Kingdom Come: Deliverance 2 была вдохновлена Morrowind и Oblivion

Если вы случайно начали играть в Kingdom Come: Deliverance 2, у вас могло возникнуть ощущение, что перед вами ролевая игра "старой школы", что-то вроде, например, Oblivion или Morrowind. В беседе с GamesRadar старший дизайнер игры Ондржей Биттнер заявил, что это новое приключение Генри намеренно основано на тех старых видеоиграх.

"Я больше люблю Morrowind", - говорит Биттнер, добавляя, что "большинству наших дизайнеров уже за 30 и 40, так что эти игры оказали на нас большое влияние". Так что, естественно, эти классические игры стали большой отправной точкой для Kingdom Come: Deliverance 2.

"Мгновенное удовлетворение в играх стало проблемой", - говорит Биттнер, объясняя, что многие игры постоянно стремятся атаковать чувства игроков информацией, стимулами и подсказками. Это не подход Warhorse: "Мы возвращаемся к истокам ролевых игр, суть которых в том, что вы можете делать все, что хотите, и, возможно, следовать основному сюжету".

Отсутствие руководства "может создать проблемы с игроками молодого поколения", - утверждает Биттнер. "Они могут сказать: "Я не знаю, куда идти", - а вы уже подумали, куда идти? Если я скажу вам, куда идти, это будет уже не так весело, правда?"

"Мы хотели сделать механику более доступной, - говорит Биттнер, - чтобы она была сложной, но не настолько, чтобы игроки даже не знали, что делать". Это значит, что вы сможете начать исследовать Богемию в Kingdom Come: Deliverance 2, не столкнувшись с большими трудностями. Кроме того, есть персонаж - Бара - который был разработан как "дорожный знак" для игроков, которые уже не знают, что им нужно делать.