Как и в оригинальной игре, в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет завести и дрессировать собаку

Недавно состоялся выход нового выпуска журнала PC Gamer, в рамках которого создатели Kingdom Come: Deliverance 2 поделились новыми деталями из предстоящей игры.

Стало известно о том, что в сиквеле, как и в оригинальной игре, можно будет завести и дрессировать собаку. На данный момент нет информации о том сможет ли пёс полноценно принимать участие в боях вместе с Генри. Тем не менее, в игре так же будут встречаться и другие домашние животные, а в лесах можно будет поохотиться на кабанов, кроликов или оленей.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.