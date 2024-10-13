Как и в оригинальной игре, в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет завести и дрессировать собаку

Недавно состоялся выход нового выпуска журнала PC Gamer, в рамках которого создатели Kingdom Come: Deliverance 2 поделились новыми деталями из предстоящей игры.
Стало известно о том, что в сиквеле, как и в оригинальной игре, можно будет завести и дрессировать собаку. На данный момент нет информации о том сможет ли пёс полноценно принимать участие в боях вместе с Генри. Тем не менее, в игре так же будут встречаться и другие домашние животные, а в лесах можно будет поохотиться на кабанов, кроликов или оленей.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В первой части тоже можно было
Я в первой части собаку где-то потерял и и так и не нашёл. Наверно и за модов, хотя не так много их там было.
В первой части собакен сваливает от тебя если ты им не занимаешься обратно к мельнику, точнее даже к Терезе. Плюс если псина привязана к игроку, то отображается на карте. (Бывало что этот барбос просто застревал в дереве) НУжно подождать какое то время, потом вернутся к Терезе, и спросить про блохастого, что, якобы снова хочешь взять его с собой. И все. Собака снова не дает скучать.
Та нет все проверял, и занимался собакой. Читал что и за модов пропадает собака. А что бы вернуть надо было загружать до момента когда она еще была. Ну я тогда уже много прошёл.
Надеюсь хоть дадут квест из первой части завершить..)
вот это новости! прям ВАУ!
А жену? // Саня Мельник
Интересно, что Вавра kingdom come релизал в 2018 когда rdr 2 релизнули который игрой года вполне заслуженно стал а теперь вторую часть к релизу готовит в год когда угта 6 вроде как выйдет… релизнул бы в этом году - на изи собрал бы все на свете заслуженные награды а в след году кокстар угта свою проплатит и нубасики которые не знают что такое настоящее гта восхвалят игрулю до небес… очень жаль что такая игра шикарная как kingdom come может вновь не получить многих заслуженных наград
Если в следующем году выйдет и KCD 2 и ЖЫТЫА VI. Я буду голосовать за первую, так как в первой не будет повесточного гумна