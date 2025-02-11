Kingdom Come: Deliverance 2 и Sid Meier's Civilization 7 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 января по 4 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На первой строчке вновь Kingdom Come: Deliverance 2 – средневековая ролевая игра, которая привлекла внушительное количество пользователей и продолжает пользоваться популярностью.

На втором месте оказался Sid Meier's Civilization VII, несмотря на всю критику, которая сопровождает игру. Ее увлекательный геймплей и глубокая стратегия все равно находят свою аудиторию.

Интересные достижения демонстрирует Monster Hunter Wilds, который еще не вышла, но уже получила отличные результаты по предзаказам. Это подчеркивает высокие ожидания фанатов серии и готовность инвестировать в игру еще до ее релиза. Возможно, это станет крупнейшим релизом Steam в 2025 году.

В десятке лидеров также оказались популярные проекты, такие как Rust, NBA 2K25, Hogwarts Legacy, Path of Exile 2 и Street Fighter 6, которые подтверждают стабильный интерес к разнообразным жанрам, от спортивных симуляторов до многопользовательских и ролевых игр.