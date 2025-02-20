Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.1.2 с исправлениями квестов и повышением стабильности

Чешская студия Warhorse сообщила о выходе хотфикса 1.1.2 для ролевой средневековой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Обновление приносит ключевые улучшения стабильности, исправления заданий и корректировки для конкретных платформ. От устранения сбоев до обеспечения более плавного прохождения заданий, это обновление тонко настраивает ваше средневековое приключение.

Список улучшений и исправлений: