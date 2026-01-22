Kingdom Come Deliverance 2 оказалась настолько хороша, что тестировщики посчитали игру забагованной

Во время разработки Kingdom Come: Deliverance 2 возникла необычная ситуация, когда тестировщики игры сообщили об ошибках в системе скрытного прохождения, хотя на самом деле механика работала именно так, как и планировали разработчики.

Виктор Бокан, директор по дизайну игры, привел конкретный пример «предполагаемой ошибки» в интервью GameRant. Один из тестировщиков ворвался в магазин, ударил владельца сзади, украл товар и скрылся незамеченным. Однако он был поражён, когда персонажи игрового мира позже начали называть его вором и требовать плату. Разработчики объяснили, что, поскольку игрок был единственным человеком в магазине до нападения, жертва просто догадалась, кто его ограбил. NPC в Kingdom Come: Deliverance 2 не «глупы» и способны делать логические выводы, основываясь на обстоятельствах, а не только на прямом зрительном контакте.

Такой подход проистекает из философии студии по созданию правдоподобного средневекового мира, где обитатели ведут себя как реальные люди. Разработчики намеренно избегали перегрузки игрока сотнями обучающих подсказок, предпочитая, чтобы многие скрытые системы обнаруживались естественным образом во время игры. ИИ реагирует не только на конкретные действия, но и на простое присутствие главного героя рядом с местом преступления. Это означает, что игрок должен учитывать контекст своих действий и тот факт, что быть единственным подозреваемым в округе влечёт за собой реальные последствия:

Когда мы начали внедрять эти скрытые, невидимые механики, даже внутри нашей собственной команды поступали жалобы. Некоторые из технических специалистов пришли к нам и сказали: «Эй, система расследования преступлений не работает. Я сделал что-то плохое, и никто меня не видел, но все равно знают, что это сделал я».



Поэтому мы спросили их: «Хорошо, а что именно вы сделали?» Они ответили: «Я был в магазине, и когда продавец повернулся, чтобы что-то проверить, я его обезвредил. Он меня не видел, потому что я подошел сзади. Затем я все украл и убежал. Никто не видел самого акта кражи». Но теперь они говорят, что я вор, и я должен за это заплатить».



Затем мы спросили: «Хорошо, но вы же были единственным человеком в магазине в тот момент, верно?» Они подтвердили это. Тогда мы сказали им: «Значит, продавец отворачивается от вас, его внезапно и «волшебным образом» вырубает кто-то невидимый, и потом всё исчезает. Ну, он просто решил, что это вы».



Они сказали: «Да, но он меня не видел, так что это баг». Наш ответ был: «Нет, он просто не глупый».

Хотя такой подход может поначалу вызывать разочарование у многих игроков, привыкших к традиционной механике скрытного прохождения, он призван повысить удовлетворение от изучения правил этого мира. В Kingdom Come: Deliverance 2 успех в скрытном прохождении требует отказа от старых привычек экшен-игр и более осторожного и реалистичного подхода к решению задач.