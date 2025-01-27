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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 502 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 и Assassin's Creed Shadows расположились в топе предзаказов на PS5, несмотря на скандалы

monk70
Новости

Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows — две из самых обсуждаемых тем в игровой индустрии в последнее время. Хотя ожидалось, что их продажи пострадают из-за всех недавних разногласий, обе игры, похоже, показывает неплохие результаты. В PlayStation Store Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows входят в топ продаж.

Удивительно, но игроки также заинтересованы в покупке более дорогих изданий обеих этих игр. Так, золотое и делюкс издания KCD2 и AC Shadows попали в список лидеров продаж в PS Store.

Последний трейлер Assassin’s Creed Shadows привлек к ней внимание многих. Помимо споров о японской культуре, игра теперь выглядит весело с улучшенными боевыми приемами, паркуром и скрытностью и все еще может спасти Ubisoft от банкротства.

Что касается Kingdom Come Deliverance 2, то изначально вокруг неё были только восторженные возгласы. Споры начались, когда ее запретили в Саудовской Аравии за безнравственные сцены. В целом, предварительные обзоры были довольно позитивными, а продажи указывают на потенциальный хит.

В конечном счете, обе игры сейчас очень близки к релизу. Студии обеих игр будут надеяться на положительные результаты, особенно Ubisoft, которая очень быстро теряет в цене на акции и сталкивается с угрозой поглощения.

-6
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
UnbridledKillian

кто бы сомневался!

8
ViksOne

Скандалы только на pg

8
jax baron

во во

0
Max Rolens

Потом снова будут ныть, что юбисофт дерьмо под воокнуте делают... дерьмоеды блин

4
WerGC

Kingdom Come Deliverance 2 нельзя дарить на ру акк в отличие от теней

3
Генерал Анатолий

А что на PS5 большой выбор игр для предзаказа?

2
Шмоня Натанзон

Около 20 штук на сайте висят.

-4
Фризостат

Надо брать ОБЯЗАТЕЛЬНО с топовыми скинами!

1
chaospaladin

Да, уже взято

-4
Фризостат chaospaladin
1
RavinSakara

Вот это историчность, конечно...

0
Фризостат RavinSakara

Какая ещё историчность))))))))))))) в любом АС была подобная дичь

2
RavinSakara Фризостат

Ну, так по заверению продюсера или геймдизайнера (или какого-то другого "важного" чела...), когда надо оправдать наличие негра-самурая, ссылаются на историчность сами разработчики. Я и так понимаю, что это уже давно какая-то фэнтези поделка, а не Assassin’s Creed.

1
Темный-Властелин

AC я думаю проплатил рекламу, а остальные честно борются за топ

1
Шмоня Натанзон

Шэдоу в стиме тоже в топе желаемых, в 100-ых местах)

0
Алекс Рейлор

Пффф, скандал, да наличие «однополого приключения» сделало второму «Кингдому» хайп на уровне еблu с медведем-Халсином в BG3. И сделали её те, кто, несмотря на все оры, побегут, высунув язык, искать в игре это самое приключение.

-2
jax baron

а разговоров то было - я сказал купят вот итог.

-3