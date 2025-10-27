ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 278 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 победила в номинации "Лучшая игра" на премии CEEGA 2025

Gruz_ Gruz_

В течение последних нескольких дней Познань была настоящей столицей гейминга. Выставка PGA и сопутствующие ей мероприятия, такие как Game Industry Conference, привлекли множество игроков, разработчиков и журналистов, которые вместе тестировали новые продукты и обсуждали состояние индустрии.

Во время параллельно проходящей Game Industry Conference состоялась также ежегодная церемония награждения Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). На ней были вручены награды лучшим играм уходящего года, созданным студиями из Центральной и Восточной Европы.

Математика такова: Польша покидает церемонию CEEGA этого года с четырьмя статуэтками, а Чехия — только с двумя, правда, одна из них — титул «Игра года», доставшаяся чешской средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance 2.

Полным списком победителей гала-вечера Central & Eastern European Game Awards 2025 :

Комментарии:  29
Ваш комментарий
digitalkid
Лучшая игра: Kingdom Come: Deliverance 2;
Лучший дизайн: Frostpunk 2;
Лучшая история: The Alters;
Лучшая технология: Stalker 2: Heart of Chornobyl;
Лучшая мобильная игра: Playing Prague;

Поляк с соседом надавали сами себе премий. Лол

BigusDickus

а кому еще давать? по сути, только в европе (и снг сюда тоже) делали и делают отличные сюжетные игры. амеры - спортивки и пошутанчики, японцы - японскую куйню с однообразнывм геймплеем и заезженными механиками.

Wolfenstein

абсолютно заслуженно и предсказуемо ! браво Вавра ! и хорошо, что есть мероприятия которые делают правильный выбор понимая индустрию

MadPyramus
North235 MadPyramus

Будут ли сосаться мужики в игре, выбор принимает сам игрок.

Олег Шандер MadPyramus

Ты главное больше никому не говори что ты клоун а то ещё нос подарят

Константин335

Заслуженно, игры отличная

North235

Заслужено. Прекрасная игра. До сих пор прохожу ))

BigusDickus

до корки прошел за 210 часов, жду последнее дополнение 11 ноября.

North235 BigusDickus

Уже за 400 часов, но играю не торопясь, отыгрывая роль и иногда играя в другие игры.

Длинный ник чтобы не запо
"Лучшая технология: Stalker 2: Heart of Chornobyl;"

Какая там "технология"? Это же сломанный коридорный шутан!
А-Лайф они обещают ещё ДО появления в продаже 1й части! АЛОО !!!

Fronyx

Погуглил за какие заслуги, нашёл только - за глубокое моделирование поведения мира.

Длинный ник чтобы не запо Fronyx

Это надо в оба глаза долбиться, чтобы увидеть это глубокое моделирование мира.

Finni24

поздравляю

borsic

Справедливо.

FireLion1993

Топ

Лидер Мур

хоть где-то справедливость

Stalker608

Считаю справедливо. Понимаю хайп экспедиции 33, но в плане масштаба работ Киндом Кам это просто титанический труд

Bait795

один их лес чего стоит!

