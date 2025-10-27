Kingdom Come: Deliverance 2 победила в номинации "Лучшая игра" на премии CEEGA 2025

В течение последних нескольких дней Познань была настоящей столицей гейминга. Выставка PGA и сопутствующие ей мероприятия, такие как Game Industry Conference, привлекли множество игроков, разработчиков и журналистов, которые вместе тестировали новые продукты и обсуждали состояние индустрии.

Во время параллельно проходящей Game Industry Conference состоялась также ежегодная церемония награждения Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). На ней были вручены награды лучшим играм уходящего года, созданным студиями из Центральной и Восточной Европы.

Математика такова: Польша покидает церемонию CEEGA этого года с четырьмя статуэтками, а Чехия — только с двумя, правда, одна из них — титул «Игра года», доставшаяся чешской средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance 2.

Полным списком победителей гала-вечера Central & Eastern European Game Awards 2025 :