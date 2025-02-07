Из Steam удаляются обзоры Kingdom Come Deliverance 2, в которых упоминается DEI

Kingdom Come Deliverance 2 очень удачно стартовала, продав 1 миллион копий и отбив затраты на разработку за первые сутки с момента релиза, но также столкнулась с изрядной долей критики относительно неожиданной механики DEI. Безнравственные гей-сцены и возможность завести роман с партнером-мужчиной расстроили многих геймеров.
Теперь же сообщает, что обзоры, в которых упоминаются эти функции в Kingdom Come Deliverance 2, запрещаются в Steam без каких-либо компромиссов. Другими словами, даже цивилизованные обсуждения по этому вопросу не воспринимаются платформой легкомысленно.
Как заметил @Pirat_Nation, основатель сайта DEIDetected Kabrutus сообщил в Twitter, что любые обзоры, обсуждающие DEI в Kingdom Come Deliverance 2, удаляются. Несколько обзоров были удалены, даже если они, по-видимому, не нарушали никаких правил.
Однако неясно, вовлечены ли разработчики в это, поскольку модераторы Steam часто решают такие проблемы. С другой стороны, обсуждения DEI вокруг других игр не удаляются таким образом.
Некоторые утверждают, что Warhorse Studios принимает меры, отправляя эти посты модераторам Steam для удаления, в то время как другие считают, что платформа делает это для поддержания спокойствия.
Несмотря на массовые споры, KCD2 привлекла почти 185 тыс. одновременных игроков и получила 91% положительных отзывов в Steam.
Плохо если это правда,если игра хорошая зачем удалять.
Не важно кому и как, но свобода слова и мнения ,сделала мёртвый ход.
Как много непонятных аббревиатур.. но мне лень их изучать.
Новость 👍
О, позволь мне тебе немножечко помочь с этим делом.
DEI - аббревиатура, комплексно включающая в себя проявления расизма, нацизма, человеконенавистничества, радикальных убеждений и полное непринятие агрессивными маргинальными субкультурами чужого, а тем паче противоположного мнения.
DEI в медиа-культуре и в реальной жизни олицетворяет всю плохое, враждебное, неправильное в принципиальную противоположность всему нормальному, хорошему, доброму, правильному. DEI несёт зло и разрушение. В сущности, это худшее, что случалось с человечеством за всю его историю.
сударь, если это аббревиатура, то вы бы, для начала, расшифровали ее, а уже потом объясняли что это такое...
Извольте, сударь!
фактически это когда в играх суют 72 + гендеров, негров, арабов, индусов, китайцев, где пропаганидурется унизительное отношение к белому человеку и вся это щизофреническая дружба народов.
а что плохого в этом и злого?
Два дня играю пока никто меня не склонял к повестке и не пропагандировал.А люди специально выискивающие эти моменты и акцентирующие на этом внимание как те свинки ,которые везде болото найдут.
Верно, как свинья себе везде грязь найдет, так и гомофобы везде найдут своих геев, потому что подсознательно этого хотят, просто бояться признаться себе
Удаляй или не удаляй обзоры но факт в том что большинству игра понравилась и за сутки отбилась по продажам.
Даже мне зашло , бесцельно водящему мышкой по ярлыкам игр последние пару месяцев в попытка во что то поиграть дольше 15 мин).Какое то даже забытое чувство жажды исследований, прокачки времен появления обливиона.
произошла свобода слова
"Произошла ошибка : Свободы слова ''
Ага, прочитал комментарии, понял что таке DEI. А в чём состоит "механика DEI"? Там для прохождения надо набрать очки инклюзивности? Или что?
Ну игра хороша, чертовски хороша я бы даже сказал. Но видимо без заднего прохода бюджета не получилось бы получить у них. Жаль конечно. Но в даном случае простительно. Так как в остальном игра, это полное продолжении первой части с улучшением всего что только можно. Пока завис на первой большой локации, прохожу побочки. Побочки просто супер. С садомией пока не сталкивался. Надеюсь и не столкнусь.
Так-то понятие DEI(коротко говоря "разнообразие") даже шире чем организация радужных вырожденцев, и если в игре нет чего-то противоречащего здравому смыслу (вроде коренных чехов-негров-дворян с протезами), то почему бы и не удалить обзор утверждающий, что в игре есть то, чего в ней на самом деле нет.
ну, если есть русские-негро(пользуюсь вашей терминологией, вообще, называть африканцев неграми все равно, что всех русских ваньками) дворяне, то почему бы не быть и чехам? посмотрите родословную Пушкина А.С.
...и не надо выдавать исключение за правило.
А вообще, Россия это огромная отдельная тема от все этих европ. Главное клюквой не подавиться.
я где-то сказал, что это правило? в России живут существа выходящие за рамки определения "человечесто" или "люди"?
Хмм стоит задуматься -_-
В стиме можно удалять любые отзывы получается теперь разрабам?
Вижу, местная аудитория созрела для того, чтобы проглотить такой вопиющий аисторизм и оправдать повесточных подстилок. Нежная рыцарственная гомолюбовь в одной из самых нетерпимых стран своего времени, где совсем скоро разгорятся религиозные Гуситские войны, а Ян Жижка, Прокоп Великий и их католические оппоненты равно будут подвергать содомитов страшным казням без лишних разбирательств. И их симпатиков тоже, дорогие мои. К сожалению, эта стадия принятия была уже отслежена мною среди друзей - семейных и детных релокантов. Те плавно прошли ее и сегодня с радостью принимают участие в парадах гордости у нас в свободном Гамбурге. Послушайте, что они распевают и задумайтесь. Ведь они сегодня - это вы завтра.
Каждый вечер с любимой женой сериалы мы смотрим в запой. Нам не важно, кто гетер, кто гей - так становимся лучше, мудрей.
Ярких, красочных кадров поток преподносит отменный урок:
В тех краях, где богатство у всех, отменили понятие "грех".
Коль хотите подняться со дна, выпьем вместе бокальчик вина.
припев (2 раза):
За друзей - кто защитит нас храбро.
За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы всех остальных ценили.
Приучаем своих дочерей с малых лет мы к просмотру "Аркейн",
Чтоб открыто, как Кейтлин и Ви признавались подругам в любви.
Посиди-ка с батяней, сынок, ведь по ящику "Тор. Рагнарёк"! Я хочу, чтоб ты, парень, узнал: твой кумир Локи - бисексуал.
В жизни можешь стать рванью простой или сигмой, как Том Хиддлстон.
припев (2 раза):
За друзей - кто защитит нас храбро. За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы всех остальных ценили.
Светлый Запад, ты - сказочный сон: царство счастья, где правит закон.
Гомофобия есть и в раю... но коль пасть разевает свою, Не получит такой индивид ни работу, ни прав, ни кредит.
От причала ушел караван свет прогресса нести дикарям.
Кораблям мы помашем рукой, стройся в ряд у колючки и пой!
припев:
За друзей - кто защитит нас храбро. За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы таких как мы ценили.
За контроль - верхи, пасите стадо. Бедный гой, ты станешь кем нам надо.
За мечту - чтобы повсюду в мире:
В церкви, в школе и в твоей квартиреееее
разработчик сам пишет что закладывал сжв в игру. куколды с пг ...там ничего такого нет... я задаю вопрос зачем они защищают повестку а ответ только одна мысль
В балдурс гейт 3 полно абвгд-представителей
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Игра года
В киндом кумыче 2 добавили отыгрыш за п*дора чисто по приколу и "это же рпг, можно отыграть кого угодно"
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хрю-му повесточка
Друзья, хватит быть лицемерами =) 100% Вавра эту куергу не добавил бы в игру, но им деньги на разработку давали Plaion, а это те ещё пимдорги.
Балдурс это фентези с полной свободой.
Киндом это исторически достоверное РПГ.
Ну разрабы балдурса не переобувались как Вавра
Где ты гоняшь овец и портишь жизнь соседям )))
Может просто там общее количество что понравилась геймером перевешивают наличие лгбт персонажей а в этой игре меньше того что понравилось поэтому и стали возмущаться
Тем временем пимдорги в средневековье: "нас не существовало". Сам то понял, что сморозил? Тем более подскажите мне, кто такой был Индро в истории? Ах да, это полностью выдуманный перонаж, но ты наваливай кринжа побольше
Думаешь в 15 веке тридварасов не водилось?)
UPD. Вопрос снимается
Вы там за Европейские ценности ценой жизни топите. Тут другие вопросы нужны.
Чому не рідною мовою?
Наиграл всего лишь 27 часов и за всё это время увидел только один намёк на заднеприводного это на пиршестве по мейн квесту, и при этом там же одну даму "прокатил на своём коне" и еще одну отбил у мужика и отплясывал с ней. Но как говорится свинья грязь везде найдёт.
многие из тех удаленных обзоров написаны после наигранных 10мин
Стим не даёт додикам устраивать срачи, во дела
Лучше бы из Стима удалили саму Кингдом Кам 2 за эту самую пропаганду DEI!
Тебя опять по дороге из туалета до компуктера медведь из BG 3 трахнул? Вот хад, снова тебя подкараулил!
Поди ещё напоследок тебе своей балдой по лбу дал. Да так, что ты уже два года как контуженный ходишь :D
Дай угадаю, ты у нас толераст левачок любящий отыгрывать *омосеков в играх? Сначала с пеной у рта ты защищал одну повесточную ЛГБТ ВОУК СЖВ ДЕИ п*р*ш* - Балду Гея 3, а теперь вторую такую же п*р*ш*! Вы заднеприводные вырожденцы, как и ваши недоигры нормальным людям неинтересны! Долбитесь себе в тихаря и не лезьте к нормальным, психически здоровым, гетеросексуальным людям с семейными ценностями!
эээ... ребята, у вас кроме геев других проблем нет? в стране идет пропаганда шовинизма, ксенофобии и тотальной ненависти ко всем, а им геи мешают... рука лицо... кто вас, собственно, заставляет в это играть? злые дядьки с пистолетом у вашего виска?
Но в том что в стране идет пропаганда тотальной ненависти - виноваты геи... из правительства
у нас в россии идет тотальная пропаганда ненависит к русским и замещения мигрантами, мне в почтовый ящик на прошлой неделе засунули сраную агитку про ислам.
Так там то не геи. А настоящие тридварасы
А о какой стане речь? Если о России, то где ты увидел вообще, что эта новость ее как-то касается?
Да потому что пишут свою шизу вот и удаляют, жалко на ПГ таких не удаляют