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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 1 020 оценок

Из Steam удаляются обзоры Kingdom Come Deliverance 2, в которых упоминается DEI

monk70
Новости

Kingdom Come Deliverance 2 очень удачно стартовала, продав 1 миллион копий и отбив затраты на разработку за первые сутки с момента релиза, но также столкнулась с изрядной долей критики относительно неожиданной механики DEI. Безнравственные гей-сцены и возможность завести роман с партнером-мужчиной расстроили многих геймеров.

Kingdom Come Deliverance 2 отбила затраты на разработку за один день после релиза

Теперь же сообщает, что обзоры, в которых упоминаются эти функции в Kingdom Come Deliverance 2, запрещаются в Steam без каких-либо компромиссов. Другими словами, даже цивилизованные обсуждения по этому вопросу не воспринимаются платформой легкомысленно.

Как заметил @Pirat_Nation, основатель сайта DEIDetected Kabrutus сообщил в Twitter, что любые обзоры, обсуждающие DEI в Kingdom Come Deliverance 2, удаляются. Несколько обзоров были удалены, даже если они, по-видимому, не нарушали никаких правил.

Однако неясно, вовлечены ли разработчики в это, поскольку модераторы Steam часто решают такие проблемы. С другой стороны, обсуждения DEI вокруг других игр не удаляются таким образом.

Некоторые утверждают, что Warhorse Studios принимает меры, отправляя эти посты модераторам Steam для удаления, в то время как другие считают, что платформа делает это для поддержания спокойствия.

Несмотря на массовые споры, KCD2 привлекла почти 185 тыс. одновременных игроков и получила 91% положительных отзывов в Steam.

6
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Vantor

Плохо если это правда,если игра хорошая зачем удалять.

4
JackBV

Не важно кому и как, но свобода слова и мнения ,сделала мёртвый ход.

3
Ясос Убибу

Как много непонятных аббревиатур.. но мне лень их изучать.

Новость 👍

2
Wing42

О, позволь мне тебе немножечко помочь с этим делом.

DEI - аббревиатура, комплексно включающая в себя проявления расизма, нацизма, человеконенавистничества, радикальных убеждений и полное непринятие агрессивными маргинальными субкультурами чужого, а тем паче противоположного мнения.

DEI в медиа-культуре и в реальной жизни олицетворяет всю плохое, враждебное, неправильное в принципиальную противоположность всему нормальному, хорошему, доброму, правильному. DEI несёт зло и разрушение. В сущности, это худшее, что случалось с человечеством за всю его историю.

1
MalevolentGalileo Wing42

сударь, если это аббревиатура, то вы бы, для начала, расшифровали ее, а уже потом объясняли что это такое...

3
Wing42 MalevolentGalileo

Извольте, сударь!

3
Дизлайкус

фактически это когда в играх суют 72 + гендеров, негров, арабов, индусов, китайцев, где пропаганидурется унизительное отношение к белому человеку и вся это щизофреническая дружба народов.

1
MalevolentGalileo Wing42

а что плохого в этом и злого?

-2
SteadyMorgathus

Два дня играю пока никто меня не склонял к повестке и не пропагандировал.А люди специально выискивающие эти моменты и акцентирующие на этом внимание как те свинки ,которые везде болото найдут.

2
AndralStormborn

Верно, как свинья себе везде грязь найдет, так и гомофобы везде найдут своих геев, потому что подсознательно этого хотят, просто бояться признаться себе

-4
SOLUS5678

Удаляй или не удаляй обзоры но факт в том что большинству игра понравилась и за сутки отбилась по продажам.

2
SteadyMorgathus

Даже мне зашло , бесцельно водящему мышкой по ярлыкам игр последние пару месяцев в попытка во что то поиграть дольше 15 мин).Какое то даже забытое чувство жажды исследований, прокачки времен появления обливиона.

3
пекабир

произошла свобода слова

2
mikas92

"Произошла ошибка : Свободы слова ''

2
Сергей из Саратова

Ага, прочитал комментарии, понял что таке DEI. А в чём состоит "механика DEI"? Там для прохождения надо набрать очки инклюзивности? Или что?

1
as1c

Ну игра хороша, чертовски хороша я бы даже сказал. Но видимо без заднего прохода бюджета не получилось бы получить у них. Жаль конечно. Но в даном случае простительно. Так как в остальном игра, это полное продолжении первой части с улучшением всего что только можно. Пока завис на первой большой локации, прохожу побочки. Побочки просто супер. С садомией пока не сталкивался. Надеюсь и не столкнусь.

1
smallhell

Так-то понятие DEI(коротко говоря "разнообразие") даже шире чем организация радужных вырожденцев, и если в игре нет чего-то противоречащего здравому смыслу (вроде коренных чехов-негров-дворян с протезами), то почему бы и не удалить обзор утверждающий, что в игре есть то, чего в ней на самом деле нет.

0
MalevolentGalileo

ну, если есть русские-негро(пользуюсь вашей терминологией, вообще, называть африканцев неграми все равно, что всех русских ваньками) дворяне, то почему бы не быть и чехам? посмотрите родословную Пушкина А.С.

0
smallhell MalevolentGalileo

...и не надо выдавать исключение за правило.
А вообще, Россия это огромная отдельная тема от все этих европ. Главное клюквой не подавиться.

-1
MalevolentGalileo smallhell

я где-то сказал, что это правило? в России живут существа выходящие за рамки определения "человечесто" или "люди"?

0
Dellinger

Хмм стоит задуматься -_-

0
Owyn

В стиме можно удалять любые отзывы получается теперь разрабам?

0
Раб дергающихся пикселей

Вижу, местная аудитория созрела для того, чтобы проглотить такой вопиющий аисторизм и оправдать повесточных подстилок. Нежная рыцарственная гомолюбовь в одной из самых нетерпимых стран своего времени, где совсем скоро разгорятся религиозные Гуситские войны, а Ян Жижка, Прокоп Великий и их католические оппоненты равно будут подвергать содомитов страшным казням без лишних разбирательств. И их симпатиков тоже, дорогие мои. К сожалению, эта стадия принятия была уже отслежена мною среди друзей - семейных и детных релокантов. Те плавно прошли ее и сегодня с радостью принимают участие в парадах гордости у нас в свободном Гамбурге. Послушайте, что они распевают и задумайтесь. Ведь они сегодня - это вы завтра.

Каждый вечер с любимой женой сериалы мы смотрим в запой. Нам не важно, кто гетер, кто гей - так становимся лучше, мудрей.
Ярких, красочных кадров поток преподносит отменный урок:
В тех краях, где богатство у всех, отменили понятие "грех".
Коль хотите подняться со дна, выпьем вместе бокальчик вина.
припев (2 раза):

За друзей - кто защитит нас храбро.
За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы всех остальных ценили.
Приучаем своих дочерей с малых лет мы к просмотру "Аркейн",
Чтоб открыто, как Кейтлин и Ви признавались подругам в любви.
Посиди-ка с батяней, сынок, ведь по ящику "Тор. Рагнарёк"! Я хочу, чтоб ты, парень, узнал: твой кумир Локи - бисексуал.
В жизни можешь стать рванью простой или сигмой, как Том Хиддлстон.

припев (2 раза):

За друзей - кто защитит нас храбро. За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы всех остальных ценили.

Светлый Запад, ты - сказочный сон: царство счастья, где правит закон.
Гомофобия есть и в раю... но коль пасть разевает свою, Не получит такой индивид ни работу, ни прав, ни кредит.
От причала ушел караван свет прогресса нести дикарям.
Кораблям мы помашем рукой, стройся в ряд у колючки и пой!

припев:

За друзей - кто защитит нас храбро. За детей - ведь в детях сила прайда. За мечту - чтобы в свободном мире Нормисы таких как мы ценили.
За контроль - верхи, пасите стадо. Бедный гой, ты станешь кем нам надо.
За мечту - чтобы повсюду в мире:
В церкви, в школе и в твоей квартиреееее

0
OPen man

разработчик сам пишет что закладывал сжв в игру. куколды с пг ...там ничего такого нет... я задаю вопрос зачем они защищают повестку а ответ только одна мысль

0
Шрек и осел vs CD Project

В балдурс гейт 3 полно абвгд-представителей

@

Игра года

В киндом кумыче 2 добавили отыгрыш за п*дора чисто по приколу и "это же рпг, можно отыграть кого угодно"

@

хрю-му повесточка

Друзья, хватит быть лицемерами =) 100% Вавра эту куергу не добавил бы в игру, но им деньги на разработку давали Plaion, а это те ещё пимдорги.

-1
erkins007

Балдурс это фентези с полной свободой.

Киндом это исторически достоверное РПГ.

Ну разрабы балдурса не переобувались как Вавра

1
Max Rolens erkins007

Где ты гоняшь овец и портишь жизнь соседям )))

0
Лобо

Может просто там общее количество что понравилась геймером перевешивают наличие лгбт персонажей а в этой игре меньше того что понравилось поэтому и стали возмущаться

-5
Шрек и осел vs CD Project erkins007

Тем временем пимдорги в средневековье: "нас не существовало". Сам то понял, что сморозил? Тем более подскажите мне, кто такой был Индро в истории? Ах да, это полностью выдуманный перонаж, но ты наваливай кринжа побольше

1
JonhZoidberg erkins007

Думаешь в 15 веке тридварасов не водилось?)

UPD. Вопрос снимается

Вы там за Европейские ценности ценой жизни топите. Тут другие вопросы нужны.

Чому не рідною мовою?

-6
JonhZoidberg

Наиграл всего лишь 27 часов и за всё это время увидел только один намёк на заднеприводного это на пиршестве по мейн квесту, и при этом там же одну даму "прокатил на своём коне" и еще одну отбил у мужика и отплясывал с ней. Но как говорится свинья грязь везде найдёт.

-3
Raees786

многие из тех удаленных обзоров написаны после наигранных 10мин

-1
Hajen69

Стим не даёт додикам устраивать срачи, во дела

-3
Авраам Линкольн
Из Steam удаляются обзоры Kingdom Come Deliverance 2, в которых упоминается DEI

Лучше бы из Стима удалили саму Кингдом Кам 2 за эту самую пропаганду DEI!

-3
Wing42

Тебя опять по дороге из туалета до компуктера медведь из BG 3 трахнул? Вот хад, снова тебя подкараулил!
Поди ещё напоследок тебе своей балдой по лбу дал. Да так, что ты уже два года как контуженный ходишь :D

0
Авраам Линкольн Wing42

Дай угадаю, ты у нас толераст левачок любящий отыгрывать *омосеков в играх? Сначала с пеной у рта ты защищал одну повесточную ЛГБТ ВОУК СЖВ ДЕИ п*р*ш* - Балду Гея 3, а теперь вторую такую же п*р*ш*! Вы заднеприводные вырожденцы, как и ваши недоигры нормальным людям неинтересны! Долбитесь себе в тихаря и не лезьте к нормальным, психически здоровым, гетеросексуальным людям с семейными ценностями!

0
MalevolentGalileo

эээ... ребята, у вас кроме геев других проблем нет? в стране идет пропаганда шовинизма, ксенофобии и тотальной ненависти ко всем, а им геи мешают... рука лицо... кто вас, собственно, заставляет в это играть? злые дядьки с пистолетом у вашего виска?

-3
AndralStormborn

Но в том что в стране идет пропаганда тотальной ненависти - виноваты геи... из правительства

3
Дизлайкус

у нас в россии идет тотальная пропаганда ненависит к русским и замещения мигрантами, мне в почтовый ящик на прошлой неделе засунули сраную агитку про ислам.

2
La5Fdd AndralStormborn

Так там то не геи. А настоящие тридварасы

3
smallhell

А о какой стане речь? Если о России, то где ты увидел вообще, что эта новость ее как-то касается?

0
Константин335

Да потому что пишут свою шизу вот и удаляют, жалко на ПГ таких не удаляют

-3