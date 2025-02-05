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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 739 оценок

Как и у оригинальной игры, самым популярным модом для Kingdom Come: Deliverance 2 стал мод на бесконечные сохранения

AceTheKing
Новости

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся лишь вчера, однако игра уже получила десятки различных модов.

Тем не менее, как и в случае с оригинальной игрой, одним из самых востребованных остается мод на бесконечные сохранения - он убирает необходимость в "Спасительном шнапсе" и позволяет пользователю сохранять игру без ограничений. На портале Nexusmods данную модификацию скачали уже более 10 тысяч раз.

Мод на бесконечные сохранения доступен на нашем сайте, в двух различных вариантах исполнения:

Kingdom Come: Deliverance 2 "Неограниченное количество сохранений"
Kingdom Come: Deliverance 2 "Неограниченное сохранение без шнапсов"
53
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Ellie Williams

картинка намекает что это не самый популярный мод будет

31
Леший3

скоро порн игра будет там 😂

-4
Рам Абалов
картинка намекает что

;-)))

2
пекабир

а этот старый чешский шизофреник оставил эту сомнительную фичу?

писять-какать хоть не надо? а то реализьму захотелося, сил нет

25
Danny Lamb

Хорошо что лошадь заправлять не надо

6
пекабир Danny Lamb

зная вавру я мягко говоря удивлен. не хватает реализму то, нужно шоб все как в жизни было! съел прокисшую капусту и дрищещ потом двое игровых суток в кустах, пока бусурмане доедают твою кобылу

15
Кей Овальд

Вставлять такое в игру с открытым миром просто безумие.

6
Аристов--Черный

Ох, девки хороши! Сохранился шнапсом и налетай:)

4
real19911

ахахаххахахахааааа, я на выходных второй день шнапсом сохраняюсь, жаль девок рядом нет:D

-2
ПустошМохаве real19911

тебя случаем не Ярослав звать? А то у нас сваршик хз где!

0
Unicorling

В первой части я ставил только мод на точку дял лука, тут наверно так же поступлю когда соберусь играть

2
вупсич пупсич

А сейчас можно включить выключить прицел в настройках. Моды наделали кто элементарно не зашли в настройки.

А так я ставлю то сохранения.

-3
ЮрецОдесса вупсич пупсич

Точка не показывает на луке. Я нашёл эту настройку, включил и нет точки. Когда просто бегаю она есть, а переключаю на лук точки нет.

3
вупсич пупсич ЮрецОдесса

е мае

-3
DarkNezias_Gebeine

ЖЕНСКИЙ НУД МОД БЫ СКОРЕЕ.

и да .. РУКИ НА СТОЛ!

2
Dementor

Не востребована игроками задумка игроделов с извращенными сохранениями)

2
WerGC

это самый нужный мод

1
My life is a game

В чем разница между модами в описании?

0
Mihanbo

нужен мод для полноценного кекса и на черный экран(((

0
211186

Не интересно так играть вообще

0
Mankar Camoran

Как насчет third person mod? К первой был, но кривой, может, тут сделают лучше.

-1
SVolf

Да не будет мода на 3 лицо, там буквально анимаций под это нет. Как пример - киберпанк. Сколько уже пытаются моддеры сделать 3 лицо, а так ни у кого и не вышло. Потому что анимация модельки этого не предполагает, да и логика перемещения от 1 и от 3 лица отличается.

Я только GTA 5 и RDR 2 могу вспомнить, где можно бесшовно 1 и 3 лицо переключать

0
mihmih150klin SVolf

фоллауты ещё

0
Пользователь ВКонтакте

Ещё до выхода игры // Alexander Sbercotoff

-1
goodneighbor

Вавра, как всегда, навалил духоты и рутины вместо интересного геймплея. Как и с первой частью лучше годик подождать пока появятся интересные моды и дополнения.

-1
real19911

моддеры добрые люди, я бы вам поднакинул модов на их месте))))

-1
itzendixog

Опять мод на убийство игрового процесса? Просто в первой части все так же жаловались, в итоге за 50 часов сохранялся шнапсом максимум раз 2-3, кровати же везде, логика крайне понятна: день прошел, квесты выполнять низя, пошел спать, сохранился и дальше по квестам.

-1
Лидер 666 Racist

Кровати не все же подходят, ну точнее только те где аренда или твое временное жилье, или у того же кузница, опять же он выделил тебе комнату с сундуком

0
real19911

офигенное начало! просто топ, девки топ, все топ, я только сейчас глянул, вот это у нее грудя....в самой игре в экшен сцене не сильно разглядел еще и субтитры

-1
Аристов--Черный

- "Капитан, почему вы пялитесь на мой зад?"

- "Субтитры читаю."

3
Bambaleila

Да будет нытье в комментах как же в играх все сложно.

-1
Котян Сутоевич

Это же PG, тут постоянно нытьё и истерики по любому поводу).

1
2dspace

Такой мод убивает экстрим в игре и ломает баланс. Неспроста у шнапса есть эффект алко. Ты не будешь его абьюзить, особенно, если через билд Ведьмака играешь. Кроме того он побуждает заниматься травничеством и алхимией, да и торговлей, ибо шнапс хорошую стоимость имеет. Там же все взаимосвязанно в игре.

-1
Димка Ребров

Не та игра, где нельзя спокойно сохранять процесс, если это была бы коридорная, по типу девил мей края, а тут ты похерить пол часа игры можешь, смысл от такого экстрима, если он нужен 1 человеку из 100?

1
Janekste

Согласен. Всё так. Кого эта механика бесит, тем людям просто не нравится игра. Вот и всё. Так сказать, играют через силу.

-1
Janekste Димка Ребров

Похерил время? Ты серьёзно? Если для тебя важно ВРЕМЯ, а не удовольствие от процесса, тогда зачем ты в принципе играешь в игру? Тем более, что игра очень сильно нелинейна. Откатился на пол часа назад, значит переиграл ситуацию иначе. Это очень крутая фича. Шнапс гораздо круче как механика, чем система "спама сохранениями\загрузками"... И в целом данная механика прекрасно себя зарекомендовала ещё со времён старых Resident Evil. Тут тоже самое, только через Шнапс. Считаю механику эпически крутой.

смысл от такого экстрима, если он нужен 1 человеку из 100?

Расскажи это миллионам фанатиков Дарк Соулсов... там вообще сохранения только у РЕДКИХ костров. Механику редких сохранений любят десятки миллионов геймеров по факту. Шнапс очень крутая тема. Довольны миллионы.

А вот те, кому оно НЕ нравится, на самом деле в меньшинстве. Кричат громко. Но по факту задай себе вопрос. В игру поиграют миллионы - сколько человек из миллиона скачают мод на сохранения без шнапса? Да таких людей по факту единицы из миллионов поигравших. Процент очень маленький. Потому что большинство устраивают подобные механики. Точка.

-2
Темный-Властелин

казуальщики, что с них взять

-1
Razox

Прошел спокойно первую часть без этого мода, да и шнабсом практически не пользовался.

-1
Lvinomord

Не знаю как во второй части, но в первой с этим вообще не было проблем.Как только бабки появляются,то без всяких проблем можно этим шнапсом хоть заливаться.А кто алхимик,то уж тем более....

-2
Sefast

Я вчера прост травок насобирал и за 10 минут сварил се 14 спасительных шнапсов за бесплатно

-1
Mankar Camoran Sefast

Круто. Мне бы хватило на 14 минут игры.

-3
Джон Сноу 2

Одно дело стрелялка, другое - РПГ.

0
Great-777

Да там же сохранения на каждом шагу. Хочешь поспи, хочешь шнапсов накупи/скрафть/укради, постоянно автосейвы, есть кнопка сохраниться при выходе из игры без шнапса. Как местные нытики в классические GTA играли? Там вообще сейв только дома и все.

-2
SVolf
Как местные нытики в классические GTA играли?

А многие и не играли. Очень много людей, для которых первая GTA - 5. А там оказуалено все что можно, вплоть до возможности пропустить сюжетную миссию, после нескольких провалов подряд

2
Janekste

Как и в оригинальной игре, мод на бесконечные сохранения самый не нужный для меня. Система шнапса мне нравится гораздо больше. Чем-то напоминает прекрасные японские игры с расходниками на количество сохранений... скажем как в Resident Evil старых, когда тебе для пишущей машинки требуется лента, чтоб сохраниться. Этот механизм учит аккуратно играть, досконально изучать геймплейные механики и не лезть на пролом просто так. Вообщем прекрасная механика ещё со времён Resident Evil. Я очень рад, что в Kingdom Come 2 нечто похожее сделали через шнапс. Разрабы молодцы!

Хотелось бы почаще подобные механики сохранения видеть в западных играх. Но к сожалению такое обычно вижу в основном у японцев. Это печально.

-3
Sevasibor

который нафиг не нужен, ибо пошел в лес, травы нарвал и скрафтил кучу зелье,в и все это за 15 минут когда нас в открытый мир уже отпускают

-6
Лидер 666 Racist

Играю по харду, с 1-2 швапсами в кармане

-1
real19911

как такую игру можно ломать? ну дали пинды, значит что то делаешь не так, в другой раз получится по другому, но не ф5 же....минусы поехали от рукожопов

-9