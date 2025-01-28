Кинематографичный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 знакомит игроков с суровыми и эпичными буднями в средневековье

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили захватывающий CGI-трейлер, демонстрирующий все сложности жизни в средневековой Богемии. Герой игры, Индржих, снова оказывается в эпицентре войн, интриг и суровой реальности XV века. Трейлер показывает, как быстро может измениться жизнь: от шумного праздника до разрушительного сражения.

В Kingdom Come: Deliverance 2 игроки вновь примерят роль простого парня, который оказывается втянут в вихрь событий, способных изменить судьбу королевства. История о предательстве, возмездии и самопознании приведёт его от скромной кузницы к королевскому двору. Открытый мир средневековой Европы подарит захватывающие приключения, где каждый город, лес или поле скрывает уникальные события и неожиданные встречи. Продолжение обещает сделать основной упор на общий масштаб открытого мира и разнообразие активностей, как побочных, так и основных.

За несколько недель до выхода игра столкнулась с необоснованной критикой. Часть геймеров начала обвинять разработчиков в том, что Kingdom Come: Deliverance 2 якобы изменит свою концепцию реализма и поддастся модным трендам. Ситуация накалилась настолько, что геймдизайнер Даниэль Вавра лично выступил, чтобы развеять слухи. Он заверил игроков, что игра сохранит свою историческую достоверность и останется верной духу оригинала.

Тем временем разработчики поделились новыми подробностями о саундтреке игры, подчеркнув, какую важную роль он сыграет в передаче атмосферы. Подробнее об этом можно узнать в отдельном посте.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.