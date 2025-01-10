Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVIDIA RTX 4090

Deep Silver сняла запрет на предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance 2, и для нее появились первые тесты производительности. По их данным, NVIDIA GeForce RTX 4090 может запустить ее в нативном 4K-разрешении и ультра-настройках с 60 к/с.

GameGPU получила доступ к предварительной сборке и поделилась следующими тестами производительности. Как мы видим, в игре есть предустановка выше Ультра, называемая экспериментальной. Эта настройка, скорее всего, предназначена для будущих графических процессоров. К сожалению, внутриигровые настройки не уточняют, используют ли эти более высокие настройки какие-либо эффекты трассировки лучей.

NVIDIA GeForce RTX 4090 запускает сцену бенчмарка GameGPU с минимальными 58 кадрами в секунду и средними 70 кадрами в секунду. Что касается экспериментальных настроек, NVIDIA RTX 4090, похоже, недостаточно мощна, чтобы справиться с ними. По крайней мере, в 4K. С этими настройками игра работает со средними 50 кадрами в секунду и минимальными 38 кадрами в секунду.

Поскольку это предварительная сборка, она может не отражать производительность финальной сборки. Кроме того, разные области игры могут давать разные результаты. Также похоже, что у KCD2 нет встроенного инструмента для бенчмарка.

Deep Silver выпустит Kingdom Come: Deliverance 2 4 февраля. Игра работает на CRYENGINE. Кроме того, Warhorse подтвердила, что игра не будет использовать защиту от взлома Denuvo.