Игроки заметили Геральта из "Ведьмака" в Kingdom Come: Deliverance 2

Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 обнаружили неожиданную пасхалку — загадочного воина с двумя мечами за спиной, который наблюдает за публичной поркой главного героя, Индржиха. Фанаты сразу же предположили, что это Геральт из Ривии, культовый охотник на чудовищ из серии The Witcher.

Это не первая отсылка Warhorse Studios к играм CD Projekt RED. В сиквеле главный герой может назвать себя «Волком из Скалицы» — явный намек на Белого Волка. А в первой части был перк «Ведьмак», позволявший Индро пить больше эликсиров, с иконкой в виде головы волка.