Kingdom Come: Deliverance 2 получила дополнение Brushes with Death и обновление 1.3

Warhorse Studios сегодня выпустила дополнение «Brushes with Death» для Kingdom Come: Deliverance 2, первого из трех дополнений, основанных на повествовании, для продолжения средневековой игры в открытом мире, которая также была продана тиражом более 3 миллионов копий.
Доступное отдельно или с Expansion Pass, дополнение Brushes with Death показывает, как Индриж помогает таинственному художнику раскрыть его прошлое в квестовой линии, которая охватывает обе карты игры. Вам нужно будет найти, убедить и время от времени устранять различных знакомых и незнакомых персонажей, помогая художнику завершить самую важную картину, которую он когда-либо напишет.
DLC также добавляет узоры и цвета для раскрашивания вашего щита и выходит вместе с обновлением 1.3, которое предлагает улучшения качества жизни, исправления ошибок и новую функцию скачек с двумя новыми испытаниями — скачками и стрельбой из лука верхом.
В какой то момент Генри наверное закрутит страстный роман с художником после того как поработает на него натурой для рисования
там вроде грифон прилетает и не получится
пробовал пройти основую сюжетку,играл играл..дошел до главы Уйти по-французски , но что то как то в момента подзадушнило если честно, 1 город вообще топ был,прям горел проходить , исследовать , бегать везде...а 2ой более скучен оказался,а тут еще доп выходит)) пока Doom проходится.ОСТАНОВИТЕСЬ))))
Да у меня так же было в 1 прохождении.
Я проходил каждую побочку, потом только мейн квест - на 1 карте. Всё побыстрей.
В итоге задушился жестко и вообще не хотел проходить игру. На 2 карте запушил мейн квест и 2 карту не пощупал даже, думая что она пустая.
Потом 2 прохождение просто начал в ней жить, делать что хотеть, делать квесты с выборами которыми я хочу, вот там 1-2 часика в день не спеша и игра раскрывается уже как надо. На 2 карте много топовых доп квестов.
В этой игре главное не спешить и делать что нравится. В моем случае это воровство, убийства, квесты с самыми плохими выборами.
Вайб рдр2 практически.
Почему одно длс весит практически столько же, как и сама игра? 😭
Сколько гектар это удовольствие?
У меня 65.9 гигов перекачивает
Проще удалить и переустановит = быстрее будет.
Неееет, хватит, я хочу пройти уже игру
Судя по патчноуту (https://kingdomcomerpg.com/en/news/patch-1-3) баг с сохранениями и модами не исправили. :(
500 рублей? ну это какие-то фантастик цены, хотя хз сколько на сколько там часов
Блин я ещё обычную версию е прошел.. а тут DLC