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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 890 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 и Monster Hunter Wilds покорили февральский чарт самых популярных игр на PS5

Gutsz
Новости

Хардкорные ролевые игры традиционно находят свою основную аудиторию на ПК, но Kingdom Come: Deliverance 2 ломает этот стереотип. Новая игра чешской студии Warhorse возглавила европейский чарт самых загружаемых игр на PlayStation 5 за февраль, обойдя таких гигантов, как GTA V и Call of Duty: Black Ops 6. В США лидерство удержала Monster Hunter Wilds, что неудивительно, учитывая традиционный успех франшизы Capcom.

Sony представила полный список самых загружаемых игр за февраль 2025 года:

Чарт самых популярных игр на PS5 за февраль 2025

Европа:

  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds
  • EA SPORTS FC 25
  • Grand Theft Auto V
  • Minecraft
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • NBA 2K25
  • It Takes Two
  • F1 24
  • Hogwarts Legacy

США и Канада:

  • Monster Hunter Wilds
  • NBA 2K25
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Grand Theft Auto V
  • Madden NFL 25
  • Minecraft
  • PGA TOUR 2K25
  • Phasmophobia
  • EA SPORTS FC 25

Стоит отметить, что первая часть Kingdom Come: Deliverance также заняла ведущие позиции в PS4-чарте, что говорит о возвращении интереса к франшизе в преддверии выхода продолжения.

Чарт самых популярных игр на PS4 за февраль 2025

Европа:

  • Kingdom Come: Deliverance
  • Battlefield V
  • Red Dead Redemption 2
  • EA SPORTS FC 25
  • Battlefield 1
  • Grand Theft Auto V
  • The Forest
  • Batman: Arkham Knight
  • Gang Beasts
  • Minecraft

США и Канада:

  • Red Dead Redemption 2
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Battlefield V
  • Batman: Arkham Knight
  • Gang Beasts
  • Grand Theft Auto V
  • Need for Speed Heat
  • Mortal Kombat X
  • Minecraft
  • NBA 2K25

Самые загружаемые бесплатные игры (PS5 + PS4) за февраль 2025

Европа:

  • Fortnite
  • Roblox
  • Marvel Rivals
  • Rocket League
  • Call of Duty: Warzone
  • eFootball
  • Asphalt Legends Unite
  • The Sims 4
  • Fall Guys
  • Stumble Guys

США и Канада:

  • Marvel Rivals
  • Fortnite
  • Roblox
  • Call of Duty: Warzone
  • Rocket League
  • Apex Legends
  • Asphalt Legends Unite
  • Fall Guys
  • The Sims 4
  • War Thunder
"Audentes fortuna juvat": в Warhorse ответили на вопрос о создании Kingdom Come: Deliverance 3 и проекта в другом жанре

Недавно Warhorse Studios не исключила возможность разработки Kingdom Come: Deliverance 3, намекнув, что успех второй части может повлиять на дальнейшие планы студии. Подробности — в нашей прошлой новости.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Рома Валевский

спасибо за новость, подрочил.

7
Mr_Killer_Skill

Косплеерша (дальше сами)

Спойлер

Xkalty

2
Ольга Бузова

Спасибо добрый человек

0
A E
Косплеерша

онлифанщица.
называй вещи правильно.

1
Fatcannabis

EA SPORTS FC 25 ахахахах калоеды ссаные

1
вупсич пупсич

Я только ради сисек сюда зашел, ничего не читал и выхожу.

1
darkevil555

что за деваха?

0
Fatcannabis

Эскортница

0
Max Rolens

Девушка у вас прекрасные глаза, можете снять свои очки, хочу лучше на них посмотреть.

0