Как стало известно, предстоящую Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен в игре.

Сообщается, что игре есть сцена секса между двумя людьми, которая длится больше минуты. При этом студия Warhorse не стала вырезать данную сцену и не предоставила отдельную версию для Ближнего Востока, поэтому на данный момент игру запретили к продаже на территории данной страны.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.