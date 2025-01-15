Как стало известно, предстоящую Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен в игре.
Сообщается, что игре есть сцена секса между двумя людьми, которая длится больше минуты. При этом студия Warhorse не стала вырезать данную сцену и не предоставила отдельную версию для Ближнего Востока, поэтому на данный момент игру запретили к продаже на территории данной страны.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Так сцена между женщиной и мужчиной. В чем проблема? Игра вообще то 18+ имеет рейтинг.
Проблема для них в том, что там не было овец
Отличная новость.
Вот что бывает когда прогуливать школу)
Их вероятно смутили аморальные сцены в виде черных квадратов во весь экран и охов на заднем плане?) Ну да Ну да..если судить по первой части, где было всего 2 небольшие вставки по несколько секунд,то в CS или Доте больше таких сцен,чем в KCD)
Ох сколько новостей поперло, сначала пройду так, потом подожду чтобы гайд по ачивкам был и самые интересные(квесты, а не собери 10000 трав как в 1) постараюсь выбить :)
Катарина из 2025 трейлера League of Legends
и чё?
мне на эту игру вообще плевать как и на 1 часть
Спасибо, что поделился. Настолько плевать, что не смог без комментария мимо пройти).
Настолько наплевать, что не удержался, и зашёл в тему с игрой и навалил здесь кучу