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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 506 оценок

Кинематографичный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 знакомит игроков с суровыми и эпичными буднями в средневековье

Gutsz
Новости

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили захватывающий CGI-трейлер, демонстрирующий все сложности жизни в средневековой Богемии. Герой игры, Индржих, снова оказывается в эпицентре войн, интриг и суровой реальности XV века. Трейлер показывает, как быстро может измениться жизнь: от шумного праздника до разрушительного сражения.

В Kingdom Come: Deliverance 2 игроки вновь примерят роль простого парня, который оказывается втянут в вихрь событий, способных изменить судьбу королевства. История о предательстве, возмездии и самопознании приведёт его от скромной кузницы к королевскому двору. Открытый мир средневековой Европы подарит захватывающие приключения, где каждый город, лес или поле скрывает уникальные события и неожиданные встречи. Продолжение обещает сделать основной упор на общий масштаб открытого мира и разнообразие активностей, как побочных, так и основных.

За несколько недель до выхода игра столкнулась с необоснованной критикой. Часть геймеров начала обвинять разработчиков в том, что Kingdom Come: Deliverance 2 якобы изменит свою концепцию реализма и поддастся модным трендам. Ситуация накалилась настолько, что геймдизайнер Даниэль Вавра лично выступил, чтобы развеять слухи. Он заверил игроков, что игра сохранит свою историческую достоверность и останется верной духу оригинала.

Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2

Тем временем разработчики поделились новыми подробностями о саундтреке игры, подчеркнув, какую важную роль он сыграет в передаче атмосферы. Подробнее об этом можно узнать в отдельном посте.

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли ключевую роль саундтрека и особенности его создания

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

23
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Abramski90

Прикольный трейлер))

14
Kobayashi_Rindo

Атмосферненько получилось, мне понравилось

4
Cimeries666

как же я ее жду

2
PanKotovsky

Че-то у него рожа какая-то кривая в этом ролике...

1
trueseva

Рыбий глаз, неужели не видно

3
Egumis

Четко

1
Arthas930

показали то чего в игре не бует, а именно: нормальной экшеновой боевки

1
Goodvini

Забавно, но это слабоумное выражение лица Индржика улыбает еще с первой яасти))

0
anarchy6131

Ремонтяш вообще молодец, задаст жару

0
Котян Сутоевич

Ахаха. Немного похож, угу).

0
WerGC

еще забыли что можно напиться (три вещи в средневековье убивать,трах-ся и напиваться)

ps сейчас играю в первую и охреневаю как все здорово

0
Мама Стифлера

Это наверно единственная игра, где графика в катсценах хуже чем в геймплее

-5
Леший3

💩💩💩

-6
Great-heartedElio

Да уж, был бы там такой графон. Но по сути будет достаточно всратенький :(

-7
Glodus Muspell

Не Индржих, а Индрих или Генри

-10