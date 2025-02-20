Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.1.2 с исправлениями квестов и повышением стабильности

Чешская студия Warhorse сообщила о выходе хотфикса 1.1.2 для ролевой средневековой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Обновление приносит ключевые улучшения стабильности, исправления заданий и корректировки для конкретных платформ. От устранения сбоев до обеспечения более плавного прохождения заданий, это обновление тонко настраивает ваше средневековое приключение.
Список улучшений и исправлений:
- Fortuna: Божена и Павлена больше не будут сообщать об игроке за преступления во время задания.
- Королевский гамбит: Интерактивер задания для вина больше не будет исчезать, позволяя игрокам продолжать наливать вино гостям.
- Исправлено масштабирование прицеливания арбалета на сверхшироких разрешениях.
- Магазин Epic Games: исправлена проблема с невыполнением достижений после более чем одного часа игры.
- Исправлена проблема с наградами, для получения которых иногда требовался перезапуск игры.
- Исправлен сбой при взгляде на определенные запертые двери и сундуки.
- Исправлен сбой, иногда возникавший при загрузке игры после завершения мини-игры с кубиками.
- Исправлен сбой, связанный с открытием инвентаря лошади.
- Исправлен сбой, связанный с взаимодействием с телегой.
- Исправлен сбой при спаме ключей на экране EULA.
- Исправлен сбой при наличии конфликтующих версий библиотеки Bink.
- Несколько десятков дополнительных исправлений и улучшений стабильности.
В первую часть начал играть , влился с третьего захода . Батя отправил за пивом а я пошел собирать шалфей.
Сыровато если читать, а если играть, то вроде и норм.
Видел на стриме забавный баг где квестовый НПС не хотел говорить,шёл по своим делам,18 минут шёл,дошёл до половцев,сказал что они сабаки,половцы его отпинали,но не убили,когда очнулся дал квест поспрашивать в деревне о половцах чтобы узнать где их лагерь и перебить...
Добавили мотивации патчем
Это было на стриме мэдисона. И это не баг кстати.
После сталкера аж дико играть - ни единого вылета , за большое количество часов
Почините костюмы...
Как же надоело постоянно броню надевать.
мб ты ячейки переключаешь?))))
После некоторых сюжетных моментов все ячейки сбрасываются и приходится заново собирать костюмы.
Надеюсь исправили ошибку с алхимией, когда книга зависала
у меня в кузне молота в руках не было)
ждем полгода-год)
Сломанные моды бонусом завезли тоже? :D
Наиграл уже 40ч, ничего подобного не встречал
У меня после этой обновлении было уже раз 5 вылетов, до этого вообще вылетов не было))
Неожиданное обновление, думал выпустят крупный патч вместе с DLC