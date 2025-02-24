Kingdom Come: Deliverance 2 покинула топ-продаж Японии

В Японии продолжается триумфальное шествие классических видеоигр. Согласно свежим данным от Famitsu, с 10 по 16 февраля лидирующую позицию в рейтинге самых продаваемых игр заняла Donkey Kong Country Returns HD, разошедшаяся тиражом в 14 753 копии.
На втором месте расположилась Super Mario Party Jamboree с результатом в 13 801 проданных копий, а замыкает тройку лидеров вечная классика Mario Kart 8 Deluxe, которую приобрели 10 737 японских геймеров.
Однако не все новинки смогли удержаться в топе. Kingdom Come: Deliverance 2 стремительно покинула десятку лидеров, что свидетельствует о быстром угасании интереса к игре. В то же время, неожиданным сюрпризом стало появление в десятке Civilization 7, что подтверждает наличие преданных поклонников у пошаговых стратегий в Японии.
Вечные хиты, такие как Minecraft, Animal Crossing: New Horizons и Pokemon Scarlet/Violet, продолжают демонстрировать стабильные продажи, а Super Mario Odyssey по-прежнему держится в десятке лидеров, преодолев отметку в 2,5 миллиона проданных копий.
Топ-10 самых продаваемых игр в Японии (10-16 февраля):
- Donkey Kong Country Returns HD – 14 753 (195 449 суммарно)
- Super Mario Party Jamboree – 13 801 (1 189 073)
- Mario Kart 8 Deluxe – 10 737 (6 248 684)
- Urban Myth Dissolution Center – 6294
- Minecraft – 5129 (3 811 294)
- Animal Crossing: New Horizons – 5050 (8 073 378)
- Pokemon Scarlet / Violet – 3782 (5 523 073)
- Civilization 7 – 3370
- Super Smash Bros. Ultimate – 3287 (5 720 770)
- Super Mario Odyssey – 3214 (2 550 165)
Японцы никогда не понимали загадочную славянскую душу 🤣
А если серьёзно, в топе большая часть игр японская и западные околоподобные, ну нравится им такое, что поделать 🤷
у них постоянно в топе откровенное дерьмище...из года в год....
Еще раз повторюсь.
Странный у них топ, конечно.
Они ваще в курсе про другие игры кроме аркад?
Вместо топа шляпа какая-то
Зато сразу три сантехника в топе! Что в принципе не удивительно. Там сантехников любят.