Kingdom Come: Deliverance 2 была вдохновлена Morrowind и Oblivion

Если вы случайно начали играть в Kingdom Come: Deliverance 2, у вас могло возникнуть ощущение, что перед вами ролевая игра "старой школы", что-то вроде, например, Oblivion или Morrowind. В беседе с GamesRadar старший дизайнер игры Ондржей Биттнер заявил, что это новое приключение Генри намеренно основано на тех старых видеоиграх.
"Я больше люблю Morrowind", - говорит Биттнер, добавляя, что "большинству наших дизайнеров уже за 30 и 40, так что эти игры оказали на нас большое влияние". Так что, естественно, эти классические игры стали большой отправной точкой для Kingdom Come: Deliverance 2.
"Мгновенное удовлетворение в играх стало проблемой", - говорит Биттнер, объясняя, что многие игры постоянно стремятся атаковать чувства игроков информацией, стимулами и подсказками. Это не подход Warhorse: "Мы возвращаемся к истокам ролевых игр, суть которых в том, что вы можете делать все, что хотите, и, возможно, следовать основному сюжету".
Отсутствие руководства "может создать проблемы с игроками молодого поколения", - утверждает Биттнер. "Они могут сказать: "Я не знаю, куда идти", - а вы уже подумали, куда идти? Если я скажу вам, куда идти, это будет уже не так весело, правда?"
"Мы хотели сделать механику более доступной, - говорит Биттнер, - чтобы она была сложной, но не настолько, чтобы игроки даже не знали, что делать". Это значит, что вы сможете начать исследовать Богемию в Kingdom Come: Deliverance 2, не столкнувшись с большими трудностями. Кроме того, есть персонаж - Бара - который был разработан как "дорожный знак" для игроков, которые уже не знают, что им нужно делать.
Считаю, что у Киндом Кам 2 самое лучшее вступление. Просто на интуитивном уровне дает понять где заканчивается вступление и где уже начинается открытый мир. чисто эстетическое удовольствие получаешь как филигранно из князей обратно в грязь макают, чтобы ты заново репутацию в новой игре поднимал)
пока единственная претензия это слишком порезанная боевка. Немножко убилась система прогрессии из первой, что кроме твоих кликов есть еще барьер по опыту, что высокоуровненные знают больше приемов и более профессиональны. здесь же ты начинаешь рубить всех с самого начала игры.
Было бы странно, если бы персонаж потерял навыки после первой части
Вот да. Сам пока не успел пройти далеко, зато успел поругать и отключить всюду в настройках и файлах размытие и блум (кто сказал разрабам, что это модно?). Но режиссура пролога понравилась. Динамично, и обучение так ненавязчиво вплетено в сюжет, и напоминание о событиях первой игры, и посмеяться успел, глядя, как Индржих с Птачеком шарахаются за бабами по камышам, и переживал, и потеря героем части прогресса, в принципе, нормально оправдана, хотя все еще в классических rpg-шных традициях: "Поскользнулся, упал, закрытый перелом, очнулся - гипс!". Хотя некоторые наверняка раскритикуют избыток "киношных" сцен. Но меня прямо увлекло.
Плюсую. Никакого кайфа в данжах и рейдах не осталось. Куча гайдов и модов с подсказками. И не дай бог ты без них, сразу кик. Вот в чём смысл идти на босса, где всё что ты делаешь, следуешь инструкции. Ни за спеллами следить не надо, ни с механикой спеллов разбираться.
И с квестами то же самое. Зачем мне десяток кв убей принеси поговори, если хочется 1 кв в котором есть сюжет, ребусы и поиск.
Интерфейс и инвентарь конечно просто шикарный, на обливион очень похож, опять же реакция НПС на различные действия и вид ГГ тоже очень схожа, ну и локации такие же красивые.
Вот никогда бы не подумал. Сначала решил что за основу взято Дюна 2 и Батлсити.
Игра просто бомба, играю и ненарадуюсь!!! Вот только суть спасительного шнапса убили разрабы, придумали в этот раз сохранить и выйти. То есть сохраняешься и тут же выходишь, потом сразу же загружаешься и всё, никакой шнапс в впринципе не нужен. И стоит он всего навсего 25 грошей за штуку, хотя в первой части стоил около 240 грошей. Думаю с патчем должны исправить, иначе неинтересно так конечно
Так вроде и в первой так было
Не-а
Функция «Сохранить и выйти» в Kingdom Come: Deliverance была добавлена в патче 1.3. С её помощью можно сохранить прогресс и выйти из игры.
Да-а
Я на хбоксе вот перепроходил первую часть, не было такого. Это ты скрин с ПК-версии скинул, там миллиард модов
гениальная игра , одна из лучших что выходили лет за 5 последних… Вавра гений, что мафию сделал гениальную (а ублюдочный гвноподвал13 все испоганил), что kc абсолютно уникальный в жанре… респект и уважение команде настоящих разрабов которые по прежнему демонстрируют что не все потеряно в индустрии
спаси нас Индро об этом нас умоляет трейлер игры в реальности же наш золотой спасатель всея Чехии шатается по улицам по ночам без факела и делает все кроме спасения чехов спит в хлеву со свиньями например где по словам ясного как весеннее солнце пана Птачека ему (нашему Индро) самое место и вот это очень АТМоФЭРНО Учись здалгер Ах Да Индро открыты любые двери ну те что отрыть он попытался были точно открыты это не ultima uderworld ascension но в сталкача даже этот уровень недосягаемо высок
"мгновенное удовлетворение - проблема". а еще проблема - отсутствие в кране горячей воды и понос по утрам, блин. разрабы, застрявшие в своем 2007м, реально думают, что мы соскучились по брождению по пустым локациям в поисках хоть какой-то зацепки? о, смотрите, персонаж-указатель, вау, какое революционное решение, аж олдскулы свело. они там, это, в пещере, что ли, сидели последние лет десять и не видели, как индустрия ушла вперед?
Ушла вперёд в плане продаивания хомячел и совсем уж детей. Я в эту игру не играл, а первую не осилил - не моё. Но, если люди хвалят, значит таки есть за что.
P.S. Есть кстати полно примеров, как индустрия местами даже деграднула. Раньше физика в играх зачётная была, с этим не боялись эсперементить.. Сравни ФарКрай второй и последующие Фэткраи, к примеру. "Ушла вперёд.." - Ага. Да. "Убежала" просто)
погоди, чел, так ты не играл, но уже экспертное мнение имеешь? "люди хвалят", ну офигеть аргумент. про фар край вообще мимо, причем тут "физика" к квестам без маркеров и унылому гринду? или ты думаешь, что разрабы kingdom come 2 такие, типа, "эй, давайте сделаем, как в фар крае 2, только без физики"? ну так это и есть деградация, когда разрабы копируют старые идеи, но даже их нормально реализовать не могут.
Не, ну смотри сам, что с того же 2006го годика изменилось? - Геймплей везде один и тот же.. Да, графоний стал современней, местами приятней и/или реалистичней, обёртки стали красивше. По-факту в геймплейном плане многое, если не почти всё, кроме совсем уж онлайн дрочева, ""королевских"" битв" там всяких стоит на месте, нет? Повествование не изменилось, монтаж не изменился, углы там всякие при заставках, "операторская работа", третье - первое лицо - ничего нового.. О каких "ушла" вперёд ты говоришь? Примеры..?
Вот именно - "копирут идеи" - сам же написал и, при этом, вроде бы считаешь, что "ушла игровая индастри вперёд". Она, братей, не вперёд ушла, а свернула по дорожке - "максимум - прибыль"
Почему Генерации Кадров нет и на роликах 30 FPS бред какой то