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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 906 оценок

Kingdom Come Deliverance 2 отбила затраты на разработку за один день после релиза

monk70
Новости

Kingdom Come Deliverance 2, вышедшая несколько дней назад, сразу же стала популярной и получила очень положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Поэтому неудивительно, что продолжение приключений Индржиха в средневековой Богемии же окупило свой бюджет всего за один день после релиза. Соучредитель Warhorse Studios подтвердил эту информацию в интервью.

В разговоре с чешским сайтом Seznam Zpravy Дэн Вавра подтвердил, что Kingdom Come Deliverance 2 продавалась так хорошо сразу после запуска, что весь бюджет в 40 миллионов долларов был покрыт за день.

Мы довольны цифрами, и если тенденция сохранится в том же темпе, это будет здорово.

Если говорить в перспективе, то игра была продана тиражом в миллион копий за сутки и поднялась на вершину списка самых продаваемых игр Steam.

29
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Wolfenstein

бесконечных успехов Вавре и команде сделавших очередной шедевр индустрии… на таких командах все пока и держится

16
Unicorling

Ты сломался, у тебя все игры фигня, или инди гоовна, ну чё ты, не придуривайся, что тебе что-то нравится, особенно такая специфическая игра, мы тебе не верим

-3
Space marine286

Ну нет сомнений в способностях Вавры и его студии.
Только вот «на таких командах все пока и держится» не согласен. Все таки трещина в его команде появилась, а это уже стоит насторожится.

-3
OPen man

о как. то есть игра про геев и разрабы которые делаю открытые гейские сцены для тебя шедевр? понятно.

-6
Wolfenstein OPen man

историю иди читай (только где не про войны а про быт знати) и то что сейчас показывают покажется детским садом в котором ты и находишься

1
Wolfenstein Unicorling

почему все ? мне тип настоящие игры нравятся и то что их 2-3 штуки в год выходят эт типа не моя вина а вина нубасиков без опыта покупающих гвно и его восхваляющих

2
Pinaev Sergey

Сразу виден качественный продукт. Довольны игроки, довольны издатель и разработчики, премии и никаких увольнений. Хотя денувовцы наверняка расстроены, пролетели мимо лицензий на проданные копии игры.

7
MovableAlbin

Игра - восторг.

2
Grognac

согласен 100 % это шедевр...не могу оторваться

-2
Лидер 666 Racist Grognac

Я уже почти первую локацию полностью зачистил, остались всякие не интересные задания, их мало, но они есть. ( всякие рассказы, движухи с песнями )

раскидываю сразу 7 разбойников на изях, пока что достойных врагов нету, сложность слишком низкая по дефолту. ( да да, я их все раздел и продал их лут )

1
вупсич пупсич Лидер 666 Racist

Боевая система и правда казуальнее стала. Проще попускать всех. Просто блок в нужный тайминг.

Но я пока на 10 часу и делаю мелкие квесты по карте типа отнести алкаша со сломанной ногой до лошади. До кузнеца или мельника не дошёл.

0
SOLUS5678

Мои поздравления разработчикам!.

0
PartisanTravis

Я сейчас прохожу первую часть Kingdom Come: Deliverance , игра интересная. Но у меня возник вопрос , чем так сильно привлекала вторая часть, почему у нее такие высокие оценки 9 из 10, 10 из 10????? Чем эта часть интересна ???????? Знаю что графику улучшили , а еще что? И все в восторге от нее!!!!!!!!!!!

0
Animi sikem

то что она авторская и своеобразная(оригинальная)

0
Дрочеслав сын Сергея

Оно и не удивительно, первая часть была просто пушкой и эта не хуже

0
EnthusiasticDixon

Хорошей игре хорошие продажи

0
Some_Random_Name

Отбивают голову в туалете, а затраты - покрывают, автор.

0
WerGC

отличной игре отличные продажи (я поддержал грошими)

0
Темный-Властелин

как я и писал ранее, полностью окупилась, Вавра Гений

0
Tommy.

хорошей игре - хорошие продажи

0
Лицо со шрамом

Первую часть запускал несколько раз , не смог я в это играть.

-1
Лидер 666 Racist

Игры в целом не для всех, так что не расстраивайся.

0
K0t Felix

Ничего, когда-нибудь и твоя игра выйдет

0
1barac9U7ada7

Да нет никаких данных тем более финансовых на следующий день. Это просто враньё. При онлайне в 100 тысяч как это могло окупиться? Надо ждать кона месяца. Тем более (игра) без защиты.

-1
Oleg21143

Учитывая что игра продалась миллионом копий это вполне возможно

0
Игорь Щипин

Где об этом информация в цитате? Математики с ПГ, смех, А проценты площадки налоги и прочее, чистых денег там дай бог будет 50 процентов от продажи

-2
Space marine286

Я надеюсь деньги пойдут на улучшение игры (например добавят постельные сцены с женщинами, а не всякую голубую фигню с Птачеком).

-5