Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд онлайна Space Marine 2 - Даниэль Вавра признался, что ему нравится игра Saber

В день релиза Kingdom Come: Deliverance 2 пиковый онлайн игры в Steam составил 160 тысяч игроков, но уже сегодня игре удалось заметно улучшить собственный результат - на данный момент пиковый онлайн составляет 233 тысячи одновременных игроков.
Геймдиректор студии Warhorse Даниэль Вавра поблагодарил игроков за такой невероятный результат и отметил, что игре удалось побить рекорд прошлогодней Warhammer 40,000: Space Marine 2 от студии Saber Interactive. Впрочем, Вавра сразу отметил, что Space Marine 2 ему нравится:
Мы только что обогнали рекорд Space Marine 2 по количеству одновременных игроков и продолжаем подниматься! Мне нравится SM2, уточню чтобы не вызывать очередных споров :) Кроме того, мы сейчас 4-я самая популярная игра в Steam. Спасибо!
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
И никакая ГОBНУВО не помешает хорошим продажам, хорошей игры
Новая игра поначалу всегда вызывает массовый интерес, особенно если есть на что посмотреть. Сравнивать результаты имеет смысл хотя бы через год. Сколько осталось, сколько пришло после спада ажиотажа, какое среднее время игры.
Но к счастью или сожалению далеко не всегда так бывает))
Хочется то всё таки больше интересных игр, а не проходных :)
Какой смысл ее сравнивать через год? Это же не мультиплеер.
Есть тенденция поиграть, наиграться и отложить на потом; или кто-то пройдет сразу и вернется только с появлением длц.
У этой игры через год онлайн будет ачешуенным, ибо качество второй части значительно лучше, чем первой. А ведь в первая вышла 7 лет назад и до сих пор держит приличный онлайн. Так что с онлайном здесь 100пудово будет всё Ок год-два, и даже три года спустя. Точка.
с этим согласен, пиковое значение не показатель
для примера Frostpunk 1 и 2
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Ты додик
А ты
Игра зачётная, прям отдыхаешь в ней
значит, кроме этой игры ничего в феврале не вышло, и они выёППваюЦЦо?
Только не рассказываете ему что ее сделали русские из Питера
Так и КДC2 тоже на аутсорсе помогали русские, посмотри титры. Фирма как обычно на Кипре
Он бы еще с балатро сравнил
Да вы что не чего хорошего в феврале не выло вот и все
Сингл надрал зад боевику с кооперативом )
Игра топовая. Чувствуешь себя как у бабушки в деревне, такая уютная домашняя атмосфера.
Какая неожиданность, РПГ в открытом мире с кучей возможностей побила рекорд унылой однообразной пострелушки.
Тут вроде не слова про атомик харт
может речь про второй сралкер да упалкер?
Унылая пострелушка это ждалкер2