Были да но как зверушки для развлечения высокородных гостей

1
sergeu78 darcs600

Отело

0
darcs600 sergeu78

Если вы про пьесу Уильяма Шекспира то Отелло был мавром и они были смуглыми а не черными

2
darcs600 sergeu78

И да Пушкин так же не был негроидом был белым а так да предки у него из эфиопии

1
r23dom
-1
r23dom

Индржих

0
Агент Матрицы r23dom

ИнДрЖиХ - Институт Дружбы Жирующих и Холопов

1
Кей Овальд

Учитывая, как они скурвились и лицемерно блокернули свою игру только для России, хотя тоже самое сейчас делает пол мира, то не удивлюсь, если и негры появятся и прочее.

-1
sergeu78

на самом деле любая национальность могла быть в средневековой Европе. Мавр был бы не выше слуги, осман был бы купцом или стражником, лекарь из Поднебесной.

-2
Eliaxi

Игра окунает нас в локальные события средневековья, вероятность встретить там негра, азиата, индуса трансгендера и прочих лгбткпик+++ близится к 0.
От повестки уже тошнит как от агрессивной так и от скрытой.

5
sergeu78 Eliaxi

а крестовые походы, связи Европы с викингами

0
Mega Therion Eliaxi

К сожалению "голубые" были всегда и везде. Но, в те времена за подобное можно было прямехонько угодить на костер (как тамплиеры) или на ветку близстоящего дерева в качестве висячего украшения (как прочие всякие простолюдины).

1