Игроки в восторге от иммерсивного мира Kingdom Come: Deliverance 2, включая сценариста "Ведьмака 4"

В последние несколько дней игровое сообщество бурно обсуждает механику живого мира в Kingdom Come: Deliverance 2: в видеоролике показано, как горожане собирают с улицы брошенные предметы (кстати, общей стоимостью более одной деревни). Самое интересное, что механика оказывается гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
На вирусное видео с юмором ответил разработчик игры, ответственный за эту систему поведения NPC, Патрик Папшо, который объяснил, что за ней кроется дополнительная глубина. Так, жители мира KC:D2 выбирают предметы, которые они хотели бы взять, в зависимости от своего социального статуса - иными словами, дворянин не наклонится за мелочью.
Хаха, это поведение NPC, которое я создал! Они выбирают, что взять, исходя из стоимости предмета и своего социального статуса. Поэтому дворяне могут игнорировать дешевые предметы, а нищие возьмут их.
Фанаты, которые делятся своими впечатлениями от игры в комментариях очень впечатлены живым миром. Восхищение в духе "это безумно круто" или "это впечатляет, спасибо, что добавили в игру такую детализацию" не иссякают.
Также впечатляют приключения, которые игроки пережили в игровом мире благодаря этой скрытой механике. Один из пользователей описал ситуацию, когда он отложил лутание, чтобы победить бандитов, а затем увидел охотника, который собирал его вещи и прокомментировал весь инцидент словами: "Не могу поверить, что кто-то оставил это здесь".
Патрик Папшо также упомянул забавный баг из ранней версии игры. Как он упоминает, прототип этой механики мог сделать так, что если Индро подбирал предмет, который определенный NPC уже "собирался забрать", то он следовал за ним и в итоге забирал его из инвентаря игрока. Один из пользователей, напротив, заметил, что все, что им нужно было сделать, это добавить фразу "ЭТО МОЁ".
На вопросы нескольких человек разработчик очень просто объяснил, как он создал эту систему.
(...) Когда NPC видит предмет на земле (только брошенный игроком), он проверяет, если "цена предмета > socialMultiplier*threshold", и затем резервирует его, чтобы забрать (если другой NPC уже не зарезервировал его).(...) Есть и другие условия, например, у него должны быть свободны руки или если он владеет предметом - он игнорирует проверку цены.
Интересно, что животные также реагируют на предметы, которые мы выбрасываем из инвентаря. Как рассказал один из игроков, однажды он выбросил гнилые яблоки возле кузницы. На следующий день, вернувшись на место, он обнаружил там собаку кузнеца, которая невольно решила их съесть и, как следствие, отравилась и умерла. "Это ты виноват, что я убил собаку кузнеца!" - написал под постом Патрик Папшо.
Описанные механики также заслужили похвалу Филиппа Вебера, сценариста The Witcher 4, который написал под постом чешского разработчика: "Системы, созданные вами и вашими коллегами, невероятно впечатляют!".
Такой иммерсивный, что на турнире мой противник просто взял и пошел по своим делам))
Турнир забогованный до ужоса
Вырубаю Головореза, забираю у него оружие, он приходит в себя и бежит к ближайшему селу жаловаться страже...меня обвиняют в воровстве. Проходя мимо бандитского лагеря, бандиты бегут за мной через всю карту, чтобы дать пинка Барбосу и сказать "убирайся отсюда". В точке "случайных событий" убила трёх агрессивных вооружённых Крестьян, в статистике "Преступления" написали о убийстве 3-х мирных граждан.)))
Если крестьяне к тебе настроены агрессивно, значит на то есть причины. И даже если крестьяне на тебя напали, это не оправдание убивать их... Можно просто убежать или обезвредить их, не убивая. На месте головореза я бы тоже побежал плакаться страже. Все описанные тобою ситуации максимально логичны и реалистичны.
Очень реалистично, наверное это казённое оружие взятое на прокат у стражников. Или например, три Головореза которые раскапывают могилы (поиск dlc брони), вырубив их мирно и забрав шлем Брунцвика наблюдаю картину, один очнувшийся бежит жаловаться страже, его пытаются убить/избить прохожие, но он добегает до полицейского и рассказывает обо мне, потом умирает от травм полученных от селян...стража обвиняет Индржиха в грабеже и убийстве...Колодки, клеймо, подж0пник!
Тут как в жизни - важно не оставлять свидетелей :) В мире киндома видеокамер еще нет, так что можно смело убивать всех подряд.
Ну так стражники прямым текстом говорят Индржиху: мол, если в округе что-то случилось, а ты рядом шлялся, то наверняка ты и виноват, чужой человек, не свои же. Факел вовремя не зажег - виноват. Во дворе в носу ковырялся, а тем временем двор закрыли и он стал "частной территорией" - виноват, порядочные граждане по вечерам на сеновале дрыхнут, а не разгуливают. Какая-то деревенская ксенофобия. И никакой презумпции невиновности.
Вот по этому, головорезов вместе с крестьянами надо обнулить было, жизнь она такая штука, если не ты, то тебя 😆
Жаль квесты на второй карте дополнительные из 2003 года, пойди укради и принеси, пойди найди, поговори с 5 людьми и так 90 процентов квестов на второй карте.
Ничего не знаю, только что открыл в Куттенберге сауну с проститутками, работал промоутером, по случаю открытия нажрался, наутро убирал пьяные тела и блевоту перед приходом местного чехпотребнадзора. Понял, что скучно живу и не тем бизнесом занимаюсь. Хотя первая карта пока что тоже понравилась больше.
ну и этот квест по итогу никчемно так же и закончится, но в целом 3-4 квеста доп на второй карте прикольных есть.
Еще круто было бы, если бы нпц обворовывали игрока, когда они у него за спиной.
Достаточно того что ты можешь проснутся в одних трусах, если уснёшь в чужом лагере
Когда-нибудь игроки проверят даже иммерсивный эффект от переедания квашеной капусты от капустного вора, но не сегодня. А так - забавно. Вот ведь собаки не привередливые. Крестьяне тухлую еду есть не хотят, но зато им можно подлить пургенчика, а то и отравы в котелок и через некоторое время наблюдать за последствиями. Иммерсивность в игре такая себе... избирательная, где-то есть, но чаще нет, хотя все же лучше, чем ничего. Но поначалу даже удивилась, наблюдая, как за разбойником, которого я только что пощадила, с гиканьем и воплями "Куда пошел?!" погнался до этого мирно скачущий по дороге npc-всадник и таки добил бедного бандита. Думала, здесь такого нет. В Куттенберге, кроме квестов, пока что в основном веселят только случайно попадающиеся группы спорящих горожан - вечно у них какие-то личные разборки, которые надо улаживать тут же на месте. Причем если их игнорировать и специально не тыкать в поисках кнопки диалога, то спор перерастает в драку. А, вот еще по квесту Ars dimicatoria Менхарда убили в первом же поединке на ристалище, до Индржиха даже очередь не дошла, и квест провалился автоматически. Какого черта, разве квестовые бои npc между собой не заскриптованы?! Пришлось перезагружаться. К такой иммерсивности меня жизнь не готовила.
Мышьяк попробуй в игре съесть! На хейтерах говорят хорошо работает!
Это конечно хорошо, но когда патч?
Так это еще в Морровинде было, если не путаю. Разве что неписи не были столь избирательными
«Достоевский гордился тем, что за всю жизнь придумал одно слово, а здесь, что ни день, то десятки новых слов» (Зелёный фургон)..........иммерсивный мир! ЁЁЁ первый раз слышу это название! Век кибернетика однако! :)))
Ну можно заменить на свободный выбор
— включая сценариста "Ведьмака 4"
Ой, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЧТО НЕ ЗАБЫЛИ УПОМЯНУТЬ! КАК ЖЕ МЫ БЕЗ ЭТОГО ЖИЛИ?
В Педьмаке 4 имерсивности не будет, а сплошной коридор с унылыми скриптами
Ну, если люди восхищаются способностью неписей разборчиво подбирать дроп с земли, то ещё долго мы не увидим игр с настоящим ИИ, который разговаривает и ведет себя не по скриптам, а в соответствии с лором и ситуацией, и может общаться с игроком. А ведь тогда мог бы быть просто невиданный доселе прорыв, новая ступень в эволюции игр.
Хаха, неписи месились друг с другом, лутали друг друга и резервировали в рабство. И все это без участия игрока. И было это в древней инди игре Kenshi. Так что такое себе достижение. Научили непись подбирать бесхозный лут лол.
игра опоздала лет так на 10, не понимаю почему все ссутся от нее
как она могла опоздать на 10 лет, если первая часть вышла в 2018. Ты играл вообще в нее? Странные вещи говоришь)
Толи дело Avowed современная РПГ!
В чём-то соглашусь.
Боёвка уг (в том же 10-ти летнем Ведьмаке гораздо лучше), собака бегает насквозь всех и вся, поведение камеры напоминает игры начала нулевых.
В общем игра берёт только сеттингом, технически это устаревший продукт.
В ведьмаке боевки вообще нет если сравнивать, там же по сути кликер обычный. В КК попытка перенести в игру реальное фехтование и бой на мечах, единственный минус это то что сражение с несколькими противниками крайне неудобно, в остальном боевка весьма самобытная и интересная где нудно таки хоть немного думать а не жать одну и туже кнопку бесконечно глядя на красивые и не очень анимации.
Боевика топ, а про уг говорят только те кому мозгов не хватило в ней разобраться