Kingdom Come: Deliverance 2 на Switch 2 получит поддержку мыши, HDR и разрешение до 1440p

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 официально выйдет на Switch 2. Студия Warhorse и издательство Deep Silver запланировали релиз на 2027 год. Проект появится на платформе в формате полного издания Royal Edition, куда войдут базовая игра, все сюжетные расширения, эксклюзивное снаряжение и бонусный квест.

Разработчики раскрыли первые технические параметры грядущего порта: в портативном режиме игра нацелена на стабильные 1080p, а в док-станции разрешение вырастет до 1440p, причем в обоих случаях графический движок задействует передовые технологии апскейлинга для идеальной чистоты, четкости и гладкости картинки.

Помимо этого, версия для Switch 2 получит поддержку HDR и специфическую функцию эмуляции мыши с помощью контроллеров Joy-Con 2. Для удобства пользователей авторы адаптируют интерфейс меню под размеры небольшого дисплея консоли, а также внедрят комплекс геймплейных исправлений.

На текущий момент сиквел доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.