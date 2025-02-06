Kingdom Come Deliverance 2 отбила затраты на разработку за один день после релиза

Kingdom Come Deliverance 2, вышедшая несколько дней назад, сразу же стала популярной и получила очень положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Поэтому неудивительно, что продолжение приключений Индржиха в средневековой Богемии же окупило свой бюджет всего за один день после релиза. Соучредитель Warhorse Studios подтвердил эту информацию в интервью.
В разговоре с чешским сайтом Seznam Zpravy Дэн Вавра подтвердил, что Kingdom Come Deliverance 2 продавалась так хорошо сразу после запуска, что весь бюджет в 40 миллионов долларов был покрыт за день.
Мы довольны цифрами, и если тенденция сохранится в том же темпе, это будет здорово.
Если говорить в перспективе, то игра была продана тиражом в миллион копий за сутки и поднялась на вершину списка самых продаваемых игр Steam.
бесконечных успехов Вавре и команде сделавших очередной шедевр индустрии… на таких командах все пока и держится
Ты сломался, у тебя все игры фигня, или инди гоовна, ну чё ты, не придуривайся, что тебе что-то нравится, особенно такая специфическая игра, мы тебе не верим
Ну нет сомнений в способностях Вавры и его студии.
Только вот «на таких командах все пока и держится» не согласен. Все таки трещина в его команде появилась, а это уже стоит насторожится.
о как. то есть игра про геев и разрабы которые делаю открытые гейские сцены для тебя шедевр? понятно.
историю иди читай (только где не про войны а про быт знати) и то что сейчас показывают покажется детским садом в котором ты и находишься
почему все ? мне тип настоящие игры нравятся и то что их 2-3 штуки в год выходят эт типа не моя вина а вина нубасиков без опыта покупающих гвно и его восхваляющих
Сразу виден качественный продукт. Довольны игроки, довольны издатель и разработчики, премии и никаких увольнений. Хотя денувовцы наверняка расстроены, пролетели мимо лицензий на проданные копии игры.
Игра - восторг.
согласен 100 % это шедевр...не могу оторваться
Я уже почти первую локацию полностью зачистил, остались всякие не интересные задания, их мало, но они есть. ( всякие рассказы, движухи с песнями )
раскидываю сразу 7 разбойников на изях, пока что достойных врагов нету, сложность слишком низкая по дефолту. ( да да, я их все раздел и продал их лут )
Боевая система и правда казуальнее стала. Проще попускать всех. Просто блок в нужный тайминг.
Но я пока на 10 часу и делаю мелкие квесты по карте типа отнести алкаша со сломанной ногой до лошади. До кузнеца или мельника не дошёл.
Мои поздравления разработчикам!.
Я сейчас прохожу первую часть Kingdom Come: Deliverance , игра интересная. Но у меня возник вопрос , чем так сильно привлекала вторая часть, почему у нее такие высокие оценки 9 из 10, 10 из 10????? Чем эта часть интересна ???????? Знаю что графику улучшили , а еще что? И все в восторге от нее!!!!!!!!!!!
то что она авторская и своеобразная(оригинальная)
Оно и не удивительно, первая часть была просто пушкой и эта не хуже
Хорошей игре хорошие продажи
Отбивают голову в туалете, а затраты - покрывают, автор.
отличной игре отличные продажи (я поддержал грошими)
как я и писал ранее, полностью окупилась, Вавра Гений
хорошей игре - хорошие продажи
Первую часть запускал несколько раз , не смог я в это играть.
Игры в целом не для всех, так что не расстраивайся.
Ничего, когда-нибудь и твоя игра выйдет
Да нет никаких данных тем более финансовых на следующий день. Это просто враньё. При онлайне в 100 тысяч как это могло окупиться? Надо ждать кона месяца. Тем более (игра) без защиты.
Учитывая что игра продалась миллионом копий это вполне возможно
Где об этом информация в цитате? Математики с ПГ, смех, А проценты площадки налоги и прочее, чистых денег там дай бог будет 50 процентов от продажи
Я надеюсь деньги пойдут на улучшение игры (например добавят постельные сцены с женщинами, а не всякую голубую фигню с Птачеком).