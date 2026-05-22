Kingdom Come: Deliverance 2 оказался полон отсылок к "Властелину колец" после слухов о новой RPG Warhorse

После подтверждения слухов о том, что Warhorse Studios работает над RPG по «Властелину колец», фанаты начали замечать, что студия явно давно вдохновлялась творчеством Толкина. Игроки обратили внимание: Kingdom Come: Deliverance 2 буквально переполнен пасхалками и прямыми отсылками к Средиземью.

На Reddit пользователи собрали десятки подобных моментов. Одной из самых заметных находок стал меч Guild Longsword, описание которого почти дословно повторяет цитату о Андуриле — легендарном клинке Арагорна из книг Джона Р. Р. Толкина.

Игроки также обнаружили отсылку к пони Биллу, спутнику хоббитов из «Властелина колец». В Kingdom Come: Deliverance 2 животное носит имя Lutz — именно так Билла звали в немецком переводе книг. В одной из сцен персонажи даже упоминают «маленьких парней, которые ходят босиком», что фанаты сразу связали с хоббитами.

Нашлись и другие детали. Например, описание меча Broken Excalibur содержит фразу про корону Элендила — важного персонажа лора Средиземья. Подобных пасхалок в игре оказалось настолько много, что новость о разработке RPG по «Властелину колец» теперь кажется вполне логичной.

Пока о новой игре известно немного. По слухам, проект станет большой RPG с открытым миром и упором на проработанные детали — именно тем, за что игроки полюбили Kingdom Come: Deliverance 2. Фанаты надеются, что Warhorse сможет подарить одну из лучших игр по вселенной Толкина за последние годы.