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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 1 303 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд онлайна Space Marine 2 - Даниэль Вавра признался, что ему нравится игра Saber

AceTheKing
Новости

В день релиза Kingdom Come: Deliverance 2 пиковый онлайн игры в Steam составил 160 тысяч игроков, но уже сегодня игре удалось заметно улучшить собственный результат - на данный момент пиковый онлайн составляет 233 тысячи одновременных игроков.

Геймдиректор студии Warhorse Даниэль Вавра поблагодарил игроков за такой невероятный результат и отметил, что игре удалось побить рекорд прошлогодней Warhammer 40,000: Space Marine 2 от студии Saber Interactive. Впрочем, Вавра сразу отметил, что Space Marine 2 ему нравится:

Мы только что обогнали рекорд Space Marine 2 по количеству одновременных игроков и продолжаем подниматься! Мне нравится SM2, уточню чтобы не вызывать очередных споров :) Кроме того, мы сейчас 4-я самая популярная игра в Steam. Спасибо!

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

13
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
u3uuuu

И никакая ГОBНУВО не помешает хорошим продажам, хорошей игры

15
BewitchingBaron

Новая игра поначалу всегда вызывает массовый интерес, особенно если есть на что посмотреть. Сравнивать результаты имеет смысл хотя бы через год. Сколько осталось, сколько пришло после спада ажиотажа, какое среднее время игры.

2
Goodvini

Но к счастью или сожалению далеко не всегда так бывает))

2
BewitchingBaron Goodvini

Хочется то всё таки больше интересных игр, а не проходных :)

1
iMattz

Какой смысл ее сравнивать через год? Это же не мультиплеер.

Есть тенденция поиграть, наиграться и отложить на потом; или кто-то пройдет сразу и вернется только с появлением длц.

4
Janekste

У этой игры через год онлайн будет ачешуенным, ибо качество второй части значительно лучше, чем первой. А ведь в первая вышла 7 лет назад и до сих пор держит приличный онлайн. Так что с онлайном здесь 100пудово будет всё Ок год-два, и даже три года спустя. Точка.

0
AGS37

с этим согласен, пиковое значение не показатель

для примера Frostpunk 1 и 2

-

0
Дьявол Ада
0
Шрек и осел vs CD Project

Ты додик

-4
InsatiableOrson Шрек и осел vs CD Project

А ты

0
Nodas

Игра зачётная, прям отдыхаешь в ней

0
Splatterhouse

значит, кроме этой игры ничего в феврале не вышло, и они выёППваюЦЦо?

0
Night Driving Avenger
Впрочем, Вавра сразу отметил, что Space Marine 2 ему нравится

Только не рассказываете ему что ее сделали русские из Питера

-1
CobraN8

Так и КДC2 тоже на аутсорсе помогали русские, посмотри титры. Фирма как обычно на Кипре

0
prorock

Он бы еще с балатро сравнил

-2
Veidrd1968

Да вы что не чего хорошего в феврале не выло вот и все

-2
FrankPank

Сингл надрал зад боевику с кооперативом )

-5
BENDJI

Игра топовая. Чувствуешь себя как у бабушки в деревне, такая уютная домашняя атмосфера.

-6
Destroited

Какая неожиданность, РПГ в открытом мире с кучей возможностей побила рекорд унылой однообразной пострелушки.

-13
Unicorling

Тут вроде не слова про атомик харт

-9
dsxcvf Unicorling

может речь про второй сралкер да упалкер?

1
CobraN8

Унылая пострелушка это ждалкер2

0