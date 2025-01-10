Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVIDIA RTX 4090

Deep Silver сняла запрет на предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance 2, и для нее появились первые тесты производительности. По их данным, NVIDIA GeForce RTX 4090 может запустить ее в нативном 4K-разрешении и ультра-настройках с 60 к/с.
GameGPU получила доступ к предварительной сборке и поделилась следующими тестами производительности. Как мы видим, в игре есть предустановка выше Ультра, называемая экспериментальной. Эта настройка, скорее всего, предназначена для будущих графических процессоров. К сожалению, внутриигровые настройки не уточняют, используют ли эти более высокие настройки какие-либо эффекты трассировки лучей.
NVIDIA GeForce RTX 4090 запускает сцену бенчмарка GameGPU с минимальными 58 кадрами в секунду и средними 70 кадрами в секунду. Что касается экспериментальных настроек, NVIDIA RTX 4090, похоже, недостаточно мощна, чтобы справиться с ними. По крайней мере, в 4K. С этими настройками игра работает со средними 50 кадрами в секунду и минимальными 38 кадрами в секунду.
Поскольку это предварительная сборка, она может не отражать производительность финальной сборки. Кроме того, разные области игры могут давать разные результаты. Также похоже, что у KCD2 нет встроенного инструмента для бенчмарка.
Deep Silver выпустит Kingdom Come: Deliverance 2 4 февраля. Игра работает на CRYENGINE. Кроме того, Warhorse подтвердила, что игра не будет использовать защиту от взлома Denuvo.
судя по скринам - графика просто топ.......нет,просто обычная херота жрущая как не в себя
Все по завету оригинала
ну чуток статер небольшой почти незаметно
Мне с 3060ti зачем 4К?
Чтоб ты радовался поимая, что с твои разрешением будет лучше)
Чет похоже 4060 не в теме вообще)
ВОТ это люди..Вот это человечище..никаких тебе требований к RTX лучам обязательной....хочешь играй хотьна gtx 750 хоть на gt 730 в 4 фпс ..но все равно игра запускаеться..вот это я понимаю.......не тошто вонючий Индиана Джонс который делали маркетологи ублюдины пуст ьу них руки отсохнут и письки кузнечики поотгрызают )))
А смысл на 4 фпс? Просто обрубили как пережиток прошлого эти карты
Смысл делать для человека оптимизон в 4 кадра
Или я чего то не понимаю?
Человек который в 2024 году сидит на такой древней карте - явно не геймер и его не интересуют новинки
не ной...иди гуляй..освежись
Больше твой коммент выглядел как нытье конечно, что старую карту обрубили, я лишь вежливо спросил
Ну ладно, проехали
нет как раз 1060 это геймеры, которые не гоняться не понятно за чем- а естественно они скинули а то ртх карты покупать не будут особенно 40 -50 серии - рано им ещё, ещё 30 серия себя не показала как в своё время 10 и 16 серии.
ну если на 1060 запускаются игры которые нужны геймерам то ок
Если не запускаются, то это повод менять, а не ныть что их кинули
Понимаю бы если бы с выходом 5000 серии - все остальные сразу обрубок становились,вот тогда это кидалово да
Где графоний?))
уплыл
Ну нормально, чё. Значит 4080 потянет 50 fps в 4к. Мне достаточно, это же не CS где нужно 200 fps 🤷♂️
Мне кажется или графика осталась на уровне прошлой части, а тех.требования слишком завышены))
да если приглядеться.
Значит на "Куртка"5070 с DLSS4 будет вам 60фпс.
длсс 4 будет у всех почти закачнивая 2000
Я вдоль и поперек прошел на максималках в 4к первую часть, графика судя по скринам не лучше.
То есть только какая-нибудь 5090 даст средние 60 кадров в 4К и лучами (не факт).
нет конечно, там же проц какой память скорость, антивирус и тысяча причин этоже пука
Загнется 5090 в нативе в 4к, без апскейлеров, в этом я уверен.
4090 не загибается и 5090 не будет,которая в нативе на 30% быстрей
4090 36к\с. в космосе просто. тянет так что можно 8к 120к\с запускать.
да - там же у них написанно было 4090 с длсс производительность - не качество а мать его "производительность"
Только вот где бы теперь взять такую видюху, не продавая почку? Kingdom Come 2, я к тебе приду... но, видимо, на минималках(
Какую? 3000 серию возьми и все
не надо было сказать - Kingdom Come 2, я к тебе приду - но по честям - это обладатели 50 серии точно
ну ультах будет? врятли, 1 часть нагибала.
ааа, ну если ему на ультрах надо
я вообще никогда в настройки графики не лезу, как игра поставила - так и норм
редко очень что то включаю меняю там
А нафига тебе такая видюха? Ты ведь не в 4К играть собрался? Для народного 1080p экрана особо дорогие видюхи не требуются даже для ультра настроек.
Зачем нам информация про мертвую карту? Сейчас 5090 топ
толсто тролишь
тут 90% сидит на 1000 серии если не меньше
жалобы на требований РТХ карту, то есть 2000 серии нет
Сейчас (до середины февраля) топом продолжает быть 4090, да и не факт, что в игре будет даже fg x2, ибо это kcd, который ходил под амуде, а в чистой мощи 5090 всего-то на 30% быстрее 4090)
Может это сарказм. 4090 не тянула 4К, а теперь время 5090 не тянуть.)
До начала. 5090 30 января выходит. И те у кого есть на нее деньги будут ее на старте брать.
Поставки реальные не раньше середины февраля из-за Китайского НГ + первую партию разберут компании с бюджетными ии запросами и стандартные скальперы, поэтому обыычные покупатели дай бог её смогут пощупать в мизерном кол-ве в начале марта)
Немного не понимаю как читать график
У меня 13400F+4070+32 ГБ, нвмеССД
Это я на ультрах получу 30 фпс в натива + 35 с длсс?Или это на средних?Минимальных?
нативные, ультра
Это такая супер оптимизация будет получается что ли
Тап не написано с лучами это или нет.
Минимальные 30 FPS без лучей и средние 35 FPS без лучей.
блэт
а что лучи это не длсс
запутался я во всех этих технологиях уже
лучи/длсс 3/длсс 4/ мульти фрейм что то там/fsr/натив
Все.......я точно пропал во времени. Вчера же только Папич на ртх 2060 рей трейсинг в Метро чекал
Не понял(
Что ?
да
Что ?