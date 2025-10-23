Индржих столкнётся со смертельной эпидемией - Warhorse объявила дату выхода финального DLC Kingdom Come: Deliverance 2

Студия Warhorse и издатель Deep Silver представили третий и заключительный сюжетный DLC для Kingdom Come: Deliverance II, получивший название Mysteria Ecclesiae. Дополнение выйдет 11 ноября 2025 года на всех платформах и станет кульминацией истории Индржиха.

Сюжет отправит героя в монастырь в Седлеце, где происходит череда загадочных смертей. Индржих, действуя под прикрытием в качестве помощника королевского лекаря Сигизмунда Альбика, должен раскрыть причину странной эпидемии и разобраться в хитросплетении интриг, где каждый обитатель монастыря хранит свои тайны.

Игроков ждёт:

новое расследование с множеством вариантов выбора и последствий;

тщательно воссозданный монастырь Седлеца, полный скрытых помещений и загадок;

новые предметы — костюм, оружие, алхимические зелья и книги, расширяющие умения Индржиха.

По словам разработчиков, Mysteria Ecclesiae станет самым мрачным и атмосферным эпизодом серии, объединяя детективные элементы, религиозные мотивы и реалистичное изображение чумы в средневековой Богемии.

Kingdom Come: Deliverance II доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с февраля 2025 года. Финальное DLC выйдет 11 ноября.