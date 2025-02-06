Kingdom Come Deliverance 2 отбила затраты на разработку за один день после релиза

Kingdom Come Deliverance 2, вышедшая несколько дней назад, сразу же стала популярной и получила очень положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Поэтому неудивительно, что продолжение приключений Индржиха в средневековой Богемии же окупило свой бюджет всего за один день после релиза. Соучредитель Warhorse Studios подтвердил эту информацию в интервью.

В разговоре с чешским сайтом Seznam Zpravy Дэн Вавра подтвердил, что Kingdom Come Deliverance 2 продавалась так хорошо сразу после запуска, что весь бюджет в 40 миллионов долларов был покрыт за день.

Мы довольны цифрами, и если тенденция сохранится в том же темпе, это будет здорово.

Если говорить в перспективе, то игра была продана тиражом в миллион копий за сутки и поднялась на вершину списка самых продаваемых игр Steam.