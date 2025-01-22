Издатель Kingdom Come: Deliverance 2 изменил правила поведения на форуме, удалив запреты на сексизм и гомофобию

Не прошло и недели с момента публикации нового кодекса поведения на форумах Kingdom Come: Deliverance 2 на форумах Steam, Deep Silver заявила, что "прислушалась к вашим отзывам" и устранила почти все из них.
Первоначальный кодекс поведения, опубликованный 17 января, устанавливал политику "нулевой терпимости" к дискриминации в любой форме, которая включала расизм, сексизм, гомофобию, трансфобию и другие формы; он также запрещал "язык вражды или вредные идеологии", включая превосходство белой расы, неонацизм и харассмент.
Любые сообщения, комментарии или поведение, поддерживающие эти вредные идеологии, будут удаляться, а нарушителей ждут быстрые меры. Последствия нарушения кодекса поведения будут варьироваться от предупреждений и удаления сообщений до временного или постоянного запрета на посещение форума.
Однако теперь все это исчезло.
Вместо "кодекса поведения" форумы Steam теперь регулируются гораздо более кратким набором "правил".
За последние несколько дней мы прислушались к вашим отзывам и обновили наши правила сообщества, чтобы они лучше отражали то, каким мы все хотим видеть это место. Мы сделали их более четкими, простыми и короткими, чтобы все было честно, уважительно и целенаправленно. Спасибо всем, кто участвует в этом путешествии вместе с нами.
Новые правила гласят:
- Уважайте других: Относитесь ко всем справедливо. Мы не пытаемся подавить свободу слова, но нападкам с оскорблениями, критике других за их выбор - как в игре, так и в разговоре - здесь не место.
- Оставайтесь в теме: Не отвлекайтесь от обсуждения Kingdom Come: Deliverance.
- Никаких спойлеров без предупреждения: Используйте теги спойлеров или четко обозначайте сообщения с подробностями.
- Никакого спама или саморекламы: Сообщения, не относящиеся к делу, или рекламный контент будут удаляться.
- Соблюдайте правила Steam: Эти правила дополняют Правила сообщества Steam.
Ой, что трамп делает.
Насколько я понял он сразу после назначения ввёл новый закон по которому в Штатах теперь всего 2 пола.
На самой большой форумной площадке Reddit все ссылки с X заблокировали многие сабреддиты. Так что не особо все спешат с ним согласиться, если напрямую не узаконено.
Ну интернет помойка всегда будет интернет помойкой, тут можно все что угодно писать. И кем угодно быть (ну не везде :D) Ну вроде уже закон издан, что только два пола.
Вся эта нечесть потечет в Европпу. Поближе к нам, радость то какая.
Насчёт полов то понятно, но я о том что его многие не узаконенные решения будут воспринимать в штыки. На Х как раз попал под колёса его друг Илон Маск)
Выстрел в ногу благополучно произведён. Вавра спасибо тебе большое;)
Размытая чушь. Кодекс здорового сообщества - запрещены: маты, оскорбления и унижение достоинства других людей! (и реклама)
вот именно - людей. про макак и петухов там ни слова :)
Ну макаки и петухи ладно. Но эти товарищи себя считают неопределенным полом, да всякими вертолетами. Т.е.не людьми. Этого достаточно. Потому, что у человеческого тела только 2 пола.
В идеале конечно вообще изначально вот эти все вещи с огромными запретами было не начинать, но хорошо что в итоге Издатель игры (не путать с разработчиками, правила обсуждений в стиме пишет издатель) решил быть адекватным в этом плане.
Просто там банально было запрещено обсуждать вещи присутствующие в игре, например женщин и их формы, а некоторые там прям пышные девахи, или запрещено принежение по принципу дохода или социального положения, хотя это чуть ли не во всей игре прослеживается в плане отношения панов к челяди, про цвет кожи и что там сами нпц хейтят Мусу думаю и говорить не стоит, и многое другое. Но опять же хорошо что всё теперь в рамках адекватности.
Теперь можно обзывать пиз××кавырялок и жопопринимателей ?? Круто, у меня занятие на вечер
О а можно ниггеров называть маврами?
можно даже эфиопами, а г"вномесов - диггерами.
Вангую провал крупных игровых проектов, которые разрабатывались с 2020 года. Ведь туда эта самая повестка внедрена по полной программе. И убрать уже не получится.
если за всякий вок и педерастию ввести смертную казнь - легко уберут.
Интересно переобуются ли снгшные лгбтшники и фемки которые критикуют и скамят снгшное "абьюзивное мужло" из за постепенного возврата оплота толерастий сша к традиционным ценностям
а когда на пеге удалят запреты?
Ну как можно было в это гуано с повесткой вляпаться? Вавро балабол прогнувшийся.
А минусы сексизма будут? Эта игра про средневековье, где женщина была просто дыркой или мясом для размножения. Какая игра - такие должны быть и темы для обсуждения. К примеру как я уже сказал если в этой игре нельзя будет насиловать крестьянок - то это провал, нереалистично.
Насиловать там вообще никого нельзя будет, для такого реализма яиц не хватит. А по факту да, в те времена женщина это пустое место, даже благородных кровей.
Назови мне хотя бы три игры где это делать можно, ну или хотя бы одну. Именно полноценные крупные игры хотя бы категории Б, а не хентай игрухи на рпг-мейкере.
Ну кто то же должен это сделать, у кого то должны быть яйца вместо губки.
Ну они были пустым местом так как не влияли никак ни на что в те времена, и по факту в игровой индустрии женщины так же пустое место, поэтому сексизм в играх должен быть уместен и использован на все 100%.