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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 591 оценка

Kingdom Come: Deliverance 2 и Marvel's Spider-Man 2 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 января по 4 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На первой строчке оказалась Kingdom Come: Deliverance 2 – экшен-RPG, которая еще даже не вышла, но уже собрала внушительное число предзаказов. Это говорит о высоком интересе аудитории к продолжению исторической ролевой игры от Warhorse Studios.

Marvel’s Spider-Man 2 тоже показал отличные результаты, несмотря на неоднозначные отзывы. Третье место заняла Sid Meier's Civilization VII, доказывая, что стратегия от Firaxis остается востребованной даже до релиза.

В пятерку лидеров также вошли Steam Deck и Red Dead Redemption 2, продолжающая стабильно продаваться спустя годы после выхода. Monster Hunter Wilds пока сохраняет сильные позиции, а серия Call of Duty представлена сразу двумя частями – современной и Black Ops 6.

Интересно, что в топ попала Hello Kitty Island Adventure – необычный симулятор жизни, который нашел свою аудиторию. Cyberpunk 2077 удерживает позиции, а вот Path of Exile 2 покинула десятку лидеров, опустившись до 12 места.

  1. Kingdom Come: Deliverance 2
  2. Marvel's Spider-Man 2
  3. Sid Meier's Civilization VII
  4. Steam Deck
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Monster Hunter Wilds
  7. Call of Duty
  8. Hello Kitty Island Adventure
  9. Cyberpunk 2077
  10. Call of Duty: Black Ops 6
5
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Всё как обычно и стабильно

2
SoRaS3

Одно другому не мешает.

0
Well-to-doAelinor

Распаковка игры пошла, ух ты😲 Стим

1
Лидер 666 Racist
0
Well-to-doAelinor Лидер 666 Racist

я всё! погнал..😲

1
My life is a game Well-to-doAelinor

пошла пошла)

0
ilya6969

топ торрента тоже возглавили

0
Лидер 666 Racist

Повезло что игра даже на 1050 запускается и играется, так что да, торенты будут ставить рекорды, хотя даже сталкер 2 качали хорошо, хоть игра и шла нормально только у обладателей норм пк

-1
My life is a game

нормально:)
из таких продаж следующее что может быть?

цива?авовед?асасин?атомфолл?

-1
Лидер 666 Racist

Ассасин конечно бро, он порвет все чарты нахрен в дребизки , прям как гг который разрушил храм на стриме , грядет новый император

-6
My life is a game Лидер 666 Racist

думаешь?я конечно купил по фулл прайсу, жду игру, но мне кажется если по плану надо 10 млн, то 4-6 млн соберет
ну тип не вау,но и не провал

-3
1barac9U7ada7

Marvel's Spider-Man 2 должен быть на первом месте! Самый известный супергерой в мире не должен уступать немытой европе. Как только чешская чепуха релизнеться владельцы вёдер мигом рейтинг обвалят) Прямо вангую : ааааа опять этот авх2, аааа опять на 500 не идёт)))))

-4
Mimocrocodil

Паука покупают и качают только те, кому он реально нужен. В основном уже все прошли на ютюбе его. А вот Киндом ком действительно новинка, причем перспективная. Так что тут все понятно

1
OPen man Mimocrocodil

что там перспективного? симулятор поспи поешь помойся.

-1
Mimocrocodil OPen man

А минусы будут?

0
1barac9U7ada7 Mimocrocodil

Так Я же написал Человек Паук самый известный супергерой в мире. Это не пустые слова. Посмотрю что чешская чепуха может противопоставить) и ведь так небось даже русского языка не будет (я просто не в курсе)

0
1barac9U7ada7 OPen man

не нужно спорить с представителями секты вёдер с болтами и вёдер на головах) это бесполезное занятие)

0