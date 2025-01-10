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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 419 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVIDIA RTX 4090

monk70
Новости

Deep Silver сняла запрет на предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance 2, и для нее появились первые тесты производительности. По их данным, NVIDIA GeForce RTX 4090 может запустить ее в нативном 4K-разрешении и ультра-настройках с 60 к/с.

GameGPU получила доступ к предварительной сборке и поделилась следующими тестами производительности. Как мы видим, в игре есть предустановка выше Ультра, называемая экспериментальной. Эта настройка, скорее всего, предназначена для будущих графических процессоров. К сожалению, внутриигровые настройки не уточняют, используют ли эти более высокие настройки какие-либо эффекты трассировки лучей.

NVIDIA GeForce RTX 4090 запускает сцену бенчмарка GameGPU с минимальными 58 кадрами в секунду и средними 70 кадрами в секунду. Что касается экспериментальных настроек, NVIDIA RTX 4090, похоже, недостаточно мощна, чтобы справиться с ними. По крайней мере, в 4K. С этими настройками игра работает со средними 50 кадрами в секунду и минимальными 38 кадрами в секунду.

Поскольку это предварительная сборка, она может не отражать производительность финальной сборки. Кроме того, разные области игры могут давать разные результаты. Также похоже, что у KCD2 нет встроенного инструмента для бенчмарка.

Deep Silver выпустит Kingdom Come: Deliverance 2 4 февраля. Игра работает на CRYENGINE. Кроме того, Warhorse подтвердила, что игра не будет использовать защиту от взлома Denuvo.

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58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

судя по скринам - графика просто топ.......нет,просто обычная херота жрущая как не в себя

1
Диванный Боец

Все по завету оригинала

0
ze1n_82

ну чуток статер небольшой почти незаметно

0
Trofikus

Мне с 3060ti зачем 4К?

0
Goodvini

Чтоб ты радовался поимая, что с твои разрешением будет лучше)

0
Goodvini

Чет похоже 4060 не в теме вообще)

0
Grognac

ВОТ это люди..Вот это человечище..никаких тебе требований к RTX лучам обязательной....хочешь играй хотьна gtx 750 хоть на gt 730 в 4 фпс ..но все равно игра запускаеться..вот это я понимаю.......не тошто вонючий Индиана Джонс который делали маркетологи ублюдины пуст ьу них руки отсохнут и письки кузнечики поотгрызают )))

0
My life is a game

А смысл на 4 фпс? Просто обрубили как пережиток прошлого эти карты
Смысл делать для человека оптимизон в 4 кадра
Или я чего то не понимаю?

Человек который в 2024 году сидит на такой древней карте - явно не геймер и его не интересуют новинки

-2
Grognac My life is a game

не ной...иди гуляй..освежись

-2
My life is a game Grognac

Больше твой коммент выглядел как нытье конечно, что старую карту обрубили, я лишь вежливо спросил
Ну ладно, проехали

0
jax baron My life is a game

нет как раз 1060 это геймеры, которые не гоняться не понятно за чем- а естественно они скинули а то ртх карты покупать не будут особенно 40 -50 серии - рано им ещё, ещё 30 серия себя не показала как в своё время 10 и 16 серии.

-1
My life is a game jax baron

ну если на 1060 запускаются игры которые нужны геймерам то ок
Если не запускаются, то это повод менять, а не ныть что их кинули
Понимаю бы если бы с выходом 5000 серии - все остальные сразу обрубок становились,вот тогда это кидалово да

0
Денис Сидоров 5

Где графоний?))

0
jax baron

уплыл

0
Sarke

Ну нормально, чё. Значит 4080 потянет 50 fps в 4к. Мне достаточно, это же не CS где нужно 200 fps 🤷‍♂️

0
Real Slim Shady

Мне кажется или графика осталась на уровне прошлой части, а тех.требования слишком завышены))

0
jax baron

да если приглядеться.

0
WackyHewitt

Значит на "Куртка"5070 с DLSS4 будет вам 60фпс.

0
Дизлайкус

длсс 4 будет у всех почти закачнивая 2000

0
Дизлайкус

Я вдоль и поперек прошел на максималках в 4к первую часть, графика судя по скринам не лучше.

0
Costollom
NVIDIA GeForce RTX 4090 запускает сцену бенчмарка GameGPU с минимальными 58 кадрами в секунду и средними 70 кадрами в секунду. Что касается экспериментальных настроек, NVIDIA RTX 4090, похоже, недостаточно мощна, чтобы справиться с ними. По крайней мере, в 4K. С этими настройками игра работает со средними 50 кадрами в секунду и минимальными 38 кадрами в секунду.

То есть только какая-нибудь 5090 даст средние 60 кадров в 4К и лучами (не факт).

-1
ze1n_82

нет конечно, там же проц какой память скорость, антивирус и тысяча причин этоже пука

-1
PartisanTravis

Загнется 5090 в нативе в 4к, без апскейлеров, в этом я уверен.

-1
agula98

4090 не загибается и 5090 не будет,которая в нативе на 30% быстрей

-2
OPen man agula98

4090 36к\с. в космосе просто. тянет так что можно 8к 120к\с запускать.

-2
jax baron

да - там же у них написанно было 4090 с длсс производительность - не качество а мать его "производительность"

1
BlackCloak

Только вот где бы теперь взять такую видюху, не продавая почку? Kingdom Come 2, я к тебе приду... но, видимо, на минималках(

-1
My life is a game

Какую? 3000 серию возьми и все

-2
jax baron

не надо было сказать - Kingdom Come 2, я к тебе приду - но по честям - это обладатели 50 серии точно

-1
jax baron My life is a game

ну ультах будет? врятли, 1 часть нагибала.

-1
My life is a game jax baron

ааа, ну если ему на ультрах надо
я вообще никогда в настройки графики не лезу, как игра поставила - так и норм
редко очень что то включаю меняю там

0
Janekste

А нафига тебе такая видюха? Ты ведь не в 4К играть собрался? Для народного 1080p экрана особо дорогие видюхи не требуются даже для ультра настроек.

0
caliskan

Зачем нам информация про мертвую карту? Сейчас 5090 топ

-2
My life is a game

толсто тролишь
тут 90% сидит на 1000 серии если не меньше
жалобы на требований РТХ карту, то есть 2000 серии нет

-4
Listoman

Сейчас (до середины февраля) топом продолжает быть 4090, да и не факт, что в игре будет даже fg x2, ибо это kcd, который ходил под амуде, а в чистой мощи 5090 всего-то на 30% быстрее 4090)

-1
Costollom My life is a game

Может это сарказм. 4090 не тянула 4К, а теперь время 5090 не тянуть.)

0
erkins007 Listoman

До начала. 5090 30 января выходит. И те у кого есть на нее деньги будут ее на старте брать.

0
Listoman erkins007

Поставки реальные не раньше середины февраля из-за Китайского НГ + первую партию разберут компании с бюджетными ии запросами и стандартные скальперы, поэтому обыычные покупатели дай бог её смогут пощупать в мизерном кол-ве в начале марта)

-1
My life is a game

Немного не понимаю как читать график
У меня 13400F+4070+32 ГБ, нвмеССД
Это я на ультрах получу 30 фпс в натива + 35 с длсс?Или это на средних?Минимальных?

-2
Disya123

нативные, ультра

-1
My life is a game Disya123

Это такая супер оптимизация будет получается что ли

-1
Disya123 My life is a game

Тап не написано с лучами это или нет.

0
Costollom

Минимальные 30 FPS без лучей и средние 35 FPS без лучей.

1
My life is a game Disya123

блэт
а что лучи это не длсс
запутался я во всех этих технологиях уже
лучи/длсс 3/длсс 4/ мульти фрейм что то там/fsr/натив

-1
RASTA PAHAN

Все.......я точно пропал во времени. Вчера же только Папич на ртх 2060 рей трейсинг в Метро чекал

-2
My life is a game

Не понял(

0
Nodas

Что ?

-1
RASTA PAHAN Nodas

да

0
Nodas RASTA PAHAN

Что ?

0