Из Steam удаляются обзоры Kingdom Come Deliverance 2, в которых упоминается DEI

Kingdom Come Deliverance 2 очень удачно стартовала, продав 1 миллион копий и отбив затраты на разработку за первые сутки с момента релиза, но также столкнулась с изрядной долей критики относительно неожиданной механики DEI. Безнравственные гей-сцены и возможность завести роман с партнером-мужчиной расстроили многих геймеров.

Теперь же сообщает, что обзоры, в которых упоминаются эти функции в Kingdom Come Deliverance 2, запрещаются в Steam без каких-либо компромиссов. Другими словами, даже цивилизованные обсуждения по этому вопросу не воспринимаются платформой легкомысленно.

Как заметил @Pirat_Nation, основатель сайта DEIDetected Kabrutus сообщил в Twitter, что любые обзоры, обсуждающие DEI в Kingdom Come Deliverance 2, удаляются. Несколько обзоров были удалены, даже если они, по-видимому, не нарушали никаких правил.

Однако неясно, вовлечены ли разработчики в это, поскольку модераторы Steam часто решают такие проблемы. С другой стороны, обсуждения DEI вокруг других игр не удаляются таким образом.

Некоторые утверждают, что Warhorse Studios принимает меры, отправляя эти посты модераторам Steam для удаления, в то время как другие считают, что платформа делает это для поддержания спокойствия.

Несмотря на массовые споры, KCD2 привлекла почти 185 тыс. одновременных игроков и получила 91% положительных отзывов в Steam.