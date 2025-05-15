Kingdom Come: Deliverance 2 получила дополнение Brushes with Death и обновление 1.3

Warhorse Studios сегодня выпустила дополнение «Brushes with Death» для Kingdom Come: Deliverance 2, первого из трех дополнений, основанных на повествовании, для продолжения средневековой игры в открытом мире, которая также была продана тиражом более 3 миллионов копий.

Доступное отдельно или с Expansion Pass, дополнение Brushes with Death показывает, как Индриж помогает таинственному художнику раскрыть его прошлое в квестовой линии, которая охватывает обе карты игры. Вам нужно будет найти, убедить и время от времени устранять различных знакомых и незнакомых персонажей, помогая художнику завершить самую важную картину, которую он когда-либо напишет.

DLC также добавляет узоры и цвета для раскрашивания вашего щита и выходит вместе с обновлением 1.3, которое предлагает улучшения качества жизни, исправления ошибок и новую функцию скачек с двумя новыми испытаниями — скачками и стрельбой из лука верхом.