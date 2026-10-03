Исполнитель роли Птачека из Kingdom Come: Deliverance 2 закончил ремонт и перенёс средневековую таверну из игры в Прагу

Люк Дейл, сыгравший Яна Птачека в Kingdom Come: Deliverance 2, наконец открыл в Праге собственный бар The Nobleman, вдохновлённый средневековыми тавернами.

Актёр объявил об идее такого заведения ещё несколько месяцев назад, а 1 октября The Nobleman впервые открыл двери для посетителей. Интерьер выдержан в старинном стиле с приглушённым освещением и атмосферой средневековой таверны.

В день открытия заведение привлекло немало поклонников Kingdom Come. Один из посетителей рассказал, что очередь была небольшой, но ожидание могло занимать около двух часов.

Дейл признавался, что давно мечтал открыть собственное заведение. После работы в кино, на телевидении и в стриминге ему хотелось заняться чем-то более осязаемым — создать место, которым он мог бы управлять сам и частью которого могло бы стать местное сообщество.

Теперь поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 могут буквально перенестись в атмосферу игры — правда, для этого придётся отправиться в Прагу.