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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 243 оценки

Игроки заметили Геральта из "Ведьмака" в Kingdom Come: Deliverance 2

butcher69 butcher69

Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 обнаружили неожиданную пасхалку — загадочного воина с двумя мечами за спиной, который наблюдает за публичной поркой главного героя, Индржиха. Фанаты сразу же предположили, что это Геральт из Ривии, культовый охотник на чудовищ из серии The Witcher.

Это не первая отсылка Warhorse Studios к играм CD Projekt RED. В сиквеле главный герой может назвать себя «Волком из Скалицы» — явный намек на Белого Волка. А в первой части был перк «Ведьмак», позволявший Индро пить больше эликсиров, с иконкой в виде головы волка.

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