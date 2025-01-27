Kingdom Come: Deliverance 2 и Assassin's Creed Shadows расположились в топе предзаказов на PS5, несмотря на скандалы

Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows — две из самых обсуждаемых тем в игровой индустрии в последнее время. Хотя ожидалось, что их продажи пострадают из-за всех недавних разногласий, обе игры, похоже, показывает неплохие результаты. В PlayStation Store Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows входят в топ продаж.
Удивительно, но игроки также заинтересованы в покупке более дорогих изданий обеих этих игр. Так, золотое и делюкс издания KCD2 и AC Shadows попали в список лидеров продаж в PS Store.
Последний трейлер Assassin’s Creed Shadows привлек к ней внимание многих. Помимо споров о японской культуре, игра теперь выглядит весело с улучшенными боевыми приемами, паркуром и скрытностью и все еще может спасти Ubisoft от банкротства.
Что касается Kingdom Come Deliverance 2, то изначально вокруг неё были только восторженные возгласы. Споры начались, когда ее запретили в Саудовской Аравии за безнравственные сцены. В целом, предварительные обзоры были довольно позитивными, а продажи указывают на потенциальный хит.
В конечном счете, обе игры сейчас очень близки к релизу. Студии обеих игр будут надеяться на положительные результаты, особенно Ubisoft, которая очень быстро теряет в цене на акции и сталкивается с угрозой поглощения.
кто бы сомневался!
Скандалы только на pg
во во
Потом снова будут ныть, что юбисофт дерьмо под воокнуте делают... дерьмоеды блин
Kingdom Come Deliverance 2 нельзя дарить на ру акк в отличие от теней
А что на PS5 большой выбор игр для предзаказа?
Около 20 штук на сайте висят.
Надо брать ОБЯЗАТЕЛЬНО с топовыми скинами!
Да, уже взято
Вот это историчность, конечно...
Какая ещё историчность))))))))))))) в любом АС была подобная дичь
Ну, так по заверению продюсера или геймдизайнера (или какого-то другого "важного" чела...), когда надо оправдать наличие негра-самурая, ссылаются на историчность сами разработчики. Я и так понимаю, что это уже давно какая-то фэнтези поделка, а не Assassin’s Creed.
AC я думаю проплатил рекламу, а остальные честно борются за топ
Шэдоу в стиме тоже в топе желаемых, в 100-ых местах)
Пффф, скандал, да наличие «однополого приключения» сделало второму «Кингдому» хайп на уровне еблu с медведем-Халсином в BG3. И сделали её те, кто, несмотря на все оры, побегут, высунув язык, искать в игре это самое приключение.
а разговоров то было - я сказал купят вот итог.