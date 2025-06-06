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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 475 оценок

Кат-сцены в Kingdom Come: Deliverance 2 снимают средневековые операторы

Simple Jack Simple Jack

Kingdom Come: Deliverance 2 не перестает удивлять своими пасхалками и забавными моментами. Экшен раскрылся благодаря модификациям, и геймеры смогли отыскать забавную пасхалку, которую оставили разработчики.

Если использовать мод на свободную камеру в кат-сцене с девушками у водоема, то можно обнаружить забавную деталь. Оказывается, что в Kingdom Come: Deliverance 2 есть специальная съемочная группа. За кат-сцены в экшене можно благодарить средневекового оператора.

Авторы KCD 2 часто оставляют различные пасхалки в игре. Геймеры уже обнаружили в экшене пролетающий в небе самолет, а также самого Геральта из Ривии.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Tiger Goose
За кат-сцены в экшене можно благодарить средневекового оператора.

Удивительный случай небывалого долголетия. Ещё и профессию освоил за несколько веков до её официального появления.

Nodas
профессию освоил за несколько веков до её официального появления

Что поделаешь раз попаданец из будущего