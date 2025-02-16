Игроки в восторге от иммерсивного мира Kingdom Come: Deliverance 2, включая сценариста "Ведьмака 4"

В последние несколько дней игровое сообщество бурно обсуждает механику живого мира в Kingdom Come: Deliverance 2: в видеоролике показано, как горожане собирают с улицы брошенные предметы (кстати, общей стоимостью более одной деревни). Самое интересное, что механика оказывается гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

На вирусное видео с юмором ответил разработчик игры, ответственный за эту систему поведения NPC, Патрик Папшо, который объяснил, что за ней кроется дополнительная глубина. Так, жители мира KC:D2 выбирают предметы, которые они хотели бы взять, в зависимости от своего социального статуса - иными словами, дворянин не наклонится за мелочью.

Хаха, это поведение NPC, которое я создал! Они выбирают, что взять, исходя из стоимости предмета и своего социального статуса. Поэтому дворяне могут игнорировать дешевые предметы, а нищие возьмут их.

Фанаты, которые делятся своими впечатлениями от игры в комментариях очень впечатлены живым миром. Восхищение в духе "это безумно круто" или "это впечатляет, спасибо, что добавили в игру такую детализацию" не иссякают.

Также впечатляют приключения, которые игроки пережили в игровом мире благодаря этой скрытой механике. Один из пользователей описал ситуацию, когда он отложил лутание, чтобы победить бандитов, а затем увидел охотника, который собирал его вещи и прокомментировал весь инцидент словами: "Не могу поверить, что кто-то оставил это здесь".

Патрик Папшо также упомянул забавный баг из ранней версии игры. Как он упоминает, прототип этой механики мог сделать так, что если Индро подбирал предмет, который определенный NPC уже "собирался забрать", то он следовал за ним и в итоге забирал его из инвентаря игрока. Один из пользователей, напротив, заметил, что все, что им нужно было сделать, это добавить фразу "ЭТО МОЁ".

На вопросы нескольких человек разработчик очень просто объяснил, как он создал эту систему.

(...) Когда NPC видит предмет на земле (только брошенный игроком), он проверяет, если "цена предмета > socialMultiplier*threshold", и затем резервирует его, чтобы забрать (если другой NPC уже не зарезервировал его).(...) Есть и другие условия, например, у него должны быть свободны руки или если он владеет предметом - он игнорирует проверку цены.

Интересно, что животные также реагируют на предметы, которые мы выбрасываем из инвентаря. Как рассказал один из игроков, однажды он выбросил гнилые яблоки возле кузницы. На следующий день, вернувшись на место, он обнаружил там собаку кузнеца, которая невольно решила их съесть и, как следствие, отравилась и умерла. "Это ты виноват, что я убил собаку кузнеца!" - написал под постом Патрик Папшо.

Описанные механики также заслужили похвалу Филиппа Вебера, сценариста The Witcher 4, который написал под постом чешского разработчика: "Системы, созданные вами и вашими коллегами, невероятно впечатляют!".