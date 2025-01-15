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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 445 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен

AceTheKing
Новости

Как стало известно, предстоящую Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен в игре.

Сообщается, что игре есть сцена секса между двумя людьми, которая длится больше минуты. При этом студия Warhorse не стала вырезать данную сцену и не предоставила отдельную версию для Ближнего Востока, поэтому на данный момент игру запретили к продаже на территории данной страны.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alex_Tero
Сообщается, что в игре есть сцена секса между двумя людьми, которая длится больше минуты. При этом студия Warhorse не стала вырезать данную сцену
11
Влад Борщ111

Так сцена между женщиной и мужчиной. В чем проблема? Игра вообще то 18+ имеет рейтинг.

6
HellowRainbow

Проблема для них в том, что там не было овец

6
DemandingRufus

Отличная новость.

3
Комментарий удален
-zotik-

Вот что бывает когда прогуливать школу)

0
Lvinomord

Их вероятно смутили аморальные сцены в виде черных квадратов во весь экран и охов на заднем плане?) Ну да Ну да..если судить по первой части, где было всего 2 небольшие вставки по несколько секунд,то в CS или Доте больше таких сцен,чем в KCD)

0
My life is a game

Ох сколько новостей поперло, сначала пройду так, потом подожду чтобы гайд по ачивкам был и самые интересные(квесты, а не собери 10000 трав как в 1) постараюсь выбить :)

-4
FerociousKit

Катарина из 2025 трейлера League of Legends

+ ещё 1 картинка
-7
trueseva

и чё?

4
ThoughtfulGerardo

мне на эту игру вообще плевать как и на 1 часть

-11
Котян Сутоевич

Спасибо, что поделился. Настолько плевать, что не смог без комментария мимо пройти).

7
Nodas

Настолько наплевать, что не удержался, и зашёл в тему с игрой и навалил здесь кучу

7