Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд онлайна Space Marine 2 - Даниэль Вавра признался, что ему нравится игра Saber

В день релиза Kingdom Come: Deliverance 2 пиковый онлайн игры в Steam составил 160 тысяч игроков, но уже сегодня игре удалось заметно улучшить собственный результат - на данный момент пиковый онлайн составляет 233 тысячи одновременных игроков.

Геймдиректор студии Warhorse Даниэль Вавра поблагодарил игроков за такой невероятный результат и отметил, что игре удалось побить рекорд прошлогодней Warhammer 40,000: Space Marine 2 от студии Saber Interactive. Впрочем, Вавра сразу отметил, что Space Marine 2 ему нравится:

Мы только что обогнали рекорд Space Marine 2 по количеству одновременных игроков и продолжаем подниматься! Мне нравится SM2, уточню чтобы не вызывать очередных споров :) Кроме того, мы сейчас 4-я самая популярная игра в Steam. Спасибо!

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.