Историк раскритиковал боевую систему Kingdom Come Deliverance за чрезмерный реализм

Историк-медиевист Болонского университета Андреа Мараски в интервью на канале Andrew Channel выставил ролевой игре Kingdom Come: Deliverance высокую оценку 8 баллов из 10 за общую историческую достоверность, но подверг жесткой критике боевую систему. По мнению исследователя, чрезмерное стремление студии Warhorse Studios воссоздать бескомпромиссное фехтование 15 века негативно отразилось на геймплее.

Перед релизом первой части разработчики развернули масштабную пиар-кампанию, обещая невиданную точность дуэлей. Команда консультировалась с реконструкторами и опиралась на средневековые фехтовальные трактаты, пытаясь перенести в цифру инерцию клинка, зоны поражения и скованность движений. Однако на практике стремление к физической аутентичности сделало управление вязким и неотзывчивым.

В итоге мало кто посчитал это веселым. В этом кроется одна из главных проблем - игра в конце концов остается игрой, поэтому переизбыток реализма никогда не идет ей на пользу.

- Андреа Мараски, историк-медиевист Болонского университета

Ведущий канала Andrew Channel Андреа Вилла в разговоре с экспертом отметил, что боевая система чешской игры быстро превратилась в сетевой мем из-за своей неповоротливости. С этим согласился и сам Мараски, признавшись, что ради удовольствия от сражений он гораздо чаще запускает сетевой экшен Chivalry. В этой игре законы физики намеренно нарушены ради динамики, тогда как в реалистичной Kingdom Come: Deliverance самыми приятными часами для историка стали мирные прогулки и наблюдение за бытом богемских поселений.

Участники беседы подчеркнули, что подобные компромиссы неизбежны для индустрии. В соревновательных проектах вроде Mount and Blade 2 Bannerlord авторы сознательно искажают свойства оружия и брони, чтобы сохранить баланс между классами. В реальном средневековом бою латный доспех превращал рыцаря в практически неуязвимую боевую единицу, тогда как в играх легкие пехотинцы и стрелки вынуждены сражаться на равных ради честного мультиплеера.