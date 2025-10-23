Индржих столкнётся со смертельной эпидемией - Warhorse объявила дату выхода финального DLC Kingdom Come: Deliverance 2

Студия Warhorse и издатель Deep Silver представили третий и заключительный сюжетный DLC для Kingdom Come: Deliverance II, получивший название Mysteria Ecclesiae. Дополнение выйдет 11 ноября 2025 года на всех платформах и станет кульминацией истории Индржиха.
Сюжет отправит героя в монастырь в Седлеце, где происходит череда загадочных смертей. Индржих, действуя под прикрытием в качестве помощника королевского лекаря Сигизмунда Альбика, должен раскрыть причину странной эпидемии и разобраться в хитросплетении интриг, где каждый обитатель монастыря хранит свои тайны.
Игроков ждёт:
- новое расследование с множеством вариантов выбора и последствий;
- тщательно воссозданный монастырь Седлеца, полный скрытых помещений и загадок;
- новые предметы — костюм, оружие, алхимические зелья и книги, расширяющие умения Индржиха.
По словам разработчиков, Mysteria Ecclesiae станет самым мрачным и атмосферным эпизодом серии, объединяя детективные элементы, религиозные мотивы и реалистичное изображение чумы в средневековой Богемии.
Kingdom Come: Deliverance II доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с февраля 2025 года. Финальное DLC выйдет 11 ноября.
Прям подарок на ДР мое))) Хотя конечно разрабы о нем не знают... Ну, что уж помечтать нельзя)))
Запомни всё что происходит с лакеями хоязев жизни не волнует
Знаки препинания в школе еще не проходили?)))
Сочувствую твоему лакейскому опыту, ну ты хотя бы какую-то истину для себя усвоил, когда-нибудь тебе подарят носок и ты сможешь быть свободным.
Хорошие новости, буду ждать допку
Мне не нравятся эпидемии, а если представить как это было в средние века - то вообще творилась блевотная антисантария и депрессняк. Я бы не хотел такое видеть в играх.
Вот бы туда немного мистики добавили.. Ну, чтобы если как-нибудь извернуться с заданием и пробудить древнее зло, которое и оказалось бы причиной эпидемии, а результатом стал бы зомбиапокалипсис, что резко изменило бы даже основной сюжет игры))
Прошел буквально пару часов назад, закрыл все квесты и уже удалил игру, чтобы снова пройти первую часть на харде, надеясь что новое dlc выйдет не скоро... и тут такое...