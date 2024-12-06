Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5

Поскольку Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет всего через пару месяцев, разработчик Warhorse Studios раскрыл технические подробности для каждой платформы. В дополнение к системным требованиям версии для ПК также были раскрыты целевые показатели производительности и разрешения на консолях.

Как сообщалось ранее, в открытом мире экшена RPG будут доступны режимы Качество и Производительность на PS5 и Xbox Series X, которые будут запускать игру в разрешении 4K/30 FPS и 1440p/60 FPS соответственно, в то же время заявлена поддержка VRR (конечно, если у вас есть совместимый дисплей).

На Xbox Series S, тем временем, игра будет работать в разрешении 1080p и 30 FPS, а на PS5 Pro она будет иметь режим Pro, который будет работать в разрешении 4K и 60 FPS, масштабируемый с помощью PSSR.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.