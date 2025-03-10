Kingdom Come: Deliverance 2 и Monster Hunter Wilds покорили февральский чарт самых популярных игр на PS5

Хардкорные ролевые игры традиционно находят свою основную аудиторию на ПК, но Kingdom Come: Deliverance 2 ломает этот стереотип. Новая игра чешской студии Warhorse возглавила европейский чарт самых загружаемых игр на PlayStation 5 за февраль, обойдя таких гигантов, как GTA V и Call of Duty: Black Ops 6. В США лидерство удержала Monster Hunter Wilds, что неудивительно, учитывая традиционный успех франшизы Capcom.

Sony представила полный список самых загружаемых игр за февраль 2025 года:

Чарт самых популярных игр на PS5 за февраль 2025

Европа:

Kingdom Come: Deliverance II

Monster Hunter Wilds

EA SPORTS FC 25

Grand Theft Auto V

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 6

NBA 2K25

It Takes Two

F1 24

Hogwarts Legacy

США и Канада:

Monster Hunter Wilds

NBA 2K25

Kingdom Come: Deliverance II

Call of Duty: Black Ops 6

Grand Theft Auto V

Madden NFL 25

Minecraft

PGA TOUR 2K25

Phasmophobia

EA SPORTS FC 25

Стоит отметить, что первая часть Kingdom Come: Deliverance также заняла ведущие позиции в PS4-чарте, что говорит о возвращении интереса к франшизе в преддверии выхода продолжения.

Чарт самых популярных игр на PS4 за февраль 2025

Европа:

Kingdom Come: Deliverance

Battlefield V

Red Dead Redemption 2

EA SPORTS FC 25

Battlefield 1

Grand Theft Auto V

The Forest

Batman: Arkham Knight

Gang Beasts

Minecraft

США и Канада:

Red Dead Redemption 2

Kingdom Come: Deliverance

Battlefield V

Batman: Arkham Knight

Gang Beasts

Grand Theft Auto V

Need for Speed Heat

Mortal Kombat X

Minecraft

NBA 2K25

Самые загружаемые бесплатные игры (PS5 + PS4) за февраль 2025

Европа:

Fortnite

Roblox

Marvel Rivals

Rocket League

Call of Duty: Warzone

eFootball

Asphalt Legends Unite

The Sims 4

Fall Guys

Stumble Guys

США и Канада:

Marvel Rivals

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Apex Legends

Asphalt Legends Unite

Fall Guys

The Sims 4

War Thunder

Недавно Warhorse Studios не исключила возможность разработки Kingdom Come: Deliverance 3, намекнув, что успех второй части может повлиять на дальнейшие планы студии. Подробности — в нашей прошлой новости.