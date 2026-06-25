Kingdom Come: Deliverance 2 неожиданно получила обновление с новым квестом

Warhorse Studios выпустила неожиданное обновление для Kingdom Come: Deliverance 2, добавив новый неожиданный квест шута для игроков. Патч обновляет Kingdom Come: Deliverance 2 до версии 1.5.6, спустя более года после первоначального релиза.

Самым большим сюрпризом, безусловно, является добавление нового побочного квеста KCD2, который называется «Визит Шута». Warhorse Studios не раскрыла точных подробностей о новом квесте, лишь сообщив, что «перед корчмой «У висельника» начал появляться странный шут, кричащий о какой-то необычной новой игре», и показав изображение Индро в костюме шута.

Остальная часть обновления Kingdom Come: Deliverance 2 в основном посвящена исправлению мелких ошибок, включая проблемы с квестом «Так всё начинается…» и режимом «Хардкор». В обновлении 1.5.6 также появилась официальная поддержка Steam Controller, что является отличной новостью для игроков, которые приобрели новейший игровой периферийный контроллер от Valve.

Примечания к патчу 1.5.6 для Kingdom Come: Deliverance 2

Визит шута

Перед корчмой «У висельника» начал появляться странный шут, кричащий о новой необычной игре. Его ждёт новый квест.

Так всё начинается…

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Микеша или Козлика нужно было завербовать, даже если они были мертвы, если игрок посетил монастырь «Мистерия Экклесия» после их убийства.

Управление

Добавлена ​​поддержка Steam Controller.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра иногда зависала на схеме управления Xbox, даже при игре на портативном устройстве с подключённой мышью и клавиатурой.

Режим «Хардкор»