Игровой журналист Антон Логвинов назвал ТОП-30 лучших игр 2025 года - первое место занял Kingdom Come: Deliverance 2

Известный игровой обозреватель и критик Антон Логвинов одним из первых подвел итоги насыщенного игрового года, представив свой личный рейтинг из 30 лучших проектов. Список возглавила ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2, которую Логвинов назвал "самым выдающимся произведением года".
У меня две главные игры года. Первая - без сомнений, Kingdom Come: Deliverance 2 - самое выдающееся произведение, остальные просто в другой галактике. Вторая - это, конечно, Final Fantasy 7 Rebirth, но это лично у меня, ибо она вышла два года назад и только вот в январе на стиме, чего я лично ждал, чтоб без мыла поиграть. Шедевр на все времена, так сегодня не делают.
Серебро и бронза рейтинга достались Death Stranding 2 и Tainted Grail соответственно. По словам Логвинова, вторая работа Хидео Кодзимы - "безусловно, выдающееся произведение, но уже сильно авторское и не для всех". В то время как Tainted Grail стал для него "настоящим сюрпризом и примером, что игры еще могут удивлять, как раньше".
Логвинов также добавил, что не успел лично ознакомиться с Bloodlines 2 и The Outer Worlds 2, разместив их в рейтинге на основе ожиданий и отзывов коллег. Все остальные игры в топе были им опробованы, а большая часть - полностью пройдена. Что удивительно, расхваленная Expedition 33 у патриарха игровой индустрии оказалась только на 14 месте.
ТОП Лучших игр 2025 года по версии Антона Логвинова:
1. Kingdom Come Deliverance 2
2. Death Stranding 2
3. Tainted Grail
4. Arc Raiders
5. Metal Gear Solid Delta
6. Battlefield 6
7. Alters
8. Bloodlines 2
9. Outer Worlds 2
10. Split Fiction
11. Dispatch
12. Dune Awakening
13. Ninja Gaiden 4
14. Expedition 33
15. Assassins Creed Shadows
16. Doom Dark Ages
17. Roadcraft
18. Ghost of Yotei
19. Donkey Kong Bananza
20. Metroid Prime 4
21. Mario Kart World
22. TES4 oblivion Remastered
23. Avowed
24. Mafia The Old Country
25. Chronos
26. Silent Hill F
27. Hades 2
28. Silksong
29. Monster Hunter Wilds
30. COD BlackOps 7
