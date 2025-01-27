Kingdom Come: Deliverance 2 и Assassin's Creed Shadows расположились в топе предзаказов на PS5, несмотря на скандалы

Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows — две из самых обсуждаемых тем в игровой индустрии в последнее время. Хотя ожидалось, что их продажи пострадают из-за всех недавних разногласий, обе игры, похоже, показывает неплохие результаты. В PlayStation Store Kingdom Come Deliverance 2 и Assassin’s Creed Shadows входят в топ продаж.

Удивительно, но игроки также заинтересованы в покупке более дорогих изданий обеих этих игр. Так, золотое и делюкс издания KCD2 и AC Shadows попали в список лидеров продаж в PS Store.

Последний трейлер Assassin’s Creed Shadows привлек к ней внимание многих. Помимо споров о японской культуре, игра теперь выглядит весело с улучшенными боевыми приемами, паркуром и скрытностью и все еще может спасти Ubisoft от банкротства.

Что касается Kingdom Come Deliverance 2, то изначально вокруг неё были только восторженные возгласы. Споры начались, когда ее запретили в Саудовской Аравии за безнравственные сцены. В целом, предварительные обзоры были довольно позитивными, а продажи указывают на потенциальный хит.

В конечном счете, обе игры сейчас очень близки к релизу. Студии обеих игр будут надеяться на положительные результаты, особенно Ubisoft, которая очень быстро теряет в цене на акции и сталкивается с угрозой поглощения.