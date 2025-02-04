Kingdom Come: Deliverance 2 и Marvel's Spider-Man 2 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 января по 4 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
На первой строчке оказалась Kingdom Come: Deliverance 2 – экшен-RPG, которая еще даже не вышла, но уже собрала внушительное число предзаказов. Это говорит о высоком интересе аудитории к продолжению исторической ролевой игры от Warhorse Studios.
Marvel’s Spider-Man 2 тоже показал отличные результаты, несмотря на неоднозначные отзывы. Третье место заняла Sid Meier's Civilization VII, доказывая, что стратегия от Firaxis остается востребованной даже до релиза.
В пятерку лидеров также вошли Steam Deck и Red Dead Redemption 2, продолжающая стабильно продаваться спустя годы после выхода. Monster Hunter Wilds пока сохраняет сильные позиции, а серия Call of Duty представлена сразу двумя частями – современной и Black Ops 6.
Интересно, что в топ попала Hello Kitty Island Adventure – необычный симулятор жизни, который нашел свою аудиторию. Cyberpunk 2077 удерживает позиции, а вот Path of Exile 2 покинула десятку лидеров, опустившись до 12 места.
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Marvel's Spider-Man 2
- Sid Meier's Civilization VII
- Steam Deck
- Red Dead Redemption 2
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty
- Hello Kitty Island Adventure
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty: Black Ops 6
Всё как обычно и стабильно
Одно другому не мешает.
Распаковка игры пошла, ух ты😲 Стим
я всё! погнал..😲
пошла пошла)
топ торрента тоже возглавили
Повезло что игра даже на 1050 запускается и играется, так что да, торенты будут ставить рекорды, хотя даже сталкер 2 качали хорошо, хоть игра и шла нормально только у обладателей норм пк
нормально:)
из таких продаж следующее что может быть?
цива?авовед?асасин?атомфолл?
Ассасин конечно бро, он порвет все чарты нахрен в дребизки , прям как гг который разрушил храм на стриме , грядет новый император
думаешь?я конечно купил по фулл прайсу, жду игру, но мне кажется если по плану надо 10 млн, то 4-6 млн соберет
ну тип не вау,но и не провал
Marvel's Spider-Man 2 должен быть на первом месте! Самый известный супергерой в мире не должен уступать немытой европе. Как только чешская чепуха релизнеться владельцы вёдер мигом рейтинг обвалят) Прямо вангую : ааааа опять этот авх2, аааа опять на 500 не идёт)))))
Паука покупают и качают только те, кому он реально нужен. В основном уже все прошли на ютюбе его. А вот Киндом ком действительно новинка, причем перспективная. Так что тут все понятно
что там перспективного? симулятор поспи поешь помойся.
А минусы будут?
Так Я же написал Человек Паук самый известный супергерой в мире. Это не пустые слова. Посмотрю что чешская чепуха может противопоставить) и ведь так небось даже русского языка не будет (я просто не в курсе)
не нужно спорить с представителями секты вёдер с болтами и вёдер на головах) это бесполезное занятие)