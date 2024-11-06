Kingdom Come: Deliverance 2 будет хорошо работать даже на картах уровня RTX 3050

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse Studios, во время вчерашнего стрима сообщила, что информация по поводу системных требований второй части появится ближе к концу года. Разработчики утверждают, что игра уже отлично работает, да и сами они многому научились после выхода Kingdom Come: Deliverance, так что в этом плане игроки должны быть приятно удивлены.
По словам Тобиаса Штольц-Цвиллинга (Tobias Stolz-Zwilling), PR-менеджера Warhorse Studios, дома у него стоит RTX 3050, и игра работает очень плавно.
Думаю, люди будут очень удивлены тем, на каких компьютерах можно запустить игру».
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля на ПК и консолях PS5 и XSX/X.
А что РТХ 3050 уже прям древняя очень? Мне казалось она еще 1-2 года должна все тянуть
Очень смешно)) Мне кажется, она ничего не тянула на момент выхода, как и ВСЕ карты 50й серии.
Читаю такие комменты и не понимаю, отчего тогда ПК бояре гонят на консоли, что там устаревшее железо)
Ну я нуб в комплектующих, не вижу разницы между 3050 и 3060
Сам просто заказал сборку, попросил чтобы тянуло все 2-3 года, поставили 4070
Просто оцениваю если 4 это текущее поколение, а 3 это предыдущее, то оно не должно наверное быть как небо и земля
Ну так-то 3060 хотя бы игровая карта, для 1080p, а 3050 вообще непонятный огрызок, как и все 50е собственно. А вот 4070 и 3050 это действительно, как небо и земля))
Эм, как бы я не боярин с 90 серией, но 50 и 50ti всегда были затычками лоу сегмента. Бюджетные сборки это минимум с 60 серии уже. 4070 сейчас это уже крепкий середняк, даже чуть выше. Вот на ней еще годика 3 можно попердеть.
ДАЖЕ на картах прошлого поколения, вот это щедрость
Так 3050 это почти офисная затычка, конечно щедрость, зачем на этой карте играть в игры? Вот если бы написали про 3070, тогда да. Тут уже надо задуматься, будет ли в ней приличный графон в таком случае.
Многие еще на 10/20 серии сидят так то.
Ну так даже 1070 по производительности лучше 3050, я то писал именно про 50ю линейку, а не в целом про поколение.
"На удивление хорошо" ©
Но они и схитрили, на каких компуторах можно запустить. Кукурузис тоже запускался на атлон хр. и 6600 гф
Запустить то запустится...
Они, кстати, отказались от Дуни на фоне массовых отказов предварительных заказов.
Инфу в студию, клоун. Это скорее петушня "инсайдеры" "разнюхали", а хомячье и радо любой Негативной новости- ее они принимают на веру сразу.
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защиты не будет https://store.steampowered.com/app/1771300/Kingdom_Come_Deliverance_II/
Что значит "даже"? Я понял бы, если речь о рекомендованных,но тут речь об обычном запуске. Что там нам за некстген обещают или же речь опять о посредственной оптимизации?
Смищно
"очень плавно" это 30-40 кадров?
И в 720р!))
Так запустится, можно даже поковырять леса, а заедешь в город и будет вам 15фепесов)
Да вы, батенька, оптимист!
Не верим! Но потом проверим!!!)
Даже?! Пусть оптимизацию делают, а не наглеют
А с чего бы второму Кингдому,неработать хорошо на 3050,движок то игре неменяли я даже неудивлюсь,что ее на 1060 или 1050,спокойно можно будет пройти.
И чего в этом году не выпустили раз все так хорошо? Реально Dragon Age испугались? Вышла бы в этом году, могла быть серьезным конкурентом для игры года.
Скорее пожалели- выйди она в этом году это была бы 101% игра года, мартышку с легкостью бы подвинула.