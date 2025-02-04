Kingdom Come: Deliverance 2 и Marvel's Spider-Man 2 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 января по 4 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На первой строчке оказалась Kingdom Come: Deliverance 2 – экшен-RPG, которая еще даже не вышла, но уже собрала внушительное число предзаказов. Это говорит о высоком интересе аудитории к продолжению исторической ролевой игры от Warhorse Studios.

Marvel’s Spider-Man 2 тоже показал отличные результаты, несмотря на неоднозначные отзывы. Третье место заняла Sid Meier's Civilization VII, доказывая, что стратегия от Firaxis остается востребованной даже до релиза.

В пятерку лидеров также вошли Steam Deck и Red Dead Redemption 2, продолжающая стабильно продаваться спустя годы после выхода. Monster Hunter Wilds пока сохраняет сильные позиции, а серия Call of Duty представлена сразу двумя частями – современной и Black Ops 6.

Интересно, что в топ попала Hello Kitty Island Adventure – необычный симулятор жизни, который нашел свою аудиторию. Cyberpunk 2077 удерживает позиции, а вот Path of Exile 2 покинула десятку лидеров, опустившись до 12 места.