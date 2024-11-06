Kingdom Come: Deliverance 2 будет хорошо работать даже на картах уровня RTX 3050

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse Studios, во время вчерашнего стрима сообщила, что информация по поводу системных требований второй части появится ближе к концу года. Разработчики утверждают, что игра уже отлично работает, да и сами они многому научились после выхода Kingdom Come: Deliverance, так что в этом плане игроки должны быть приятно удивлены.

По словам Тобиаса Штольц-Цвиллинга (Tobias Stolz-Zwilling), PR-менеджера Warhorse Studios, дома у него стоит RTX 3050, и игра работает очень плавно.

Думаю, люди будут очень удивлены тем, на каких компьютерах можно запустить игру».

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля на ПК и консолях PS5 и XSX/X.