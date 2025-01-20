Инсайдер, уже успевший пройти Kingdom Come: Deliverance 2, поделился подробностями об игре и развеял слухи о наличии в ней «повестки». Эти слухи начали активно распространяться после того, как игру запретили в Саудовской Аравии.
Генри, главный герой, сможет заводить романтические отношения с различными персонажами, включая мужчин. Однако эта возможность никак не навязывается игроку. Для того чтобы завершить романтическую линию, потребуется пройти около пяти проверок в диалогах, причём не пропустить ни одной. Это потребует серьёзных усилий и значительного времени — практически половины игры. Возможность завязать роман с мужчиной прописана максимально завуалированно, чтобы соответствовать историческим реалиям. Интимная сцена в таких отношениях коротка: примерно пять секунд поцелуев и столько же времени, где персонажи лежат в постели. В то же время сцены с женщинами гораздо более откровенны и вульгарны.
В игре практически нет представителей нетрадиционной ориентации, за исключением одного персонажа из первой части, чья ориентация вообще не упоминается. Также в игре появился один чернокожий персонаж — врач. Он отлично прописан с точки зрения сценария и служит под началом одного из вражеских командиров, который относится к нему доброжелательно. Однако окружающие часто дискриминируют его, что соответствует историческим реалиям.
Сеттинг игры остаётся аутентичным и передаёт атмосферу средневековой Европы, где отсутствует мультикультурализм. Инсайдер назвал геймплей игры «огненным» и сравнил её с проектами старой школы BioWare. Бои стали проще по сравнению с первой частью, но механика взлома замков остаётся неудобной.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 4 февраля. Инсайдер отметил, что проект получился невероятно увлекательным и «забавным до жути».
Инсайдер рассказал о сюжете Kingdom Come: Deliverance 2 и развеял слухи о "повестке"
Инсайдер, уже успевший пройти Kingdom Come: Deliverance 2, поделился подробностями об игре и развеял слухи о наличии в ней «повестки». Эти слухи начали активно распространяться после того, как игру запретили в Саудовской Аравии.
В 1 части геев вообще не помню. Были ли тогда реально в Польше геи , ну вероятно были. Надо ли в исторической игре такие отношения? По мне вообще нет.
Я помню скандал когда в 1 часть хотели черных и ЛГБТ. Тогда Варва не прогнулся. А теперь есть опасения, что он таки дал слабину.
Про чёрных, если как раб с далёких земель и всего 1 и как то нормально пропишут , то может быть.
Какие опасение у меня появились после последних новостей.
"как раб"- ты не поверишь каких высот и успехов временами добивались чёрные. я сам не поверил, когда узнал, что у наполеона был чёрный генерал. а когда прочитал предком кого он является, то мне вообще башню снесло
Не помню как звали, но один из злодеев в 1 части - вроде как по мужикам был, если память не изменяет.
та главный злодей который в конце сбегает и есть гей, со своим помощником типо резвится
а на счет врача, ну черного какого-то из исламских стран можна было достать королю и подобным
И ни одного слова о чёртовых кустах!!!Проклятые кусты крепче крепостных стен были в первой части
ну, или непробиваемые кусты и всратая боёвка, либо horizon zero dawn, который наскучивает уже через пару часов. ты ведь понимаешь, что боги тщательно следят за тем, чтобы под одной крышей не собиралось слишком много ништяков? надо соблюдать вселенский баланс дерьма и мёда -_-
Чекнул стим, увидел тег лгбте на игре, в помойку ее.
Если так сильно мусолят, значит реально есть повестка.
То есть Генри теперь по сути би ? если не будет возможности грубо относится в диалогах к лгбт гуано отправляя их куда подальше то можно считать что Вавра прогнулся под woke мерзостям
Посмотрим как выйдет
Да заипали уже с этими повестками. Наслаждайтесь играми. Не нравится - скипни или вообще не покупай.
как наслаждаться тем, что всю игру вынужден смотреть на Волосатый Мужской Зад, при условии, что ты не гей?! не знаю за вкусы геев, но им действительно нравится типаж "быдло с рабочих окраин"? одни лишь эти выступающие надбровные дуги(как у обезьян) вызывают желание держаться подальше от такого персонажа.
нет, я, конечно, осознаю, что прототип был обезьяной с единичкой в интеллекте, а варварством затмил бы даже нынешних фанатов путина, бо времена были такие, но можно же было реализовать, пусть и фентезийный, но не вызывающий рвоты вариант поиграть за человека- разработчикам бы это ничего не стоило, достаточно редактора персонажа