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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 819 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.1.2 с исправлениями квестов и повышением стабильности

monk70
Новости

Чешская студия Warhorse сообщила о выходе хотфикса 1.1.2 для ролевой средневековой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Обновление приносит ключевые улучшения стабильности, исправления заданий и корректировки для конкретных платформ. От устранения сбоев до обеспечения более плавного прохождения заданий, это обновление тонко настраивает ваше средневековое приключение.

Список улучшений и исправлений:

  • Fortuna: Божена и Павлена ​​больше не будут сообщать об игроке за преступления во время задания.
  • Королевский гамбит: Интерактивер задания для вина больше не будет исчезать, позволяя игрокам продолжать наливать вино гостям.
  • Исправлено масштабирование прицеливания арбалета на сверхшироких разрешениях.
  • Магазин Epic Games: исправлена ​​проблема с невыполнением достижений после более чем одного часа игры.
  • Исправлена ​​проблема с наградами, для получения которых иногда требовался перезапуск игры.
  • Исправлен сбой при взгляде на определенные запертые двери и сундуки.
  • Исправлен сбой, иногда возникавший при загрузке игры после завершения мини-игры с кубиками.
  • Исправлен сбой, связанный с открытием инвентаря лошади.
  • Исправлен сбой, связанный с взаимодействием с телегой.
  • Исправлен сбой при спаме ключей на экране EULA.
  • Исправлен сбой при наличии конфликтующих версий библиотеки Bink.
  • Несколько десятков дополнительных исправлений и улучшений стабильности.
28
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

В первую часть начал играть , влился с третьего захода . Батя отправил за пивом а я пошел собирать шалфей.

7
SoRaS3

Сыровато если читать, а если играть, то вроде и норм.

4
h1fter

Видел на стриме забавный баг где квестовый НПС не хотел говорить,шёл по своим делам,18 минут шёл,дошёл до половцев,сказал что они сабаки,половцы его отпинали,но не убили,когда очнулся дал квест поспрашивать в деревне о половцах чтобы узнать где их лагерь и перебить...

2
Guvi

Добавили мотивации патчем

2
K.e.k.s

Это было на стриме мэдисона. И это не баг кстати.

1
fordmonde572

После сталкера аж дико играть - ни единого вылета , за большое количество часов

2
pyw

Почините костюмы...
Как же надоело постоянно броню надевать.

1
-zotik-

мб ты ячейки переключаешь?))))

0
K.e.k.s -zotik-

После некоторых сюжетных моментов все ячейки сбрасываются и приходится заново собирать костюмы.

1
Real Slim Shady

Надеюсь исправили ошибку с алхимией, когда книга зависала

0
-zotik-

у меня в кузне молота в руках не было)

0
Uelma

ждем полгода-год)

0
Unmuted

Сломанные моды бонусом завезли тоже? :D

0
Комментарий удален
Влад Борщ111

Наиграл уже 40ч, ничего подобного не встречал

4
Деиман

У меня после этой обновлении было уже раз 5 вылетов, до этого вообще вылетов не было))

-1
llaann

Неожиданное обновление, думал выпустят крупный патч вместе с DLC

-3