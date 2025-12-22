Игровой журналист Антон Логвинов назвал ТОП-30 лучших игр 2025 года - первое место занял Kingdom Come: Deliverance 2

Известный игровой обозреватель и критик Антон Логвинов одним из первых подвел итоги насыщенного игрового года, представив свой личный рейтинг из 30 лучших проектов. Список возглавила ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2, которую Логвинов назвал "самым выдающимся произведением года".

У меня две главные игры года. Первая - без сомнений, Kingdom Come: Deliverance 2 - самое выдающееся произведение, остальные просто в другой галактике. Вторая - это, конечно, Final Fantasy 7 Rebirth, но это лично у меня, ибо она вышла два года назад и только вот в январе на стиме, чего я лично ждал, чтоб без мыла поиграть. Шедевр на все времена, так сегодня не делают.

Серебро и бронза рейтинга достались Death Stranding 2 и Tainted Grail соответственно. По словам Логвинова, вторая работа Хидео Кодзимы - "безусловно, выдающееся произведение, но уже сильно авторское и не для всех". В то время как Tainted Grail стал для него "настоящим сюрпризом и примером, что игры еще могут удивлять, как раньше".



Логвинов также добавил, что не успел лично ознакомиться с Bloodlines 2 и The Outer Worlds 2, разместив их в рейтинге на основе ожиданий и отзывов коллег. Все остальные игры в топе были им опробованы, а большая часть - полностью пройдена. Что удивительно, расхваленная Expedition 33 у патриарха игровой индустрии оказалась только на 14 месте.

ТОП Лучших игр 2025 года по версии Антона Логвинова:



1. Kingdom Come Deliverance 2

2. Death Stranding 2

3. Tainted Grail

4. Arc Raiders

5. Metal Gear Solid Delta

6. Battlefield 6

7. Alters

8. Bloodlines 2

9. Outer Worlds 2

10. Split Fiction

11. Dispatch

12. Dune Awakening

13. Ninja Gaiden 4

14. Expedition 33

15. Assassins Creed Shadows

16. Doom Dark Ages

17. Roadcraft

18. Ghost of Yotei

19. Donkey Kong Bananza

20. Metroid Prime 4

21. Mario Kart World

22. TES4 oblivion Remastered

23. Avowed

24. Mafia The Old Country

25. Chronos

26. Silent Hill F

27. Hades 2

28. Silksong

29. Monster Hunter Wilds

30. COD BlackOps 7