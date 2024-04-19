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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 90 оценок

Игроки сравнили локации из трейлера Kingdom Come 2 с реальными местами

Simple Jack
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Пользователи Reddit сравнили локации из трейлера Kingdom Come 2 с реальными местами. Действие игры развернется в Чехии, в городе Кутна-Гора.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет прямым продолжением оригинала, а главным героем вновь станет Индржих. Игра станет в два раза больше оригинала. В центре сюжета Kingdom Come: Deliverance 2 станет нападение на Чехию короля Венгрии Сигизмунда — он будет главным антагонистом игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PlayStation и Xbox Series X/S в 2024 году.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AndralStormborn

В реале все такое четкое, зеленое, а в игре мутное и буро-серое(

2
WittyOrvilleton

Ну так а чего ты ожидал. Это Средневековье.)

2
Tinna

на последней фотке не тот дом - в стриме разрабы показывали настоящий

Игра станет в два раза больше оригинала

точно помню, говорилось про карту - что она "в 2 раза больше". И про кат-сцены - в 1й части они на 3 часа, в этой - на 5. И что игра в целом длиннее. Но никакой конкретики, чтобы прям "в 2 раза больше" сама игра.

0
KANSERVATOR

в игре графике круче

-1