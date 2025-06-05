Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.3.2

Warhorse Studios сообщила о выпуске хотфикса 1.3.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, который теперь доступен на всех платформах.

Это обновление включает ряд улучшений в квестах, визуальных эффектах, поведении ИИ и игровых предметах. Оно также решает некоторые проблемы с окружающей средой и включает корректировки локализации. Независимо от того, проходите ли вы квест или просто исследуете, игра теперь должна казаться немного более плавной.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке