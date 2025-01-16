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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 449 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 обвинили в woke-пропаганде из-за предполагаемой гомосексуальной сцены

monk70
Новости

Даже Kingdom Come: Deliverance 2 не избежала обвинений в том, что она является игрой, ориентированной на woke-пропаганду, несмотря на то, что директор игры Даниэль Вавра не является известным сторонником прогрессивных позиций, учитывая споры относительно представления разнообразия в первой Kingdom Come: Deliverance.

Все это происходит из вчерашних новостей о предполагаемом запрете игры в Саудовской Аравии из-за наличия сцен, считающихся безнравственными, таких как предполагаемые однополые отношения, которые нельзя пропустить.

Хотя новость не подтверждена и пока ничего определенного по этому вопросу не известно, некоторые сайты, симпатизирующие консервативным позициям, такие как Tech4Gamers или 4Chan, начали критиковать Warhorse Studios, требуя объяснений и выдвигая обвинения в сокрытии разоблаченного контента до самого конца, как можно прочитать в некоторых комментариях в социальных сетях Вавры.

Например, пользователь @Christopher_Kni написал:

Я очень надеюсь, что это неправда, что вы лгали нам о woke-дерьме, засунутом в игру. Вы долгое время создавали ожидание этой игры, и теперь я надеюсь, что вы не разочаруете нас. Теперь я подожду обзоров и не куплю ее снова на запуске. Это была та RPG, которую я больше всего ждал в этом году.

Пользователь @code_wizard_uk также придерживался того же направления мыслей:

Я отменил свой предварительный заказ, потому что есть признаки woke. Я подожду надежных рецензий, которые скажут, что woke нет, прежде чем пересмотреть покупку. Жаль, ведь Kingdom Come: Deliverance — одна из моих любимых видеоигр всех времен, так что я ждал сиквела, но нет, я пас.

Под постом Вавры есть и другие комментарии с такими же аргументами, но этих двух будет достаточно в качестве примеров. Пока команда разработчиков не ответила на обвинения, которые не были подтверждены различными превью, опубликованными до запуска игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

-16
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
ZigOld

Что воукеры, что антивоукеры два сорта одного навоза, фанатики безумные.

21
MadPyramus

Что-бы бороться с кошмаром - надо самим становиться кошмаром. Но тогда люди долго не отходят, бывает даже декады))

2
вупсич пупсич

Птачек и Индрих это канон.
В первой части только слепой и глухой бы не заметил их особенную химию.

-1
UnwillingJiro

А есть ли не менее эффективные альтернативные методы противостояния воукнутым?

0
Arthas930

Если там это показано с исторической достоверностью и последствиями, то ок.
А вот если с положительной стороны, приправленной woke вееньем , хуй им а не деньги)
Релиз покажет.

8
вупсич пупсич

У тебя 0 денег, иначе заказал бы уже игру.

смотри, золотое издание.
А ты дальше лепи отмазки.

-8
SteadyMorgathus вупсич пупсич

Тебе родители не говорили ,что хвастаться не хорошо?)Вот подари человеку игру лучше ,сделай доброе дело если деньги есть.

3
вупсич пупсич SteadyMorgathus

Я хочу хвастаться!!!!Я себя очень сильно люблю

-1
Veter_Peremen вупсич пупсич

Что хорошего в продажи жопы ради игры ?)

2
вупсич пупсич Veter_Peremen

Ты продаешь свою жопу наверное ради еды, бензина, оплаты жку и так далее.
Я работаю.

-1
Majester

Ну в средневековье и не такое было.

Даже если туда добавить оргию священников в храме то будет исторично

7
Grognac

учи историю неуч..в средневековье за такое тебя бы сожгли на костре(а ты видимо историю знаешь из фильмов)))как и 90 % недоумков))почитай Молот Ведьм и узнаешь что с тобой бы сделали если бы застали на сеновале с мужиком))

-15
Бомбящий игрок Grognac
(а ты видимо историю знаешь из фильмов)))как и 90 % недоумков)

Они википедию читают.

-7
Majester Grognac

Думаю истории про развратных римских пап легко ищется

17
Рикочико Grognac

В некоторых мусульманских странах тоже есть смертная казнь за подобное, да искоренить там это не помогает.

Тоже мне такой уверенный нашёл. Ещё и хамит.

20
Skvo388884 Grognac

Это ты почитай историю неуч! В средневековье было дохера секса и он был ещё более извращённым, чем сейчас!

3
Аристов--Черный

Как же часто необразованные или просто невнимательные люди путают упоминание/демонстрацию с понятием пропаганды. Последнее - целенаправленное убеждение в полезности/правоте/истинности чего-то или наоборот. Поцелуй двух мужиков без контекста и выраженной оценки произошедшего не пропаганда, а голый факт, о котором нужно судить зрителю(да, да, своими запылившимися извилинами).

Woke или "повестка" - отвратительная дрянь, погубившая не одну франшизу и выдуманную вселенную. Однако не стоит уподобляться шизанутым фемкам и истерить при каждом упоминании того, что бывает в жизни, но не нравится нам. Неужели мы должны быть такими же дураками и "триггериться" с пол-тычка?

Если в игре действительно ущербная для сеттинга пропаганда с педиками - позор авторам. Но если там забавная сцена, с мужеложцами и их глупыми попытками сблизиться в тайне от сельчан - не вижу ничего разрушительного для игры. Хорошую игру такой мелочью не испортишь, а плохую не спасёшь.

4
Илья_Лукьянов

Хоспаде, как боженька смолвил, сам хотел подобное написать, но столь красноречиво не смог бы. Жаль далеко не все понимают этот вроде бы элементарный факт

1
Котян Сутоевич

Ты как будто первый день здесь). Тут такие хомячки каждый день вылезают - одни клацают тупые статейки (не проверяя скопированную с иностранного источника информацию), а другие дружно поддакивают, забыв перед этим включить мозг.

Что касается подобной сцены в игре, то я уже задавал выше вопрос - где источник (сцена, скриншоты, заявление разрабов и т.п.), на который ссылается автор не только сей писульки, но и также авторы на иностранных ресурсах? Его и нет, а местные уже с горящими пердаками побежали игру клевать. Впрочем, здесь это обычное явление.

0
Авраам Линкольн

Твою писанину можно было изложить в двух словах: Если на экране, два сосущихся (или долбящихся) мужика лично тебе понравились - то это не пропаганда, а просто демонстрация! Ну а если не понравились - то естественно, это пропаганда! Это называется - двойные стандарты! Вон в той игре можно мужикам чуть-чуть пососаться, а вот в этой - Боже упаси! Типичное лицемерие!

Но если там забавная сцена, с мужеложцами и их глупыми попытками сблизиться в тайне от сельчан

Вчера была новость, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за того, что в ней есть сцена, где два мужика минуту или даже больше сношаются! А ты говоришь забавная, с попытками сблизиться. Ага, как бы не так!

0
Илья_Лукьянов Котян Сутоевич
Ты как будто первый день здесь). Тут такие хомячки каждый день вылезают

Эх, если бы такие были только здесь, то мир был бы утопией)
Такие повсеместно. И никто не понимает разницы между пропагандой и упоминанием/демонстрацией - причем даже в негативном ключе (да РКН?)

Его и нет, а местные уже с горящими пердаками побежали игру клевать. Впрочем, здесь это обычное явление.

Лично для меня эта писулька ничего в мнении об игре не поменяла - предзаказ в любом случае брать не собирался, только после выхода (как и у любой другой игры), а там посмотрим по рецензиям, отзывам, может "расширенную демо версию" посмотрю (да, я из тех людей, что покупают игру, если пиратка понравилась)

0
yariko ookami
новость не подтверждена и пока ничего определенного по этому вопросу не известно

Если это наброс известной массы на вентилятор, то волноваться пока не стоит!

3
Абдула Ибн Ебн Еб

Индржих экспериментирует.))

2
AT_Sagor

То что набросали на вентилятор очевидная вещь. С одной стороны хорошо, что стали отменять предзаказы, так как какая бы репутация не была, кинуть милое дело, пройденный этап, но причина по которой они это делают... Что ж умом они не блещут, лишь бы орать и показать своё уродство миру, которое на много омерзительнее причины из-за которой они орут.

1
Krio_ru

Смотря как и у кого это показано. Я знаю что в Риме императоры некоторые ввели разгульный образ жизни. Выпивка, девушки, и… да, мужчины. Но если конечно тут гг просто так будет чпокаться с мальчиками, то тут уже другое…

1
SOLUS5678

В древности однополые отношения и с мужчинами и женщинами были нормой.

1
xmur xmur

А еще в средние века такое осуждали. И инквизиция особенно казнила за мужеложество

0
orion1786

Истерички.)

1
Big and Fat

Один раз - не ...рас.

0
Лидер Z

Опа, даже тут придеться Глинку месить или что?) в любом случае скипну сцену да и нет проблем

0
DarkAdam

Там не сцена, если не вставишь парню, нажав клавишу, то по сюжету дальше не пройдешь.

-2
Лидер Z DarkAdam

Ну я даже не знаю что сказать на этот счёт, придеться жену просить пройти этот момент, т.к скипать игру не хочется , а ей я думаю даже понравится

-1
Temkinov

не понимаю жаргона профессионалов))

0
Dark1994

Опааа, интересно)

0
Temkinov

любитель?))

0
Комментарий удален
Janekste
озабоченные разработчики, про реалистичность не затирайте

Если тебя эта тема так сильно заботит, значит озабоченные здесь явно не разработчики... скорее ты.

хотите подергать, идите на staxus....

А хочешь книгу почитать - иди в библиотеку. Хочешь с автомата пострелять - дуй в армию. Хочешь на фуре погонять - дуй в дальнобойщики в реале... Хочешь письмо написать - пиши от руки на листке бумаги... Так? Короче, твоя логика нелепа и смешна. Не тебе решать, кому где что дёргать - люди без тебя разберутся.

1
ViciousZeshan

угомоните своих вокеров, они и так-то латентны были, а сейчас даже скрывать перестали

0
CRAZY rock GAME

Не покупать игру потому что есть Woke???? Да уж, дурдом по кому то плачет

0
BigusDickus

кто не знает, тот злодей в черном гоняет лысого оруженосца, которого взяли в плен радциг и компания. на него и обменяли тальмберг.

0
SteadyMorgathus

Ну если он не будет бегать этот гномик за тобой пол игры и делится своими переживаниями,рассуждениями о мужской любви которые не скипнуть, то ничего страшного.

0
Zere

Придется ждать мод, который изменит сцену

-1
Котян Сутоевич

Ненавистники-завистники таки запустили свою лживую фальсификационную кампанию против этой игры/разработчика :) Бред и провокации, высосанные из пальца (хотя, эти, думаю, высасывали вовсе не из пальца).

Думающие своей головой на такую дешёвку не поведутся.

З.Ы. Автор! Коли пишешь статью с таким кричащим заголовком, то и будь добр предоставить ссылку на

сцен, считающихся безнравственными, таких как предполагаемые однополые отношения, которые нельзя пропустить

Или балабол?)

-5
DarkAdam

Вот не пойму, что-то напишешь про геев, сразу дизлайки, будто здесь только обиженные геи сидят, хлюп хлюп.

-8
Grognac

тут просто клоака геев все кишит ими )))))))

0
Авраам Линкольн

ТЛОУ 2 тоже кстати запретили в Саудовской Аравии по тем же причинам. Ну что ж, прощай Кингдом Кам 2! Были некие надежды на эту игру, но Вавра все пох*рил! Пусть сам играет в это и месит глину, а мы лучше перепройдем первую часть!

-11