Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 270 оценок

Индржих столкнётся со смертельной эпидемией - Warhorse объявила дату выхода финального DLC Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz Gutsz

Студия Warhorse и издатель Deep Silver представили третий и заключительный сюжетный DLC для Kingdom Come: Deliverance II, получивший название Mysteria Ecclesiae. Дополнение выйдет 11 ноября 2025 года на всех платформах и станет кульминацией истории Индржиха.

Сюжет отправит героя в монастырь в Седлеце, где происходит череда загадочных смертей. Индржих, действуя под прикрытием в качестве помощника королевского лекаря Сигизмунда Альбика, должен раскрыть причину странной эпидемии и разобраться в хитросплетении интриг, где каждый обитатель монастыря хранит свои тайны.

Игроков ждёт:

  • новое расследование с множеством вариантов выбора и последствий;
  • тщательно воссозданный монастырь Седлеца, полный скрытых помещений и загадок;
  • новые предметы — костюм, оружие, алхимические зелья и книги, расширяющие умения Индржиха.

По словам разработчиков, Mysteria Ecclesiae станет самым мрачным и атмосферным эпизодом серии, объединяя детективные элементы, религиозные мотивы и реалистичное изображение чумы в средневековой Богемии.

Kingdom Come: Deliverance II доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с февраля 2025 года. Финальное DLC выйдет 11 ноября.

Комментарии:  11
Ваш комментарий
Andrewshmen

Прям подарок на ДР мое))) Хотя конечно разрабы о нем не знают... Ну, что уж помечтать нельзя)))

2
The Path to Yourself

Запомни всё что происходит с лакеями хоязев жизни не волнует

12
Andrewshmen The Path to Yourself

Знаки препинания в школе еще не проходили?)))

3
Mr.DOOM The Path to Yourself

Сочувствую твоему лакейскому опыту, ну ты хотя бы какую-то истину для себя усвоил, когда-нибудь тебе подарят носок и ты сможешь быть свободным.

3
K0t Felix

Хорошие новости, буду ждать допку

2
FireLion1993
1
AndralStormborn

Мне не нравятся эпидемии, а если представить как это было в средние века - то вообще творилась блевотная антисантария и депрессняк. Я бы не хотел такое видеть в играх.

1
gildemar

Вот бы туда немного мистики добавили.. Ну, чтобы если как-нибудь извернуться с заданием и пробудить древнее зло, которое и оказалось бы причиной эпидемии, а результатом стал бы зомбиапокалипсис, что резко изменило бы даже основной сюжет игры))

1
EvanescentAdira

Прошел буквально пару часов назад, закрыл все квесты и уже удалил игру, чтобы снова пройти первую часть на харде, надеясь что новое dlc выйдет не скоро... и тут такое...