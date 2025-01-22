Издатель Kingdom Come: Deliverance 2 изменил правила поведения на форуме, удалив запреты на сексизм и гомофобию

Не прошло и недели с момента публикации нового кодекса поведения на форумах Kingdom Come: Deliverance 2 на форумах Steam, Deep Silver заявила, что "прислушалась к вашим отзывам" и устранила почти все из них.

Первоначальный кодекс поведения, опубликованный 17 января, устанавливал политику "нулевой терпимости" к дискриминации в любой форме, которая включала расизм, сексизм, гомофобию, трансфобию и другие формы; он также запрещал "язык вражды или вредные идеологии", включая превосходство белой расы, неонацизм и харассмент.

Любые сообщения, комментарии или поведение, поддерживающие эти вредные идеологии, будут удаляться, а нарушителей ждут быстрые меры. Последствия нарушения кодекса поведения будут варьироваться от предупреждений и удаления сообщений до временного или постоянного запрета на посещение форума.

Однако теперь все это исчезло.

Вместо "кодекса поведения" форумы Steam теперь регулируются гораздо более кратким набором "правил".

За последние несколько дней мы прислушались к вашим отзывам и обновили наши правила сообщества, чтобы они лучше отражали то, каким мы все хотим видеть это место. Мы сделали их более четкими, простыми и короткими, чтобы все было честно, уважительно и целенаправленно. Спасибо всем, кто участвует в этом путешествии вместе с нами.

Новые правила гласят: