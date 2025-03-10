Kingdom Come: Deliverance 2 и Monster Hunter Wilds покорили февральский чарт самых популярных игр на PS5

Хардкорные ролевые игры традиционно находят свою основную аудиторию на ПК, но Kingdom Come: Deliverance 2 ломает этот стереотип. Новая игра чешской студии Warhorse возглавила европейский чарт самых загружаемых игр на PlayStation 5 за февраль, обойдя таких гигантов, как GTA V и Call of Duty: Black Ops 6. В США лидерство удержала Monster Hunter Wilds, что неудивительно, учитывая традиционный успех франшизы Capcom.
Sony представила полный список самых загружаемых игр за февраль 2025 года:
Чарт самых популярных игр на PS5 за февраль 2025
Европа:
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- EA SPORTS FC 25
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 6
- NBA 2K25
- It Takes Two
- F1 24
- Hogwarts Legacy
США и Канада:
- Monster Hunter Wilds
- NBA 2K25
- Kingdom Come: Deliverance II
- Call of Duty: Black Ops 6
- Grand Theft Auto V
- Madden NFL 25
- Minecraft
- PGA TOUR 2K25
- Phasmophobia
- EA SPORTS FC 25
Стоит отметить, что первая часть Kingdom Come: Deliverance также заняла ведущие позиции в PS4-чарте, что говорит о возвращении интереса к франшизе в преддверии выхода продолжения.
Чарт самых популярных игр на PS4 за февраль 2025
Европа:
- Kingdom Come: Deliverance
- Battlefield V
- Red Dead Redemption 2
- EA SPORTS FC 25
- Battlefield 1
- Grand Theft Auto V
- The Forest
- Batman: Arkham Knight
- Gang Beasts
- Minecraft
США и Канада:
- Red Dead Redemption 2
- Kingdom Come: Deliverance
- Battlefield V
- Batman: Arkham Knight
- Gang Beasts
- Grand Theft Auto V
- Need for Speed Heat
- Mortal Kombat X
- Minecraft
- NBA 2K25
Самые загружаемые бесплатные игры (PS5 + PS4) за февраль 2025
Европа:
- Fortnite
- Roblox
- Marvel Rivals
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- eFootball
- Asphalt Legends Unite
- The Sims 4
- Fall Guys
- Stumble Guys
США и Канада:
- Marvel Rivals
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Apex Legends
- Asphalt Legends Unite
- Fall Guys
- The Sims 4
- War Thunder
Недавно Warhorse Studios не исключила возможность разработки Kingdom Come: Deliverance 3, намекнув, что успех второй части может повлиять на дальнейшие планы студии. Подробности — в нашей прошлой новости.
спасибо за новость, подрочил.
Косплеерша (дальше сами)
Xkalty
Спасибо добрый человек
онлифанщица.
называй вещи правильно.
EA SPORTS FC 25 ахахахах калоеды ссаные
Я только ради сисек сюда зашел, ничего не читал и выхожу.
что за деваха?
Эскортница
Девушка у вас прекрасные глаза, можете снять свои очки, хочу лучше на них посмотреть.