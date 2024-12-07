Издание IGN подробнее рассказало про боевую систему Kingdom Come: Deliverance 2

Недавно изданию IGN удалось поиграть в превью-версию Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios. Ранее журналисты поделились своими первыми впечатлениями, теперь подробнее рассказали про боевую систему игры.
Основные моменты из превью:
- 5 направлений атаки из оригинальной игры были сокращены до четырех: вверх, вниз, влево и вправо;
- Не каждое оружие использует все направления: например, древковое оружие имеет только три направления атаки, что следует учитывать при выборе стиля боя;
- В оригинальной игре было две разные кнопки атаки: рубить и колоть. В сиквеле все основные атаки, как правило, рубящие. Колющие удары все еще существуют как часть многоударных комбо, но только на оружии, где они имеют смысл. Игроку не придется тыкать в людей кончиком тупого оружия, например, булавой;
- Warhorse хотела снизить минимальный уровень навыков, который требуется для грамотной игры, но также поднять потолок навыков, который необходимо для выполнения самых сложных дополнительных задач;
- Игра будет более сбалансированной и сможет заинтересовать тех, кто совершенно не может освоиться в боевой системе, так и тех, кто ею мастерски овладел еще в оригинальной игре;
- Блокирование теперь может защитить вас от нескольких противников, если они все находятся перед вами;
- Система парирования стала более интуитивной и снисходительной к ошибкам. Правильное направление парирования по-прежнему имеет значение, но в большей степени против более сильных врагов. Теперь наказание будет за парирование в противоположном направлении атаки, а не в любом направлении, которое было неправильным. То есть игроку не нужно делать это идеально - нужно просто не делать это совершенно неправильно;
- Многие враги на ранней стадии игры теперь слабее Генри в боевых навыках, так что игрок сможет набраться опыта в боях с ними, прежде чем сразиться с более сильными противниками - большое изменение по сравнению с тем, как игрока мог избить городской пьяница в первый час в оригинальной игре;
- Самые опытные игроки обнаружат в сиквеле, что потолок навыков также был поднят. Мастерский удар, способность поздней игры, которая могла сделать большинство столкновений тривиальными, теперь не будет панацеей - лучшие бойцы больше не будут попадаться на спам мастерскими ударами;
- Разработчики хотят побудить игрока использовать более агрессивный подход, а не сидеть и ждать, пока противник совершит ошибку;
- Игроку предстоит больше сосредоточиться на разнообразном использовании всех своих приемов и инструментов - и этот набор был заметно расширен;
- Арбалеты и ружья очень долго перезаряжаются и неточны за пределами нескольких шагов, однако их применение по противнику, помимо серьезного урона, так же оказывают психологическое воздействие: если игрок убьет главаря громким грохотом и вспышкой огня, его подчиненные могут просто разбежаться;
- Меч по-прежнему остается самым универсальным оружием, однако новая система комбо дает игроку больше поводов использовать и другое оружие ближнего боя. У булав, к примеру есть уникальные комбо, которые могут поражать суставы и незащищенные области. Если игрок заметит, что у врага нет брони на ногах, игрок может специально выполнить комбо, которое направлено на ноги, не прицеливаясь в них вручную;
- Игроки, которые любят скрытность, могут ожидать улучшения в этой области. В оригинальной игре скрытность, по сути, была случайностью: игра сравнивала характеристики игрока с характеристиками цели чтобы определить будет ли убийство успешным. В сиквеле оно основывается на времени: игроку не обязательно соблюдать идеальное время чтобы покончить с противником. Но если игрок ошибется на полсекунды, то он не сможет совершить убийство бесшумно, поскольку предсмертные крики цели оповестят ближайших врагов;
- Warhorse повысила сложность самого сложного дополнительного контента. Прохождение основной истории не будет бросать слишком трудных вызовов, однако если игрок готов сойти с проторенного пути в поисках неприятностей, то он определенно сможет их найти.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не знаю кому как, а мне боевая система в первой части нравилась, познакомился я с ней недавно. Единственное только таргет прилипающий к одному противнику мешал. А так, в целом - ощущается как глоток свежего воздуха среди сплошного оказуаливания игр, надеюсь не сильно упростят её во второй части.
полностью согласен
Упростят и это хорошо, а упростят потому что на одних фанатиках на хлебушек с чёрной икрой не заработаешь, платят всегда казуальщики
Мне тоже очень зашла боевка в первой части, сначала играл как в обычные игры, но когда понял то вообще кайфовал, только бои против нескольких были шляпные и как по мне нужно было это подтянуть хотя бы до возможности адекватно защищаться, механика фейков бы не помешала чтобы можно было провоцировать врага, как что-то среднее между клинчем агрессивным боем и парированием как для второго номера и больше комбо.
реально брат, когда у меня был гов пк, тогда мне тож не нравилось, а когда я запустил эту игру в этом году на новом пк с нормальными фпс, то прошел на одном дыхании
казуальщики качают с торента
тю... а самое главное направление убрали. от укола в голову когда противники без личины только так в могилу падали... а теперь получается фиг?
так еще и сам укол порезали... будем посмотреть че выйдет
Я первую игру всю с луком прошел. Эту пройду с арбалетом.)
Плюсую, планирую вообще на геймпаде попробовать сначала
Я первую с мечём проходил, на q всех убивал
На Q же блокирование, вроде, не?
И персонаж сам в ответ атакует, эиотеавык позже изучается, минус в том что все враги его тоже изучают, и по обычному не получается больше дратся
Радостно что игру упростили
Надеюсь все битвы не будут проходится через парирования как в первой части, ей боку как будто в секиро играл.
Для агрессивной игры были клинчи, после которого можно было провести комбо не боясь парирования врага.
никогда не пользовался парированиями, не шарил за механику и прошел с чувством харды на душе
Это как ты вообще проходил? Там же без парирования и клинча враги практически нереально пробить)
Прошёл первую часть, всё ещё не готов играть во вторую
Тут явно кто-то играл в 1 часть)
Прошел игру полностью 2 раза и оба раза боёвка была анальной болью. Каждый раз уходило несколько дней, чтобы к ней привыкнуть и каждый раз останавливал выбор на боевом топоре.
Это радует. Надеюсь, будет улучшение ИИ, чтобы враги не терялись в случае, когда мы залезаем на уступы выше.
К чему такая гиморная боевка? Сделали бы хотя бы как в Элден Ринг и хватит, без этих извращений, да еще и от 1го лица. Вообще мили боевка плохо сочетается с видом от 1го лица, я это заметил по многим играм. Вот для стрельбы да, удобнее.
А я вообще в первую не играл и во вторую тоже планирую не играть. 🙂
Kingdom Cum в итоге