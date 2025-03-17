Kingdom Come: Deliverance 2 была переосмыслена с использованием изометрической камеры

В последние годы изометрическая камера вновь стала популярной, если когда-либо она и покидала этот жанр.

Baldur's Gate 3, вероятно, является ярким примером её использования, но такие проекты, как Hades, Disco Elysium и Path of Exile 2, также демонстрируют виртуозное применение этой техники.

Единственная игра, которая не нуждалась в изометрической камере, — это ранний претендент на звание «Игра года» Kingdom Come: Deliverance 2. Однако, хотя камера и не была нужна, это не помешало одному игроку использовать её с невероятным успехом.

Новый облик Kingdom Come: Deliverance 2 впервые был опубликован на сабреддите игры пользователем Merinid.

Действие клипа разворачивается в городе Куттенберг, Генрих прогуливается по грязным улицам, участвует в драках со стражниками и жителями города, комично спасается от неприятностей и незаметно душит ничего не подозревающего горожанина, после чего уходит, садится на лошадь и уморительно вылетает из седла.