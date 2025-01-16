Kingdom Come: Deliverance 2 обвинили в woke-пропаганде из-за предполагаемой гомосексуальной сцены

Даже Kingdom Come: Deliverance 2 не избежала обвинений в том, что она является игрой, ориентированной на woke-пропаганду, несмотря на то, что директор игры Даниэль Вавра не является известным сторонником прогрессивных позиций, учитывая споры относительно представления разнообразия в первой Kingdom Come: Deliverance.
Все это происходит из вчерашних новостей о предполагаемом запрете игры в Саудовской Аравии из-за наличия сцен, считающихся безнравственными, таких как предполагаемые однополые отношения, которые нельзя пропустить.
Хотя новость не подтверждена и пока ничего определенного по этому вопросу не известно, некоторые сайты, симпатизирующие консервативным позициям, такие как Tech4Gamers или 4Chan, начали критиковать Warhorse Studios, требуя объяснений и выдвигая обвинения в сокрытии разоблаченного контента до самого конца, как можно прочитать в некоторых комментариях в социальных сетях Вавры.
Например, пользователь @Christopher_Kni написал:
Я очень надеюсь, что это неправда, что вы лгали нам о woke-дерьме, засунутом в игру. Вы долгое время создавали ожидание этой игры, и теперь я надеюсь, что вы не разочаруете нас. Теперь я подожду обзоров и не куплю ее снова на запуске. Это была та RPG, которую я больше всего ждал в этом году.
Пользователь @code_wizard_uk также придерживался того же направления мыслей:
Я отменил свой предварительный заказ, потому что есть признаки woke. Я подожду надежных рецензий, которые скажут, что woke нет, прежде чем пересмотреть покупку. Жаль, ведь Kingdom Come: Deliverance — одна из моих любимых видеоигр всех времен, так что я ждал сиквела, но нет, я пас.
Под постом Вавры есть и другие комментарии с такими же аргументами, но этих двух будет достаточно в качестве примеров. Пока команда разработчиков не ответила на обвинения, которые не были подтверждены различными превью, опубликованными до запуска игры.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Что воукеры, что антивоукеры два сорта одного навоза, фанатики безумные.
Что-бы бороться с кошмаром - надо самим становиться кошмаром. Но тогда люди долго не отходят, бывает даже декады))
Птачек и Индрих это канон.
В первой части только слепой и глухой бы не заметил их особенную химию.
А есть ли не менее эффективные альтернативные методы противостояния воукнутым?
Если там это показано с исторической достоверностью и последствиями, то ок.
А вот если с положительной стороны, приправленной woke вееньем , хуй им а не деньги)
Релиз покажет.
У тебя 0 денег, иначе заказал бы уже игру.
смотри, золотое издание.
А ты дальше лепи отмазки.
Тебе родители не говорили ,что хвастаться не хорошо?)Вот подари человеку игру лучше ,сделай доброе дело если деньги есть.
Я хочу хвастаться!!!!Я себя очень сильно люблю
Что хорошего в продажи жопы ради игры ?)
Ты продаешь свою жопу наверное ради еды, бензина, оплаты жку и так далее.
Я работаю.
Ну в средневековье и не такое было.
Даже если туда добавить оргию священников в храме то будет исторично
учи историю неуч..в средневековье за такое тебя бы сожгли на костре(а ты видимо историю знаешь из фильмов)))как и 90 % недоумков))почитай Молот Ведьм и узнаешь что с тобой бы сделали если бы застали на сеновале с мужиком))
Они википедию читают.
Думаю истории про развратных римских пап легко ищется
В некоторых мусульманских странах тоже есть смертная казнь за подобное, да искоренить там это не помогает.
Тоже мне такой уверенный нашёл. Ещё и хамит.
Это ты почитай историю неуч! В средневековье было дохера секса и он был ещё более извращённым, чем сейчас!
Как же часто необразованные или просто невнимательные люди путают упоминание/демонстрацию с понятием пропаганды. Последнее - целенаправленное убеждение в полезности/правоте/истинности чего-то или наоборот. Поцелуй двух мужиков без контекста и выраженной оценки произошедшего не пропаганда, а голый факт, о котором нужно судить зрителю(да, да, своими запылившимися извилинами).
Woke или "повестка" - отвратительная дрянь, погубившая не одну франшизу и выдуманную вселенную. Однако не стоит уподобляться шизанутым фемкам и истерить при каждом упоминании того, что бывает в жизни, но не нравится нам. Неужели мы должны быть такими же дураками и "триггериться" с пол-тычка?
Если в игре действительно ущербная для сеттинга пропаганда с педиками - позор авторам. Но если там забавная сцена, с мужеложцами и их глупыми попытками сблизиться в тайне от сельчан - не вижу ничего разрушительного для игры. Хорошую игру такой мелочью не испортишь, а плохую не спасёшь.
Хоспаде, как боженька смолвил, сам хотел подобное написать, но столь красноречиво не смог бы. Жаль далеко не все понимают этот вроде бы элементарный факт
Ты как будто первый день здесь). Тут такие хомячки каждый день вылезают - одни клацают тупые статейки (не проверяя скопированную с иностранного источника информацию), а другие дружно поддакивают, забыв перед этим включить мозг.
Что касается подобной сцены в игре, то я уже задавал выше вопрос - где источник (сцена, скриншоты, заявление разрабов и т.п.), на который ссылается автор не только сей писульки, но и также авторы на иностранных ресурсах? Его и нет, а местные уже с горящими пердаками побежали игру клевать. Впрочем, здесь это обычное явление.
Твою писанину можно было изложить в двух словах: Если на экране, два сосущихся (или долбящихся) мужика лично тебе понравились - то это не пропаганда, а просто демонстрация! Ну а если не понравились - то естественно, это пропаганда! Это называется - двойные стандарты! Вон в той игре можно мужикам чуть-чуть пососаться, а вот в этой - Боже упаси! Типичное лицемерие!
Вчера была новость, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за того, что в ней есть сцена, где два мужика минуту или даже больше сношаются! А ты говоришь забавная, с попытками сблизиться. Ага, как бы не так!
Эх, если бы такие были только здесь, то мир был бы утопией)
Такие повсеместно. И никто не понимает разницы между пропагандой и упоминанием/демонстрацией - причем даже в негативном ключе (да РКН?)
Лично для меня эта писулька ничего в мнении об игре не поменяла - предзаказ в любом случае брать не собирался, только после выхода (как и у любой другой игры), а там посмотрим по рецензиям, отзывам, может "расширенную демо версию" посмотрю (да, я из тех людей, что покупают игру, если пиратка понравилась)
Если это наброс известной массы на вентилятор, то волноваться пока не стоит!
Индржих экспериментирует.))
То что набросали на вентилятор очевидная вещь. С одной стороны хорошо, что стали отменять предзаказы, так как какая бы репутация не была, кинуть милое дело, пройденный этап, но причина по которой они это делают... Что ж умом они не блещут, лишь бы орать и показать своё уродство миру, которое на много омерзительнее причины из-за которой они орут.
Смотря как и у кого это показано. Я знаю что в Риме императоры некоторые ввели разгульный образ жизни. Выпивка, девушки, и… да, мужчины. Но если конечно тут гг просто так будет чпокаться с мальчиками, то тут уже другое…
В древности однополые отношения и с мужчинами и женщинами были нормой.
А еще в средние века такое осуждали. И инквизиция особенно казнила за мужеложество
Истерички.)
Один раз - не ...рас.
Опа, даже тут придеться Глинку месить или что?) в любом случае скипну сцену да и нет проблем
Там не сцена, если не вставишь парню, нажав клавишу, то по сюжету дальше не пройдешь.
Ну я даже не знаю что сказать на этот счёт, придеться жену просить пройти этот момент, т.к скипать игру не хочется , а ей я думаю даже понравится
не понимаю жаргона профессионалов))
Опааа, интересно)
любитель?))
Если тебя эта тема так сильно заботит, значит озабоченные здесь явно не разработчики... скорее ты.
А хочешь книгу почитать - иди в библиотеку. Хочешь с автомата пострелять - дуй в армию. Хочешь на фуре погонять - дуй в дальнобойщики в реале... Хочешь письмо написать - пиши от руки на листке бумаги... Так? Короче, твоя логика нелепа и смешна. Не тебе решать, кому где что дёргать - люди без тебя разберутся.
угомоните своих вокеров, они и так-то латентны были, а сейчас даже скрывать перестали
Не покупать игру потому что есть Woke???? Да уж, дурдом по кому то плачет
кто не знает, тот злодей в черном гоняет лысого оруженосца, которого взяли в плен радциг и компания. на него и обменяли тальмберг.
Ну если он не будет бегать этот гномик за тобой пол игры и делится своими переживаниями,рассуждениями о мужской любви которые не скипнуть, то ничего страшного.
Придется ждать мод, который изменит сцену
Ненавистники-завистники таки запустили свою лживую фальсификационную кампанию против этой игры/разработчика :) Бред и провокации, высосанные из пальца (хотя, эти, думаю, высасывали вовсе не из пальца).
Думающие своей головой на такую дешёвку не поведутся.
З.Ы. Автор! Коли пишешь статью с таким кричащим заголовком, то и будь добр предоставить ссылку на
Или балабол?)
Вот не пойму, что-то напишешь про геев, сразу дизлайки, будто здесь только обиженные геи сидят, хлюп хлюп.
тут просто клоака геев все кишит ими )))))))
ТЛОУ 2 тоже кстати запретили в Саудовской Аравии по тем же причинам. Ну что ж, прощай Кингдом Кам 2! Были некие надежды на эту игру, но Вавра все пох*рил! Пусть сам играет в это и месит глину, а мы лучше перепройдем первую часть!