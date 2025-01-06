Исполнитель главной роли в Kingdom Come: Deliverance 2 подчеркнул технологическую эволюцию сиквела

До выхода самой ожидаемой ролевой игры этого года, Kingdom Come: Deliverance 2, остается чуть менее месяца. Чтобы немного скрасить утомительное ожидание релиза, исполнитель главной роли — британский актер Том МакКей — в недавнем интервью раскрыл дополнительные подробности о своем участии в создании сиквела.

МакКей вновь напомнил, что первая игра стала для него настоящим испытанием в профессиональном плане, и сиквел не был легче, особенно с учетом объема работ по озвучиванию и актерской игре. Сессии записи диалогов длились 127 часов, а переходы между разными эмоциональными состояниями персонажа требовали предельной концентрации.

Генри — это многослойный герой. Игроки могут выбрать для него разные пути, а мне приходилось мгновенно переключаться между ними, что в обычных медиумах практически невозможно.

— поделился актер.

Одним из ключевых технологических достижений игры стало использование лицевой анимации в процессе захвата движения, что, по словам МакКея, значительно повысило реалистичность и глубину взаимодействий.

Если первая часть была прорывом, то Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает технологическую эволюцию — это прыжок на 50 уровней вверх.

— отметил он, подчеркивая масштаб и амбиции проекта.

Актер также рассказал о строгом подходе студии к исторической точности и деталям: сцены боя, манера обращения с оружием, диалоги — все это создает эффект полного погружения.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 4 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.