Kingdom Come: Deliverance 2 была переосмыслена с использованием изометрической камеры

В последние годы изометрическая камера вновь стала популярной, если когда-либо она и покидала этот жанр.
Baldur's Gate 3, вероятно, является ярким примером её использования, но такие проекты, как Hades, Disco Elysium и Path of Exile 2, также демонстрируют виртуозное применение этой техники.
Единственная игра, которая не нуждалась в изометрической камере, — это ранний претендент на звание «Игра года» Kingdom Come: Deliverance 2. Однако, хотя камера и не была нужна, это не помешало одному игроку использовать её с невероятным успехом.
Новый облик Kingdom Come: Deliverance 2 впервые был опубликован на сабреддите игры пользователем Merinid.
Действие клипа разворачивается в городе Куттенберг, Генрих прогуливается по грязным улицам, участвует в драках со стражниками и жителями города, комично спасается от неприятностей и незаметно душит ничего не подозревающего горожанина, после чего уходит, садится на лошадь и уморительно вылетает из седла.
Если и есть что-то более убогое чем изометрическая камера, так это только фиксированная камера. Это тоже самое, что ездить на механике оправдывая это тем, что на ней якобы лучше динамика и "чувство" автомобиля, но по факту всё исходит только из-за ограничений, бюджета в случае автомобилей и технических в случае игр. В общем не спроста и то и другое практически исчезло, став сугубо нишевым фетишем
Школота необразованная! не понимая чем механика лучше за автомат, а тем что на механике бывает даже расход поменьше и еще выехать можно там где автоматом не как, и это еще не все достоинства механики! и ее до сих пор ставят массово и даже в гиперкары.
Автомат удобней как не крути бро.
Ну удобней и легче я не спорю, и то это дело привычки! я знаю многих которые автомат терпеть не могут! и с механикой до сих пор тачки выпускают от самого дешевого до самого дорогого класса авто.
Вот в это я бы поиграл)
В этом безусловно что то есть, но локации и в целом уровни не созданы в угоду такого геймплея, поэтому это максимум забава на 5 минут, может на 10.
Угу попробуй найти на полке хлеб и колбасу с такой камерой )))
Хорошо.
Эм нет. // Артём Савельев