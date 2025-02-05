Как и у оригинальной игры, самым популярным модом для Kingdom Come: Deliverance 2 стал мод на бесконечные сохранения

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся лишь вчера, однако игра уже получила десятки различных модов.

Тем не менее, как и в случае с оригинальной игрой, одним из самых востребованных остается мод на бесконечные сохранения - он убирает необходимость в "Спасительном шнапсе" и позволяет пользователю сохранять игру без ограничений. На портале Nexusmods данную модификацию скачали уже более 10 тысяч раз.

Мод на бесконечные сохранения доступен на нашем сайте, в двух различных вариантах исполнения: