Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.3.2

Warhorse Studios сообщила о выпуске хотфикса 1.3.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, который теперь доступен на всех платформах.
Это обновление включает ряд улучшений в квестах, визуальных эффектах, поведении ИИ и игровых предметах. Оно также решает некоторые проблемы с окружающей средой и включает корректировки локализации. Независимо от того, проходите ли вы квест или просто исследуете, игра теперь должна казаться немного более плавной.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке
Очередной хотфикс по объему полноценной игры на 40ГБ.
Ну почти, 36 ГБ. А сама игра чуть больше 80 ГБ...
Опять пол-игры перекачивать, да сколько ж можно.
Вот это фикс.
не. я уже все прошел, художнику помог. теперь ждать дополнений.
Кингдом Соме; Деливерансе два // Сергей Бегленко