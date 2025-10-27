Kingdom Come: Deliverance 2 победила в номинации "Лучшая игра" на премии CEEGA 2025

В течение последних нескольких дней Познань была настоящей столицей гейминга. Выставка PGA и сопутствующие ей мероприятия, такие как Game Industry Conference, привлекли множество игроков, разработчиков и журналистов, которые вместе тестировали новые продукты и обсуждали состояние индустрии.
Во время параллельно проходящей Game Industry Conference состоялась также ежегодная церемония награждения Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). На ней были вручены награды лучшим играм уходящего года, созданным студиями из Центральной и Восточной Европы.
Математика такова: Польша покидает церемонию CEEGA этого года с четырьмя статуэтками, а Чехия — только с двумя, правда, одна из них — титул «Игра года», доставшаяся чешской средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance 2.
Полным списком победителей гала-вечера Central & Eastern European Game Awards 2025 :
- Лучшая игра: Kingdom Come: Deliverance 2;
- Лучшая визуальная часть: Silent Hill 2;
- Лучший звук: Silent Hill 2;
- Лучший дизайн: Frostpunk 2;
- Лучшая история: The Alters;
- Лучшая технология: Stalker 2: Heart of Chornobyl;
- Лучшая мобильная игра: Playing Prague;
- Скрытый клад: Ved.
Поляк с соседом надавали сами себе премий. Лол
а кому еще давать? по сути, только в европе (и снг сюда тоже) делали и делают отличные сюжетные игры. амеры - спортивки и пошутанчики, японцы - японскую куйню с однообразнывм геймплеем и заезженными механиками.
абсолютно заслуженно и предсказуемо ! браво Вавра ! и хорошо, что есть мероприятия которые делают правильный выбор понимая индустрию
Заслуженно, игры отличная
Заслужено. Прекрасная игра. До сих пор прохожу ))
до корки прошел за 210 часов, жду последнее дополнение 11 ноября.
Уже за 400 часов, но играю не торопясь, отыгрывая роль и иногда играя в другие игры.
Какая там "технология"? Это же сломанный коридорный шутан!
А-Лайф они обещают ещё ДО появления в продаже 1й части! АЛОО !!!
Погуглил за какие заслуги, нашёл только - за глубокое моделирование поведения мира.
Это надо в оба глаза долбиться, чтобы увидеть это глубокое моделирование мира.
Считаю справедливо. Понимаю хайп экспедиции 33, но в плане масштаба работ Киндом Кам это просто титанический труд
один их лес чего стоит!