Исполнитель главной роли в Kingdom Come: Deliverance 2 подчеркнул технологическую эволюцию сиквела

До выхода самой ожидаемой ролевой игры этого года, Kingdom Come: Deliverance 2, остается чуть менее месяца. Чтобы немного скрасить утомительное ожидание релиза, исполнитель главной роли — британский актер Том МакКей — в недавнем интервью раскрыл дополнительные подробности о своем участии в создании сиквела.
МакКей вновь напомнил, что первая игра стала для него настоящим испытанием в профессиональном плане, и сиквел не был легче, особенно с учетом объема работ по озвучиванию и актерской игре. Сессии записи диалогов длились 127 часов, а переходы между разными эмоциональными состояниями персонажа требовали предельной концентрации.
Генри — это многослойный герой. Игроки могут выбрать для него разные пути, а мне приходилось мгновенно переключаться между ними, что в обычных медиумах практически невозможно.
— поделился актер.
Одним из ключевых технологических достижений игры стало использование лицевой анимации в процессе захвата движения, что, по словам МакКея, значительно повысило реалистичность и глубину взаимодействий.
Если первая часть была прорывом, то Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает технологическую эволюцию — это прыжок на 50 уровней вверх.
— отметил он, подчеркивая масштаб и амбиции проекта.
Актер также рассказал о строгом подходе студии к исторической точности и деталям: сцены боя, манера обращения с оружием, диалоги — все это создает эффект полного погружения.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 4 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Не знаю насчёт "самой ожидаемой ролевой игры", я лично ремейк Готики жду // Даня Аминов
Первая часть на старте была технологическим багом, которая не шла нормлаьно даже на топах! Надеюсь 2 часть будет более менее адекватной!
С нетерпением ждём
главное, что бы их техническая эволюция не потребовала потом 2060 в минималках на 720р. Сложно требовать отличных оценок от игры, которая будет тормозить на 4060.
Технологическую эволюцию — это прыжок на 50 уровней вверх)))Это он загнул, скорей всего маркетинговый ход такой, но игру жду))Посмотрим как наполнен мир будет, в первой части было скудновато
Надеюсь не оказуалят боёвку и геймплей для нытиков(которым лень потратить пару часов на тренировки в игре, чтобы освоить). Напротив хочется еще больше механик, как боевых, включая массовые стычки, а также новых геймплейных, бытовых элементов. То, что сюжет, локации, синематики, постановку, анимации, диалоги они улучшили, увеличили - это и так уже видно. Это как с БГ3 и ДИВ2. И там мы все видели, как это повлияло положительно. Возможно ККД2 игра года будет. Держим кулачки. Сейчас прохожу в 3-й раз первую. На жестоком уровне. Нереальный кайф, а с Чешской озвучкой(которую так долго делали) - новыми красками еще больше заиграла. Лютый шедевр. Однозначно на чешской буду запускать, вообще безальтернативно, даже если бы русская была.
Ну в первой части вся боевка была тупо на парированих, либо полчаса врага долбить, что дико бесило.
P.s чешская озвучка прям шляпа на удивление, там даже качество звука как будто на телефон записывали. Часа 3-4 с ней поиграл помучался и назад на английский переключил.
Если у человека свой подход и свои предпочтения в играх, отличные от твоих, то он сразу нытик?
Не все любят задрачивать очень сложные механики по многу раз, есть огромный пласт игроков, кто заходит в игры для расслабления, наслаждения сюжетом, диалогами и т.д.
У меня времени на игры очень мало, в будни его почти нет, пол часа - час после работы и я не хочу заходить в игру, тратить все свое время на тренировочный лагерь и потом сразу выходить из нее.. И таких как я, гораздо больше, чем тех, кто часами сидит и задротит боевку, а потом казуалов называет нытиками.
Мое мнение, баланс должен быть. ЛКМ и ПКМ и кувырок - это слишком одноклеточно, но и упоротый реализм, тоже не для всех. Так можно вообще тогда дальше пойти, один удар мечом по голове - смерть, открытая рана - истек кровью за 3 минуты и аптечки ни какие самодельные не помогут. Таскать с собой ворох всего нельзя и т.д.
А на чем реальный бой строится? Магия и перекаты чтоли??? Что это за бред??? Есть блок, атака, уворот, клинч. И их комбинации, а также комбинации атак в зависимости от поведения и ситуации. Также игра даёт возможность растягивать врагов, харасить сзади, отбегать, и даже прыгать, гасить с лошади, гасить собакой, выбирать позицию. Назвать эту боевку тупо на парированиях - это надо быть уникумом.
Со звуком у меня всё норм в озвучке.
Для этого есть лёгкий уровень сложности. Ставьте на легкий, тогда боёвка проходная и будут только диалоги с сюжетом. В этой игре вся философия, чтобы никуда не торопиться, а именно жить. Тут вам не только боёвка не подходит, а вся игра тогда. Ибо это 80% всего сока и сути игры. И тут как раз суть, если они всё это порежут для тех, кому надо расслабиться, то игра потеряет и будет проходняком. Для кому расслабиться игра это даёт же вам. В чем тут вопросы? Компромисс есть - легкий уровень. ВСЁ. К остальным не нужно лезть, кто хочет сотнями часов играть.
Так это игра, можно было боевку подинамичнее и позрелещнее сделать, комбинацию атак без парирования ты не сделаешь, враг будет тупо блочить комбу. Растягивание врагов охеренно работает, когда ты пытаешься отступить и камера тебя тупо к врагу разворачивает)) Гасить с лошади или собаки, ты бредишь что ли, это реализовано максимально неудобно и топорно