Как и у оригинальной игры, самым популярным модом для Kingdom Come: Deliverance 2 стал мод на бесконечные сохранения

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся лишь вчера, однако игра уже получила десятки различных модов.
Тем не менее, как и в случае с оригинальной игрой, одним из самых востребованных остается мод на бесконечные сохранения - он убирает необходимость в "Спасительном шнапсе" и позволяет пользователю сохранять игру без ограничений. На портале Nexusmods данную модификацию скачали уже более 10 тысяч раз.
Мод на бесконечные сохранения доступен на нашем сайте, в двух различных вариантах исполнения:
картинка намекает что это не самый популярный мод будет
скоро порн игра будет там 😂
;-)))
а этот старый чешский шизофреник оставил эту сомнительную фичу?
писять-какать хоть не надо? а то реализьму захотелося, сил нет
Хорошо что лошадь заправлять не надо
зная вавру я мягко говоря удивлен. не хватает реализму то, нужно шоб все как в жизни было! съел прокисшую капусту и дрищещ потом двое игровых суток в кустах, пока бусурмане доедают твою кобылу
Вставлять такое в игру с открытым миром просто безумие.
Ох, девки хороши! Сохранился шнапсом и налетай:)
ахахаххахахахааааа, я на выходных второй день шнапсом сохраняюсь, жаль девок рядом нет:D
тебя случаем не Ярослав звать? А то у нас сваршик хз где!
В первой части я ставил только мод на точку дял лука, тут наверно так же поступлю когда соберусь играть
А сейчас можно включить выключить прицел в настройках. Моды наделали кто элементарно не зашли в настройки.
А так я ставлю то сохранения.
Точка не показывает на луке. Я нашёл эту настройку, включил и нет точки. Когда просто бегаю она есть, а переключаю на лук точки нет.
е мае
ЖЕНСКИЙ НУД МОД БЫ СКОРЕЕ.
и да .. РУКИ НА СТОЛ!
Не востребована игроками задумка игроделов с извращенными сохранениями)
это самый нужный мод
В чем разница между модами в описании?
нужен мод для полноценного кекса и на черный экран(((
Не интересно так играть вообще
Как насчет third person mod? К первой был, но кривой, может, тут сделают лучше.
Да не будет мода на 3 лицо, там буквально анимаций под это нет. Как пример - киберпанк. Сколько уже пытаются моддеры сделать 3 лицо, а так ни у кого и не вышло. Потому что анимация модельки этого не предполагает, да и логика перемещения от 1 и от 3 лица отличается.
Я только GTA 5 и RDR 2 могу вспомнить, где можно бесшовно 1 и 3 лицо переключать
фоллауты ещё
Ещё до выхода игры // Alexander Sbercotoff
Вавра, как всегда, навалил духоты и рутины вместо интересного геймплея. Как и с первой частью лучше годик подождать пока появятся интересные моды и дополнения.
моддеры добрые люди, я бы вам поднакинул модов на их месте))))
Опять мод на убийство игрового процесса? Просто в первой части все так же жаловались, в итоге за 50 часов сохранялся шнапсом максимум раз 2-3, кровати же везде, логика крайне понятна: день прошел, квесты выполнять низя, пошел спать, сохранился и дальше по квестам.
Кровати не все же подходят, ну точнее только те где аренда или твое временное жилье, или у того же кузница, опять же он выделил тебе комнату с сундуком
офигенное начало! просто топ, девки топ, все топ, я только сейчас глянул, вот это у нее грудя....в самой игре в экшен сцене не сильно разглядел еще и субтитры
- "Капитан, почему вы пялитесь на мой зад?"
- "Субтитры читаю."
Да будет нытье в комментах как же в играх все сложно.
Это же PG, тут постоянно нытьё и истерики по любому поводу).
Такой мод убивает экстрим в игре и ломает баланс. Неспроста у шнапса есть эффект алко. Ты не будешь его абьюзить, особенно, если через билд Ведьмака играешь. Кроме того он побуждает заниматься травничеством и алхимией, да и торговлей, ибо шнапс хорошую стоимость имеет. Там же все взаимосвязанно в игре.
Не та игра, где нельзя спокойно сохранять процесс, если это была бы коридорная, по типу девил мей края, а тут ты похерить пол часа игры можешь, смысл от такого экстрима, если он нужен 1 человеку из 100?
Согласен. Всё так. Кого эта механика бесит, тем людям просто не нравится игра. Вот и всё. Так сказать, играют через силу.
Похерил время? Ты серьёзно? Если для тебя важно ВРЕМЯ, а не удовольствие от процесса, тогда зачем ты в принципе играешь в игру? Тем более, что игра очень сильно нелинейна. Откатился на пол часа назад, значит переиграл ситуацию иначе. Это очень крутая фича. Шнапс гораздо круче как механика, чем система "спама сохранениями\загрузками"... И в целом данная механика прекрасно себя зарекомендовала ещё со времён старых Resident Evil. Тут тоже самое, только через Шнапс. Считаю механику эпически крутой.
Расскажи это миллионам фанатиков Дарк Соулсов... там вообще сохранения только у РЕДКИХ костров. Механику редких сохранений любят десятки миллионов геймеров по факту. Шнапс очень крутая тема. Довольны миллионы.
А вот те, кому оно НЕ нравится, на самом деле в меньшинстве. Кричат громко. Но по факту задай себе вопрос. В игру поиграют миллионы - сколько человек из миллиона скачают мод на сохранения без шнапса? Да таких людей по факту единицы из миллионов поигравших. Процент очень маленький. Потому что большинство устраивают подобные механики. Точка.
казуальщики, что с них взять
Прошел спокойно первую часть без этого мода, да и шнабсом практически не пользовался.
Не знаю как во второй части, но в первой с этим вообще не было проблем.Как только бабки появляются,то без всяких проблем можно этим шнапсом хоть заливаться.А кто алхимик,то уж тем более....
Я вчера прост травок насобирал и за 10 минут сварил се 14 спасительных шнапсов за бесплатно
Круто. Мне бы хватило на 14 минут игры.
Одно дело стрелялка, другое - РПГ.
Да там же сохранения на каждом шагу. Хочешь поспи, хочешь шнапсов накупи/скрафть/укради, постоянно автосейвы, есть кнопка сохраниться при выходе из игры без шнапса. Как местные нытики в классические GTA играли? Там вообще сейв только дома и все.
А многие и не играли. Очень много людей, для которых первая GTA - 5. А там оказуалено все что можно, вплоть до возможности пропустить сюжетную миссию, после нескольких провалов подряд
Как и в оригинальной игре, мод на бесконечные сохранения самый не нужный для меня. Система шнапса мне нравится гораздо больше. Чем-то напоминает прекрасные японские игры с расходниками на количество сохранений... скажем как в Resident Evil старых, когда тебе для пишущей машинки требуется лента, чтоб сохраниться. Этот механизм учит аккуратно играть, досконально изучать геймплейные механики и не лезть на пролом просто так. Вообщем прекрасная механика ещё со времён Resident Evil. Я очень рад, что в Kingdom Come 2 нечто похожее сделали через шнапс. Разрабы молодцы!
Хотелось бы почаще подобные механики сохранения видеть в западных играх. Но к сожалению такое обычно вижу в основном у японцев. Это печально.
который нафиг не нужен, ибо пошел в лес, травы нарвал и скрафтил кучу зелье,в и все это за 15 минут когда нас в открытый мир уже отпускают
Играю по харду, с 1-2 швапсами в кармане
как такую игру можно ломать? ну дали пинды, значит что то делаешь не так, в другой раз получится по другому, но не ф5 же....минусы поехали от рукожопов