Kingdom Come: Deliverance 2 обвинили в woke-пропаганде из-за предполагаемой гомосексуальной сцены

Даже Kingdom Come: Deliverance 2 не избежала обвинений в том, что она является игрой, ориентированной на woke-пропаганду, несмотря на то, что директор игры Даниэль Вавра не является известным сторонником прогрессивных позиций, учитывая споры относительно представления разнообразия в первой Kingdom Come: Deliverance.

Все это происходит из вчерашних новостей о предполагаемом запрете игры в Саудовской Аравии из-за наличия сцен, считающихся безнравственными, таких как предполагаемые однополые отношения, которые нельзя пропустить.

Хотя новость не подтверждена и пока ничего определенного по этому вопросу не известно, некоторые сайты, симпатизирующие консервативным позициям, такие как Tech4Gamers или 4Chan, начали критиковать Warhorse Studios, требуя объяснений и выдвигая обвинения в сокрытии разоблаченного контента до самого конца, как можно прочитать в некоторых комментариях в социальных сетях Вавры.

Например, пользователь @Christopher_Kni написал:

Я очень надеюсь, что это неправда, что вы лгали нам о woke-дерьме, засунутом в игру. Вы долгое время создавали ожидание этой игры, и теперь я надеюсь, что вы не разочаруете нас. Теперь я подожду обзоров и не куплю ее снова на запуске. Это была та RPG, которую я больше всего ждал в этом году.

Пользователь @code_wizard_uk также придерживался того же направления мыслей:

Я отменил свой предварительный заказ, потому что есть признаки woke. Я подожду надежных рецензий, которые скажут, что woke нет, прежде чем пересмотреть покупку. Жаль, ведь Kingdom Come: Deliverance — одна из моих любимых видеоигр всех времен, так что я ждал сиквела, но нет, я пас.

Под постом Вавры есть и другие комментарии с такими же аргументами, но этих двух будет достаточно в качестве примеров. Пока команда разработчиков не ответила на обвинения, которые не были подтверждены различными превью, опубликованными до запуска игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.