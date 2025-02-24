Kingdom Come: Deliverance 2 покинула топ-продаж Японии

В Японии продолжается триумфальное шествие классических видеоигр. Согласно свежим данным от Famitsu, с 10 по 16 февраля лидирующую позицию в рейтинге самых продаваемых игр заняла Donkey Kong Country Returns HD, разошедшаяся тиражом в 14 753 копии.

На втором месте расположилась Super Mario Party Jamboree с результатом в 13 801 проданных копий, а замыкает тройку лидеров вечная классика Mario Kart 8 Deluxe, которую приобрели 10 737 японских геймеров.

Однако не все новинки смогли удержаться в топе. Kingdom Come: Deliverance 2 стремительно покинула десятку лидеров, что свидетельствует о быстром угасании интереса к игре. В то же время, неожиданным сюрпризом стало появление в десятке Civilization 7, что подтверждает наличие преданных поклонников у пошаговых стратегий в Японии.

Вечные хиты, такие как Minecraft, Animal Crossing: New Horizons и Pokemon Scarlet/Violet, продолжают демонстрировать стабильные продажи, а Super Mario Odyssey по-прежнему держится в десятке лидеров, преодолев отметку в 2,5 миллиона проданных копий.

Топ-10 самых продаваемых игр в Японии (10-16 февраля):