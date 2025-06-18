Из Kingdom Come: Deliverance 2 вырезали мини-игру, в которой Индро восхвалял свои героические подвиги

Каждой студии рано или поздно приходится что-то удалять из своей игры. Команда Warhorse также не избежала этого во время работы над Kingdom Come: Deliverance 2 — оказывается, среди многочисленных вырезанных элементов была интригующая мини-игра барда. Создатели рассказали об этом в материале, документирующем работу над второй частью приключений Индржиха из Скалицы.

Во время работы над Kingdom Come: Deliverance 2 создатели рассматривали идею, которая предполагала необязательное решение большинства проблем посредством разговоров и даже пения. Идея звучала интересно, но все равно нужно было найти механику, которая бы ей соответствовала. Самым простым вариантом казался выбор правильных диалоговых линий. В этом случае ответы определялись бы важными событиями, в которых мы могли бы принять участие, благодаря чему мы получали бы доступ к героическим высказываниям. Другая концепция подразумевала повышение привлекательности главного героя в мини-игре, напоминающей карточную игру.

Хотя разработчикам понравилась идея, она была вырезана на ранней стадии производства, поскольку её реализация была слишком проблематичной. Как подчеркивают создатели, к работе над мини-игрой должны были быть привлечены представители разных отделов, включая дизайнеров, программистов и сценаристов. Учитывая, что игрок имел бы доступ к этим механикам практически в любое время, это также значительно увеличило бы роботу для актёров озвучивания. NPC должны были бы реагировать соответствующим образом, что в свою очередь привело бы к слишком большому количеству связей.

Представители студии Warhorse раскрыли, что команда избежала стрессового вырезания частей игры за несколько месяцев до премьеры. Благодаря этому продюсерам удалось избежать ситуации, в которой почти реализованная механика в последний момент оказалась в мусорке. Это удивительно, тем более, что такие студии, как CD Projekt Red и Naughty Dog, не избежали подобных проблем.

Kingdom Come: Deliverance 2 дебютировала 4 февраля этого года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.