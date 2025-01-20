Инсайдер рассказал о сюжете Kingdom Come: Deliverance 2 и развеял слухи о "повестке"

Инсайдер, уже успевший пройти Kingdom Come: Deliverance 2, поделился подробностями об игре и развеял слухи о наличии в ней «повестки». Эти слухи начали активно распространяться после того, как игру запретили в Саудовской Аравии.



Генри, главный герой, сможет заводить романтические отношения с различными персонажами, включая мужчин. Однако эта возможность никак не навязывается игроку. Для того чтобы завершить романтическую линию, потребуется пройти около пяти проверок в диалогах, причём не пропустить ни одной. Это потребует серьёзных усилий и значительного времени — практически половины игры. Возможность завязать роман с мужчиной прописана максимально завуалированно, чтобы соответствовать историческим реалиям. Интимная сцена в таких отношениях коротка: примерно пять секунд поцелуев и столько же времени, где персонажи лежат в постели. В то же время сцены с женщинами гораздо более откровенны и вульгарны.



В игре практически нет представителей нетрадиционной ориентации, за исключением одного персонажа из первой части, чья ориентация вообще не упоминается. Также в игре появился один чернокожий персонаж — врач. Он отлично прописан с точки зрения сценария и служит под началом одного из вражеских командиров, который относится к нему доброжелательно. Однако окружающие часто дискриминируют его, что соответствует историческим реалиям.



Сеттинг игры остаётся аутентичным и передаёт атмосферу средневековой Европы, где отсутствует мультикультурализм. Инсайдер назвал геймплей игры «огненным» и сравнил её с проектами старой школы BioWare. Бои стали проще по сравнению с первой частью, но механика взлома замков остаётся неудобной.



Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 4 февраля. Инсайдер отметил, что проект получился невероятно увлекательным и «забавным до жути».