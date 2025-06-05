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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 470 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.3.2

monk70 monk70

Warhorse Studios сообщила о выпуске хотфикса 1.3.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, который теперь доступен на всех платформах.

Это обновление включает ряд улучшений в квестах, визуальных эффектах, поведении ИИ и игровых предметах. Оно также решает некоторые проблемы с окружающей средой и включает корректировки локализации. Независимо от того, проходите ли вы квест или просто исследуете, игра теперь должна казаться немного более плавной.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
maximus388

Очередной хотфикс по объему полноценной игры на 40ГБ.

3
Nekliud

Ну почти, 36 ГБ. А сама игра чуть больше 80 ГБ...

Samson o

Опять пол-игры перекачивать, да сколько ж можно.

1
sa1958

Вот это фикс.

BigusDickus

не. я уже все прошел, художнику помог. теперь ждать дополнений.

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