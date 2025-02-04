Kingdom Come: Deliverance 2 не будет раздражать подмораживанием на ПК и мыльной картинкой на консолях

Уже сегодня вечером состоится релиз масштабной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения исторической эпопеи от Warhorse Studios. Разработчики отказались от популярных решений вроде Unreal Engine, выбрав проверенный CryEngine, что позволило обеспечить высокую производительность без компромиссов по качеству. Последнее тесты релизной версии игры указывают на то, что игроки наконец-то получат хорошо оптимизированные проект на старте.

ingdom Come: Deliverance 2 предлагает игрокам на ПК пять уровней графики — от минимальных настроек, позволяющих добиться стабильных 100 FPS даже на старых видеокартах, до ультра-режима, приближающего картинку к фотореализму. В игре нет принудительного апскейлинга — владельцы мощных ПК могут запускать ее в нативном 4K, а те, кто нуждается в повышении производительности, могут использовать AMD FSR и NVIDIA DLSS.

Однако даже в максимальных настройках Kingdom Come: Deliverance 2 не обременена ресурсоемкими технологиями вроде трассировки лучей. Вместо этого используются продвинутые техники обработки теней и отражений, которые обеспечивают качественную картинку без чрезмерной нагрузки на вашу видеокарту.

Разработчики постарались сделать игру доступной на широком спектре конфигураций. Минимальные требования позволяют играть даже на старых видеокартах уровня GTX 1060 или RX 580 с 30 FPS, а владельцы топовых GPU вроде RTX 4080 Super смогут запустить Kingdom Come: Deliverance 2 в 4K без необходимости прибегать к апскейлингу.

Стоит отметить, что игра активно использует ресурсы процессора, и разница между процессорами среднего и высокого класса может оказывать влияние на производительность. Однако даже на системах с Intel Arc A770 проект показывает отличные результаты, что говорит о хорошей оптимизации.

Что касается оптимизации игры на консолях, там тоже все в порядке.

На PlayStation 5 у игроков есть выбор между двумя режимами:

1440p при 30 FPS для максимального качества изображения

для максимального качества изображения 1080p при 60 FPS с апскейлом до 4K через AMD FSR 2.1.2

Владельцы PlayStation 5 Pro получат единственный вариант — 60 FPS при 1296p, масштабируемый до 4K благодаря PSSR.

Консоли с поддержкой VRR и 120 Гц смогут разблокировать FPS, что сделает игровой процесс еще более плавным. Тем не менее, Xbox Series X испытывает небольшие проблемы со стабильностью в 60 FPS — в некоторых сценах возможны просадки до 50 FPS, тогда как PlayStation 5 демонстрирует более стабильную работу.

Kingdom Come: Deliverance 2 будет доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X позднее сегодня. Если вам интересно, как выглядит средневековая Богемия в новой игре, взгляните на работу виртуального фотографа, который запечатлел красоту природы и возможности встроенного фоторежима в этом посте.